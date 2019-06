Dúl a háború a magyar munkahelyeken: a dohányosoknak mindent lehet?

Ezek voltak 2019 24. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre, vagy a képes ajánlókra.

Érik a káosz a bankokban: elárulták, hány ügyfél számláját kell zárolni

Ketyeg az óra a banki ügyfelek előtt, hogy a banki adategyeztetésen átessenek. Sokat foglalkozunk a témával, és azt tapasztaljuk, hogy az ügyfelek nagy része még mindig nincs tisztában azzal, hogy el kell-e végeznie. Mi most megkérdeztük a legnagyobb hazai bankokat arról, hogy hány ügyfelüket érint az adategyeztetési kötelezettség. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az ügyfél hogyan győződhet meg róla, hogy az adategyeztetésen már átesett, és ha esetleg nem, számíthat-e még tájékoztatásra. Bónuszkérdésként azt is feltettük, hogy miképp lehetséges az, hogy bár állításuk szerint ők mindenkit kiértesítettek, az ügyfelek többsége mégsem kapott értesítést. Bankonként nagyon eltérő válaszokat kaptunk - volt valami, ami ugyanakkor közös volt.

Elárulta a szakember: így kerüljétek el a totális anyagi csődöt

A család mindennapos pénzügyi döntéshozatalában a nőknek jut kiemelt szerep, azonban ha lakás, autó vagy szórakoztató elektronikai eszköz vásárlására kerül sor, akkor a férfiak mondják ki a végső szót. De mi a helyzet, ha a felek teljesen eltérő kultúrából érkeznek, és egészen egyszerűen nem tudnak megállapodni még a legalapvetőbb pénzügyi kérdésekben sem?

Ez is érdekelhet! 300 ezres fizetéssel vadásszák a magyar melósokat Pest megyében Egyre többet vásárlunk online, négy év alatt megduplázódott az az összeg, amit erre szánunk....

Kiderült: többet fizet a Tesco Pesten, mint Baranyában

A legtöbb kiskereskedelmi lánchoz hasonlóan a Tesco is nyíltan kezeli a fizetéseket, de azt sem titkolják, hogy a bérek az ország különböző pontjain eltérőek, hiszen a piaci körülmények sem azonosak. Szigeti Barbara, a Tesco-Global Zrt. országos HR vezetője azt is elárulta a Pénzcentrumnak, hol van igazán szükség mnkaerőre a nyár folyamán, és milyen módszerekkel kutatják fel és tartják meg a dolgozóikat. Interjú.

Erre senki sem gondolt a nagyszülői gyed-nél? Mégis, ki meri így igénybe venni

Jövőre, január 1-jétől vezetik be a nagyszülői gyedet, amely kiterjeszti a gyermekgondozási díjat igényelhetők körét olyan nagyszülőkre, akik megfelelnek a gyed igénybevételének feltételeinek és még nem nyugdíjasok. A Pénzcentrum Veresné Tóth Mónika tb-szakértő segítségével arra kereste a választ, hogy a nagyszülői gyed bevezetése milyen hatással lesz majd a családokra.

Így vernek át a simlis nepperek: 10 dolog, amit tudnod kell, ha kocsit veszel

Rengeteg buktatója van a használtautó vásárlásnak Magyarországon: ezekkel sokan nincsenek is tisztában, meg is isszák a levét. Nem csak az óratekerők, de a simlis nepperek is meg tudják rövidíteni a gyanútlan vásárlót, ha nem kellően körültekintő. Ha már megvan a kiszemelt kocsi, az sem mindegy, miképpen alkudozunk: itt is rengeteg a banánhéj, amin el lehet csúszni. Szakértő segítségével mutatjuk a buktatókat.

Itt a szabályozás: így lehet klímázni otthon és a munkahelyeken

A mai naptól hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Azzal, hogy ilyen extrém időjárási körülmények között hogyan óvhatjuk magunkat, a legtöbben tisztában vannak (aki esetleg mégsem, annak ajánljuk figyelmébe tegnapi cikkünket), az viszont rendre háború tárgya - otthon és a munkahelyeken is - hogy miként is ajánlott ilyenkor használni a klímaberendezéseket. Mutatjuk a konkrét előírásokat, ajánlásokat, illetve kutatási eredményeket is.

