Ez a hitelt menthet meg rengeteg magyar vállalkozást? Ezt lehet tudni az újdonságokról

A koronavírus-járvány következtében számos cég került igen nehéz helyzetbe. A nehéz helyzet áthidalásához nyújthat megoldást a Magyar Nemzeti Bank április elején bejelentett, a Növekedési Hitelprogram új szakaszának tekinthető NHP Hajrá program. A hazai bankoknál már elérhető az új típusú hitel, a HelloVidék pedig annak néztünk most utána, hogy milyen konstrukciókat kínálnak a magyar bankok azoknak a cégeknek, akik élnének a támogatással.

Néhány napja ismét elindult az NHP Hajrá Hitelprogram, melyet a mikro-, kis- és középvállalkozások érhetnek el, széleskörű felhasználhatóságával, rugalmas feltételeivel és nagyvonalú keretösszegével feloldhatja a jelenlegi cash-flow nehézségeket, és a jövőbeli növekedés motorjává válhat. Most annak jártunk utána, hogy milyen feltételek mellett vehető igénybe a hitel. De arra is kíváncsiak voltunk, miben térnek el egyes bankok hitelkonstrukciói.

Vállalkozásonként akár 20 milliárd forint (kb. 56,5 millió EUR) maximális hitelösszeg igényelhető, legfeljebb 2,5% fix kamatozás mellett. A minimális hitelösszeg 1 millió forint, amely nagyban elősegítheti a mikrovállalkozások hozzáférését is.

Mindehhez azonban jól megalapozott üzleti és finanszírozási tervekre, számviteli és adózási előkalkulációkra is szükség van. A megfelelő szakértelemmel elkészített dokumentáció segítheti a hitelfelvétel és projekt sikerét is. Ez garantálja, hogy a hitel ne csak túléléshez vagy az agónia megnyújtásához legyen elég

- hangsúlyozta Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner partnere, vezető tanácsadója.

A beruházási hitelkonstrukcióban a futamidő elérheti a 20 évet, ráadásul a lehívásra is 3 év áll nyitva. Felhasználható immateriális javak, használt vagy új tárgyi eszközök és ingatlanok beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére, illetve akár 2020. január 1. előtt alapított vállalkozás felvásárlására is. A pénzügyi intézményeknek a hitelkérelem elbírálására két hét áll rendelkezésre az igénylés teljes körű benyújtását követően. Ha ennél is több lehetőség érdekel, olvasd el a HelloVidék teljes cikkét!

Címlapkép: Getty Images