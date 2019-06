Lusta magyarok százezreit húzza le a bankjuk: tízezrekről mondanak le

Bár a bankok folyamatosan egymás alá mérik a személyi hiteleik kamatát, az MNB által kalkulált átlagkamat még mindig bőven kétszámjegyű. Most annak okát tárjuk fel, miért lehetséges az, hogy a magyarok az elérhető kamatoknál jóval magasabb átlagkamattal veszik fel a személyi hiteleiket. Ennek sok oka van, a legfontosabb azonban egyértelműen az, hogy nem vagyunk elég alaposak. Pedig a személyi hitelek összehasonlítása, és az olcsó ajánlat megtalálása kb. 2 percet vesz igénybe.





Az MNB legutóbbi közlése szerint 2019 áprilisában (ez a legfrissebb adat egyelőre) a személyi hitelek átlagkamata 13,04 százalékos volt az új hitelek kihelyezését illetően. Azaz a magyarok átlagosan 13,04 százalékos kamattal vettek fel személyi hitelt.

Mivel tavaly áprilisban pontosan 1 százalékponttal volt magasabb az átlagkamat, ez azt jelenti, hogy egy év alatt egyre olcsóbban jutottak személyi kölcsönhöz a magyarok.

Ez mind szép és jó, de a valóság az, hogy a 13,04 százalékos átlagkamat még mindig magas.

Ma már nem egy pénzintézet van, amelyik személyi hitelét egyszámjegyű THM-mel kínálja, ennek ellenére mégis meglehetősen magas az átlagkamat. Ennek több oka is lehet - ezeket járjuk most körbe.

A magyar hitelfelvevők nem elég alaposak

Elképesztő, akár kétszámjegyű különbség is lehet a banki ajánlatok kamatai között, így aztán vélhetően nagyon felhúzza az átlagot az, hogy sokan nem tájékozódnak kellően az egyes bankok hitelei közötti különbségekről (noha erre már számos kalkulátor áll rendelkezésre, amely egy helyen mutatja be a legtöbb bank ajánlatát. Ilyen például a mi kalkulátorunk is). Nézzük meg, mekkora a különbség a kamatok között. Az alábbi hiteleket a Pénzcentrum kalkulátorából választottuk:

1 millió forint felvétele 60 hónapra például a Raiffeisennél 8,97 százalékos THM-mel vehető fel, míg az OTP terméke 21,93 százalékos THM-mel érhető el. Az MKB ajánlata 16,16 százalékos THM-mel vehető fel, a Budapest Banknál 17,7, a CIB-nél 21,05 százalékos a THM.

Ahogy az látszik, a táblázatban szereplő legalacsonyabb és legmagasabb THM-ű hitelek között kb. 13 százalékos a különbség.

Ennyire nem mindegy tehát, hogy melyik bankot választjuk. Noha bőven vannak ajánlatok az átlag alatt, azt mégis felhúzza, ha nem vagyunk elég körültekintőek, és a számlavezető bankunktól felvesszük az első ajánlatot, ami szembe jön.

Ha vállaljuk a bankváltást, rengeteget spórolhatunk

A fenti ajánlatokat úgy kalkuláltuk, hogy azokkal nem vállalunk bankváltást a hitelfelvételhez. Ha a bank ügyfelévé válunk, rengeteget spórolhatunk - nézzük meg, pontosan mennyit. Ehhez ismét segítségül hívtuk a Pénzcentrum kalkulátorát. Azt találtuk, hogy ugyanazok az ajánlatok sokkal kedvezőbben elérhetőek bankváltással.

A CIB fenti 21 százalékos THM-e például 8,17 százalékra mérséklődik, az MKB 16,16 százalékos ajánlata már 10,6 százalékkal is elérhető, ha vállaljuk, hogy folyószámlát is nyitunk a banknál. A Budapest Banknál a mérséklődés mértéke kb. 5 százalékpontos. Az Erste, OTP és Raiffeisen nem ad kedvezményt a bankváltáshoz.

Természetesen kis összegnél kevésbé fontos, hogy bankot váltsunk, hiszen ha kellően kedvező költségű bankszámlánk van, akkor egy bankváltással hosszú távon akár rosszul is járhatunk - ezt mindig egyéni helyzet alapján kell megítélni. Összességében azonban látszik, hogy egy-egy bankváltással hitelfelvételkor sokat spórolhatunk - de mivel ezt sokan elmulasztják, ez felhúzza az átlagot, mint ahogy az is, ha mérlegelés, előzetes tájékozódás nélkül a számlavezető bankunktól vesszük fel a hitelt.

Nagyobb összegnél is jár kedvezmény

Persze a hitelösszeggel kevésbé érdemes játszani, hiszen vélhetően mindig annyi pénzt vesz fel a hitelfelvevő, amennyire szüksége van, az átlag azért is lehet ilyen magas, mert a nagyobb összegű hitelek kamatai kedvezőbbek, az átlagos hitelösszeg azonban kb. másfél millió forint körül mozog. Mindenesetre megmutatjuk, hogy nagyobb összeg, 5 millió forint esetén hogy alakulnak a kamatok:

Látható, hogy még bankváltás nélkül is sokkal kedvezőbbek a hitelek THM-ei, mint kisebb összegnél. Az Erste például nem adott kamatkedvezményt a bankváltáshoz, de nagyobb összegben több mint 6 százalékot elenged, de az OTP 21 százalékos THM-mel felvehető hitele is már 15 százalékos költséggel vihető ekkora összegben. A CIB és a Budapest Bank nem ad kedvezményt nagyobb összegre. Bankváltásnál még alacsonyabb kamatokkal találkozhatunk, ahogy az látható az alsó táblázatból is.

A hosszabb futamidő is alacsonyabb kamattal jár

Egyes bankok kedvezményeket adnak arra, ha hosszabb futamidőre vesszük fel a hitelünket - ez azonban nem feltétlenül ajánlott, hiszen az annuitásos törlesztés miatt így összességében többet fizetünk vissza. Ráadásul ezek a kamatkedvezmények nem olyan jelentősek:

Ahogy látható, egyik-másik bank pár tized százalékpontos kedvezményt ad a hitelekre, ha hosszabb futamidőre vesszük fel. Az is világosan látszik azonban, hogy a teljes visszafizetendő sokkal magasabb lesz a hosszabb futamidő miatt.

És még számos egyéb tényező

A fenti okok közül csak néhány az, amelyikre hatni tudunk - például a bankválasztás, ezzel érhetjük el azonban a legjelentősebb kamatkedvezményeket. De a hitelösszeg nem egy olyan tényező, amit befolyásolni érdemes az alacsonyabb kamat miatt, mint ahogy a futamidő kitolása is rövid távon jó dolognak tűnik, hosszú távon azonban ráfizetéses. A jövedelmi szintünk, és az ezzel összefüggő kockázati besorolásunk pedig rövid távon szintén nem rajtunk múlik, így ennek kamatbefolyásoló hatását adottságként kell eflogadnunk. Ismét kiemeljük azonban, hogy jelentősen csökkenthetjük a kamatokra kifizetett pénzt, ha megfontoltan választunk bankot - ezt az időt nem szabad megspórolni.

