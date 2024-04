Súlyos dolog derült ki az új felújítási támogatásról: ennek nem mindenki fog örülni

Mint ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, múlt hét pénteken jelentették be az új, év közepétől elérhető felújítási támogatást és támogatott hitelt. A 6 millió Ft-os konstrukció pénzügyi hátterét vizsgálták szakértők. Sajnos nem olyan evidens, hogy mindenki számára könnyen elérhető lesz. Megmutatjuk, mivel számol majd a bank és így nagy valószínűséggel milyen jövedelmet kell majd felmutatni a támogatott hitelhez.

Első ránézésre végtelenül egyszerűnek tűnik a történet: 2,5-3,5 millió Ft között mozog a 8 évre felvehető, kamatmentes támogatott hitel. A havi törlesztőrészlet 26 042 Ft – 36 458 Ft között mozog havonta. Ez nem olyan nagy havi kiadás, szinte mindenki hitelképesnek minősülhet ilyen törlesztőrészletre, akinek a minimálbérrel megegyező igazolt nettó jövedelme van (177 400 Ft). Szinte mindenki, hiszen, ha több eltartott van a családban, akkor ez az összeg már nem lesz elegendő - írja a Bankmonitor friss elemzésében.

A fő probléma azonban nem is ezzel van. Sokkal nagyobb gondot jelent, hogy a bankoknak azzal a kimenetellel is számolni kell, hogy a támogatott hitel feltételéül előírt 30%-os energiahatékonyság-javulást a felújítással nem éri el az adott ingatlan. Ezen 30%-os javulást energetikai minősítéssel igazolni kell tudni. Ha ezt nem tudja igazolni a támogatást igénylő, akkor az egész összeg piaci alapú hitellé válik, melynek a törlesztő részlete 6 millió Ft esetén már 82 000 Ft lesz (felújítási célú, 8 éves futamidejű lakáshitellel számolva). A felújításnak kettős kockázata van a támogatott hitelt igénylő (és így a bank) számára is: egyrészt a már említett energiahatékonyság-javulás tényleges mértéke, másrészt a kivitelezés teljes költsége (sikerül-e az eredeti tervek szerinti összegből megvalósítani?).

Amennyiben ráadásul az 1 millió Ft-os önerőt is hitelből kell előteremteni, akkor az összeg további 13 700 Ft-tal emelkedik, és így a havi törlesztés 95 700 Ft lesz. Ez az az összeg, melynek a visszafizetési képességét a banknak bizonyítottnak kell látnia. A mai banki gyakorlat alapján ezt 240 ezer Ft havi nettó igazolt jövedelem mellett feltételezhetjük. Ha a családnak gyerekei vannak és csak az egyik házastárs dolgozik, akkor az igazolt jövedelemre vonatkozó minimumszint tovább nő.

A 2021-2022-ben elérhető 3+3 millió Ft-os felújítási támogatást (3 millió Ft önerő, 3 millió Ft támogatás) a kormányzat kiegészítette támogatott hitelkonstrukcióval is. Anno ez akkor pont azért hozott a vártnál lényegesen alacsonyabb igénybevételt (pedig sokkal szélesebb körben volt felhasználható felújításra), mert az igényléskor és a felújítás lezárásakor is igazolni kellett mind a személyi feltételeket, mind a kivitelezéshez kapcsolódó előírásokat.

Ma rengeteg részlet még ismeretlen az új támogatással kapcsolatban. A felújításba ma belekezdők elsősorban felújítási célú lakáshitellel, vagy személyi kölcsönnel tudnak kalkulálni, ha saját forrásból nem tudják finanszírozni a beruházást.