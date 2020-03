Itt vannak az első körös 5,9 százalékos hitelek: a bankok úgy félnek a rossz ügyfelektől, mint ördög a tömjénfüsttől

Az Orbán Viktor által bejelentett fogyasztói hitel kamatmutatók rögzítésére reagálva, már napokon belül megkezdték gőzerővel átalakítani kínálatukat a hazai bankok. Az eddig megjelent 5,9 százalékos kiemelkedően kedvező THM-ű hitelekhez azonban a szigorúbb feltételek miatt, kevesebb ügyfél juthat majd hozzá.



Március 18-án Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette gazdaságvédelmi akciótervét, a koronavírus-járvány okozta gazdasági problémák első körös megfékezésére. Ennek az akciótervnek a hiteltörlesztési moratórium és egyebek mellett, része a fogyasztói hitelek THM-jének a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékában való rögzítése is, ami jelenleg 5,9 százalékos legmagasabb THM-et jelent. Az ezt szabályozó új kormányrendelet megjelenése óta sokakat hozott lázba az újonnan megnyílt lehetőség, nem is csoda, hiszen ritka kiegyensúlyozott helyzet, amikor a törlesztőrészleteinkben csupán pár száz forinttal, a teljes visszafizetendő összegek tekintetében pedig ezres nagyságrendben térnek el a bankok ajánlatai. El kell még mondani, hogy ez részben annak is köszönhető, hogy a bankok "árrését" is jelentősen csökkentette a rendelet, miközben a koronavírus okozta bizonytalan helyzetre való tekintettel a kockázataik inkább nőttek. Így vélhetően jobban megvizsgálják majd, kinek folyósítanak hitelt.

Az aktuális helyzetben ezért nem meglepő, hogy a személyi kölcsönök terén egyre erősebb szempontok lesznek a kockázatkerülés, és a kiszámíthatóság. Mi itt a Pénzcentrumnál, éppen ezért szemrevételeztük az első körben megjelent 5,9 százalékos THM-ű új fogyasztási hiteleket, és azt találtuk, hogy a kockázatkerülés, mint alapelv visszaköszön nem csak a kamatokban, de az összegek, futamidők és elvárt jövedelmek tekintetében is. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy cikkünk írásáig az első körben csak három bank készítette el az ajánlatai.

Ha például egy a tavalyi évben átlagos hitelösszegnek számító 1,8 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt vennénk fel 5 éves futamidőre, ezekre a tölesztőrészletekre és visszafieztendő összegekre számíthatunk:

A Takarékbanknál egy ekkora kölcsön esetében a részleteink 34 235 forintosak , és a teljes futamidő alatt 2 072 100 forintot fizetünk vissza.

egy ekkora kölcsön esetében a részleteink , és a teljes futamidő alatt fizetünk vissza. Míg az OTP Bankná l ezért az összegért havonta 34 589 forintot fizetünk és a teljes futamidő alatt 2 075 340 forint lesz a visszafizetendőnk.

l ezért az összegért havonta fizetünk és a teljes futamidő alatt lesz a visszafizetendőnk. Hasonlóan a K&H Banknál is, a törlesztőink 34 624 forintosak, míg a teljes visszafizetendő esetében 2 077 440 forintra számíthatunk.



A táblázatban vastaggal jelöltük a legfontosabb szempontotokat bankonként, az első körös 5,9 százalékos személyi hitelekről.

Fő a biztonság

A fenti táblázatban láthatjuk, hogyan jelenik meg a kockázatkerülés a bankok ajánlataiban. Vegyük például szemügyre, az elvárt havi nettó jövedelmeket. Jelenleg az OTP Bank esetében találjuk a legmagasabb, 150 ezer forintos elvárt jövedelmet. Utána következik a Takarékbank, ahol a minimálbérnek megfelelő bő 107 ezer forint, és nem sokkal mögötte a K&H Banknál a kereken 100 ezer forintos elvárás is.

Ezek az összegek az eddigi hiteltermékekhez képest alapvetően emelkedést mutatnak, a havi nettó jövedelem előírások tekintetében, mutatva a kockázatkerülés fontosságát.

