Ekkortól élesedik a gazdaságvédelmi program újabb eleme: a bankok már készülnek az indulásra

Május 15-től újabb gazdaságvédelmi program indul kifejezetten kis- és középvállalkozások számára: a Széchenyi Kártya Programban új, kedvezményes konstrukciók érhetők el, amelyek a legváltozatosabb hitelcélokra, így beruházások, bérköltségek és forgóeszközök finanszírozására is igényelhetők. A program termékei eddig is népszerűek voltak a kisvállalkozások körében, a 2002-es indulásától idén március végéig a hazai bankok összesen 408 ezer hiteligényt fogadtak be, a szerződött hitelösszeg pedig elérte a 2450 milliárd forintot. A Budapest Bank 2011 óta közvetíti a programban elérhető termékeket, és a kedvező feltételek miatt nagy érdeklődésre számít a szegmensben.

A hazai kis- és középvállalkozások kifejezetten sikeres évtizedet zárhatnak. Az Európai Bizottság legfrissebb, európai uniós vállalatokat vizsgáló jelentése szerint a 2010 óta eltelt időszakban a magyar kkv-k magukra találtak, termelékenységük 20 százalékkal gyorsabban növekedett, mint az uniós átlag. A járvány okozta krízishelyzet azonban megtöri a pozitív tendenciát, a szektornak merőben új kihívásokkal kell szembenéznie. Ez a szegmens adja az összes bruttó hozzáadott érték közel 54%-át, illetve a munkavállalók több mint kétharmadát is a kkv-k foglalkoztatják. A különböző népegészségügyi intézkedések ráadásul a szolgáltatószektort érinthetik leginkább hátrányosan, ami kifejezetten magas a kkv-k körében, a legutóbbi adatok szerint minden 100 kis- és középvállalkozásból 79 szolgáltatási területen működik.

Mindezekből kitűnik, hogy a hazai kkv szektor versenyképességnek fenntartása és erősítése nemzetgazdasági jelentőségű cél, amelyet több kedvezményes hitelprogram is támogat. Ezek közül is az egyik legnépszerűbb, a Széchenyi Kártya Program is megújul, és a kibővített konstrukciók mától érhetőek el a szerződött pénzintézeteknél, így a Budapest Banknál is. A bank a kis- és középvállalkozások szakértőjeként 2011 óta közvetíti a program termékeit, ez idő alatt több mint 55 milliárd forintot juttatott a szektor szereplőinek, és jelenleg is közel ezer élő szerződéssel rendelkezik.

A Kavosz Zrt. által nyújtott Széchenyi Kártya Programban az új feltételek szerint 4 új konstrukció érhető el. A munkahelyek megőrzésének támogatására elindult Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel 1 millió forinttól akár 750 millió forint összegig igényelhető, 2 éves futamidővel; a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitellel kombináltan igénybe vehető, szabadfelhasználású Széchenyi Kártya Folyószámlahitel PLUSZ legfeljebb 2 éves futamidővel és évi nettó 0,1%-os kamattal rendelkezik, és illetve 1 és 100 millió forint közötti összegű lehet, a 3 éves futamidejű, szabadfelhasználású Széchenyi Likviditási Hitel bármilyen forgóeszköz beszerzésre és egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozására alkalmas; míg a Széchenyi Beruházási Hitel PLUSZ a veszélyhelyzet lejártát követő időszakban a normál üzletmenet visszaállításában segíthet.

A kifejezetten gazdáknak szóló Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióban már korábban változás történt, a gazdasági nehézségek kezelése és enyhítése érdekében új, kedvezményes feltételrendszerű, emelt hitelösszegű, kiemelt állami kamat- és kezességi díjtámogatásban, illetve költségtámogatásban részesített Folyószámlahitel vált elérhetővé.

A Budapest Bank mindig is kiemelt figyelemmel kezelte a hazai kis- és középvállalkozásokat, bankunk hitel- és ügyfélállományában is meghatározó szerepet töltenek be. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a hazai vállalatok a megváltozott körülmények ellenére is a céljaiknak leginkább megfelelő konstrukciókhoz juthassanak. Ennek érdekében, minden olyan terméket elérhetővé teszünk, amelyek segítséget nyújthatnak a szektor számára. Az évek óta követett startégiánk, az ügyfelek minél mélyebb megismerése és a bizalom kiépítése most még értékesebbé válik, hiszen így még gyorsabban és könnyebben tudjuk megtalálni a legjobb megoldást a céljaik eléréséhez

- jelentette ki Dancsné Engler Bernadett a Budapest Bank kisvállalati termékfejlesztési vezetője.