Ennyit tud Európa egyik kedvenc népautója: teszteltük, tényleg jó-e a Captur

Ezúttal a Renault divat-crossoverének ráncfelvarrott változata járt nálunk, hát elég vegyes tapasztalataink voltak. A tesztkocsiban ugyanis a 0,9 literes turbós benzinmotor volt, ami papíron ugyan 90 lóerős, de a valóságban már kevésbé dinamikus. Sőt, ha a fogyasztást is belevesszük a dologba, akkor már egy kicsit nagyobb a gond. Ellenben a belseje tök praktikus, szép, és még a csomagtér is bővíthető. A városba már-már tökéletes gépjármű lenne - a bajok 60-70 felett kezdődnek. Cikkünkből kiderül, hogy vajon a Captur méltó-e az Európa kedvenc divat-crossovere címre!

Na ebből lesz az igazi baj: nagyon ráfázhat két hét múlva, akinek biztosítása van

Érik a káosz a bankokban, írtuk meg nemrég az adategyeztetésre vonatkozóan. Mindez igaz lehet a biztosítókra is, legalábbis a Pénzcentrumnak adott válaszokból az látszik, hogy bár ők a szokásos értesítéseket megtették, az sok ügyfelet nem ér el, egyes biztosítók pedig csak egykörös értesítéseket küldenek. Úgy tűnik, sokak életbiztosítása kerül majd befagyasztásra június 26 után. Főleg azért, mert az egyik biztosító válaszában kiderül, hogy ők előzetesen nem is végzik el az azonosítást, csak határidő lejárta után.

Vallottak a bankok: ezért adósodik el a legtöbb magyar

Idén áprilisban ismét rekordot döntött a személyi hitelfelvételek összege, a magyarok 47,5 milliárdnyi összegben vették fel ezt a fogyasztási hitelt. Ez meglehetősen magas összeg, de a kérdés az, hogy mire kell ennyi pénz a magyaroknak? A személyi hitel szabadon felhasználható, egyes bankok mégis rákérdeznek a hitelcélra, vagy a tanácsadás fázisában akaratlanul is megtudják azt. Mi ezért megkérdeztük a bankokat, ők pedig elárulták a Pénzcentrumnak, hogy mik a legjellemzőbb hitelcélok.

Lusta magyarok százezreit húzza le a bankjuk: tízezrekről mondanak le

Bár a bankok folyamatosan egymás alá mérik a személyi hiteleik kamatát, az MNB által kalkulált átlagkamat még mindig bőven kétszámjegyű. Most annak okát tárjuk fel, miért lehetséges az, hogy a magyarok az elérhető kamatoknál jóval magasabb átlagkamattal veszik fel a személyi hiteleiket. Ennek sok oka van, a legfontosabb azonban egyértelműen az, hogy nem vagyunk elég alaposak. Pedig a személyi hitelek összehasonlítása, és az olcsó ajánlat megtalálása kb. 2 percet vesz igénybe.

Dúl a harc a magyar munkahelyeken: a cigiseknek mindent lehet?

Sok dolgozót foglalkoztat a kérdés, hogy a dohányzók (aki óránként legalább egy alkalommal kisurrannak a munkahelyükről cigarettázni) vajon elvégzik-e ugyanazt a mennyiségű munkát, mint a nemdohányzók. És egyáltalán, mint mond minderről a Munka törvénykönyve? Vajon szükséges-e a belső szabályozás, és melyek azok aza alapelvek, amelyeket mindenképpen be kell tartania munkaadóknak?

Kipróbáltuk: beültünk 30 percre egy tűző napon hagyott autóba + videó

Soha ne hagyj az autóban gyereket, vagy háziállatot - hívják fel a figyelmet kánikula idején minden évben. Ugye mennyire unalmas? Nos, ennek ellenére minden évben előfordulnak balesetek, köztük halálesetek is. A tragédiához akár 10 perc is elég. Hogy ezt bizonyítsuk, próbára tettük magunkat. Az eredmény mellbevágó.

Így kapsz zsírúj autót kevesebb mint 2 millióért: nem vicc, itt a modellista

Hamarosan startol a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye: az állam legfeljebb 2,5 millió vissza nem térítendő támogatást ad hét, vagy többszemélyes autó vásárlására azoknak, akiknek legalább 3 gyereke van. A Pénzcentrum mkost összeszedett 20 modellt, amelynek az árából elég szépen lefarag a kedvezmény.

Spórolj tízezreket idén a nyaralásodon: ezeket a trükköket ismerned kell

Akkor se ess kétségben, ha még nem tudod, hova mész ezen a nyáron nyaralni, van még esélyed jó áron hozzájutni olcsó repülőjegyhet. A Pénzcentrum összeszedte, hol és hogy érdemes repülőjegyet foglalni úgy, hogy a lehető legalacsonyabb áron juthass hozzá.