A magasabb összegek feltehetően azért lesznek elérhetetlenek az ügyfelek egy része számára, mert az MNB-rendeletben előírt 50 százalékos jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatónál (JTM), vélhetően jóval szigorúbbat alkalmaznak mostantól a bankok (igaz, a pontos százalékok nem nyilvánosak).

Hol kapom a legtöbbet?

Nos, a felvehető legmagasabb összegek tekintetében is változást tapasztalunk az első körös 5,9 százalékos THM-ű személyi hiteleknél. Most a legmagasabb elérhető szabad felhasználású kölcsön összeget a Takarékbank kínálja, náluk akár 8 millió forintos személyi hitelt is kaphatunk. Míg az OTP és K&H bankoknál, jelenleg csak 5 millió forintig tervez szabad felhasználású személyi kölcsönöket kihelyezni. Itt fontos még kiemelni, hogy ha jövedelmünk meghaladja a 300 ezer forintot, akkor lakásfelújításra a K&H-nál megkaphatjuk a 10 millió forintos hitelösszeget is.

Míg a felvehető legkisebb személyi hitel összegeket vizsgálva azt találjuk, hogy az OTP-nél a legmagasabb, csak másfél millió forinttól vehetünk fel hitelt a kalkulátoruk szerint. Míg a Takarékbanknál 200 ezer forint, addig a K&H-nál 300 ezer forint a legalacsonyabb igényelhető hitelösszeg.

A kockázatkerülés és kiszámíthatóság, mint elsődleges szempontok, egyértelműen látszódik a felvehető összegek átlagának a csökkenéséből is. Ezt a két szempontot követően pedig jogosan merül fel a futamidő kérdése is.

Hol kapom a leghosszabb időre?

A kisebb törlesztőrészletnek nem csak a THM a kulcsa, a futamidő kitolásával is jelentősen csökkenthetjük havi hiteltörlesztőnket. Az eddig megjelent 3 ajánlat között, a 7 év a leghosszabb futamidő. A legnagyobb futamidő skálával a K&H Bank dolgozik, ők adják a legrövidebb 2 éves, és az egyik leghosszabb 7 éves futamidőre az új 5,9 százalékos személyi kölcsönöket. Továbbá 7 évre vehetjük fel a Takarékbank hitelét is, azonban náluk már 3 év a legrövidebb futamidő. Mindeközben az OTP Banknál 2 és 5 év közötti futamidővel számolhatunk.

Szép számmal lehetnek, akik hosszabb időre veszik fel az új személyi kosntrukciókat, hogy alacsonyabb legyen a törlesztőrészletük, így beleférjenek a rendeletben szereplő, illetve a bank saját belső JTM-ébe.

Érdekesség továbbá, hogy az eddigi sok esetben legrövidebb 1 éves futamidő, - különleges esetben akár fél év, - nem jelent meg a piacon eddig, és a helyzetre való tekintettel vélhetően nem is lesznek népszerűek a rövid futamidejű személyi kölcsönök.

Az új piac

Összefoglalva elmondható, hogy a személyi hitelek új iránya egyértelműen, és minden tekintetben a kockázatkerülés lesz. A jelenlegi válságos helyzetre való tekintettel, és az első körös ajánlatokból is arra következtethetünk, hogy a hiteligénylési elvárások növekedésével párhuzamosan, egyre több ügyfél kérelme kerül majd elutasításra is. Ezt mutatja nem csak az eddigi legnagyobb, 10 millió forintos szabad felhasználású kölcsönök eltűnése, de a megemelkedett legrövidebb futamidők is. Visszatükrözi továbbá a kiszámíthatóságra való törekvést az elvárt havi nettó jövedelmek több esetben a minimálbért, vagy azt meghaladó mértékig való emelkedése is. Vélhetően a legmagasabb összegek nem is minden jövedelem sávban lesznek elérhetőek.

Fontos továbbá ismételten kiemelni, hogy az egy hete történt bejelentésre a bankok gőzerővel nekiálltak kidolgozni az új termékeket, és pár nap leforgása alatt rekord sebességgel jelent meg az első köre az új 5,9 százalékos hiteltermékeknek. Napokon belül érkezik az összes ajánlat, vajon azok esetében is a kockázatkerülés lesz a legfontosabb szempont?

