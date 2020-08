Itt a legális hiteltrükk: ezzel simán elengedik a hiteled egy részét

Ez a tanévkezdés más, mint az eddigiek, hiszen sok család egészen egyszerűen felélte tartalékait a járvány alatt, arról nem is beszélve, hogy a itt a második hullám elején még fogalmunk sincs mire számíthatunk ősszel. Az iskola azonban elkezdődik, nincs mese, a szükséges taneszközöket pedig be kell szerezni, ha pedig albérletbe megy a fiatal, valahogy ki kell gazdálkodni annak az árát is. Persze minden helyzetre van megoldás, a gyorsan igényelhető szabad felhasználású személyi kölcsön sok családot húzhat ki a bajból, főleg akkor, ha okosan és körültekintően választják ki a számukra legmegfelelőbb ajánlatot.

A szeptember hónap minden család számára megterhelő, nem csak érzelmileg ,anyagilag is. A nyári lazább napok után, a diákoknak vissza kell állniuk a fegyelmezettebb üzemmódba, akik pedig új intézményben kezdenek, azoknak extra stresszel is jár ez az időszak. A szülőknek pedig amellett, hogy felkészítik a gyerekeket ezekre a nehézségekre, az is a feladatuk, hogy előteremtség az ehhez szükséges anyagiakat.

Egy átlagos, kétgyermekes család összesen 40-80 000 forintot költ ebben az időszakban, de az első osztályt kezdőknek még az otthoni irodabútorok vagy a digitális oktatás esetleges visszatérése miatt a számítástechnikai eszközök megvásárlása további, jelentősebb kiadást jelenthet - derül ki a Pulzus Kutató által készített felmérésből. Ha azonban a fiatal a középiskolát kezdi meg, ennél is többe kerülhet, pláne ha a főiskolai, egyetemi tanulmányait egy másik városban, akkor az albérlet és a kaució miatt ez az összeg akár meg is sokszorozódhat. Ez az év pedig különösen nehéz abból a szempontból, hogy a korábbi megtakarítások felélése miatt, valamint a koronavírus újabb hullámától tartva idén nehezebb megbirkózni az iskolakezdéssel anyagilag, többen kölcsön segítségével tudják fedezni a kiadásokat.

Ha nem tudjuk egy hónapon belül visszatörleszteni a felhasznált hitelt, hitelkártya helyett a szabad felhasználású személyi kölcsön jobb választás lehet, hiszen hosszabb futamidőre, akár 8 évre is felvehetjük. A kölcsön összege a néhány százezer forinttól egészen a több millióig is terjedhet, a szabad felhasználás miatt pedig tanszert, laptopot, íróasztalt, vagy akár az egyetemista gyermek lakásába szánt bútorokat is megvásárolhatjuk belőle.

Ám mielőtt beleugranánk egy hosszú évekig tartó adósságban, feltétlenül nézzünk körül a piacon, hogy a körülményeinkhez képest a legjobb megoldást találjuk meg. Ebben segítségünkre lehet egy speciális kalkulátor, melyben pontosan beállíthatjuk, mennyi pénzt szeretnénk felvenni, és megtudhatjuk, havonta mennyi lesz a törlesztőrészletünk anélkül, hogy személyesen fel kellene keresnünk a bankokat.

A személy kölcsön kalkulátor segítségével megnéztük egy átlagos fizetés mellett mennyi lenne a havi törlesztőnk ha 500 ezer, 1,5 millió vagy ha 5 millió forintot vennénk fel. Az 500 ezer forintos kölcsön 48 hónapos futamidőre számoltuk, a másfél milliósat 5 évre, az 5 millió forintot pedig 7 évre. Ám ennél hosszabb és rövidebb futamidőt is be tudunk állítani a kalkulátorba egyetlen kattintással.

Itt a trükk!

Van azonban egy hiteltrükköt, amivel lefaraghatjuk a THM-ünket. Teljesen legális, és valóban tízezreket nyerhetünk rajta. Természetesen a bank nem reklámozza a megoldást. Azt azonban érdemes megnézni a hitelszerződésben, hogy a mi konkrét hitelünkre is alkalmazhatjuk-e, mert szerepelhetnek bizonyos kitételek, amelyek értelmetlenné teszik a húzást. Ha azonban nincsenek ilyenek, akkor bomba megoldás lehet.

A kis összegű hitelek kamata általában ahogy az a fenti grafikonokon is látszik, sokkal magasabb, mint a nagy összegűeké, éppen ezért érdemes nagy összegben gondolkodni. Ha csak a szerződésben nincs olyan kitétel, hogy előtörlesztés esetén elveszítem a kamatkedvezményt, akkor a nagyobb hitelösszeg felvétele és előtörlesztése után a fennmaradó összeg a kisebb kamattal kamatozik tovább.

