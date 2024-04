Figyelmeztetik a magyarokat: ezzel nagyon sokan nem számolnak az állami ingyen milliók kapcsán

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az év első két hónapjában a legfrissebb adatok szerint, mintegy 2000 igénylést nyújtottak be a CSOK Plusz támogatásra, azérdeklődés tehát kiemelkedőnek mondható az új otthonteremtési támogatásirendszer egyik fő eleme iránt a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) szerint. A szakmai szervezet meglátásai szerint azonban több olyan pontja is van a szabályozásnak és az igénylési folyamatnak, amelynél azügyfelek nehézségekbe ütközhetnek. Ezeket azonosította be és foglalta össze az FPKOSZ, akik szerint növelhető lenne a sikeres igénylések száma azzal, ha ezek a pontok is válaszolnának az ügyfelek eddig felmerült igényeire, ezzel igazodnának mind az otthonteremtők, mind a piac változásaihoz is.

Az érdeklődés mértéke a tavalyiév ugyanezen időszakához mérten igen jelentős, ami azt jelzi, hogy a piacnakvan igénye az új típusú szolgáltatásokra, annak ellenére, hogy a CSOK Plusz esetébennémileg szűkült a jogosultak köre. A FPKOSZ szerint, az ügyfelek felől érkezőtapasztalatok azt mutatják: az igényléseknek egy jó része nem valósul meg, jogirendezetlenségek, szabályozási anomáliák vagy a feltételek piaci körülményekhezvaló rugalmatlan alkalmazkodása miatt. De melyek pontosan ezek és mik amegoldási lehetőségek? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! „Az egyik ilyen pont a szabályozásban acsaládi házak, azaz egylakásos lakóingatlanok esetén támasztott méretbelielvárás, amely különösen az első közös ingatlant vásárlók esetében lehetkérdéses.” – mondta el Sándorfi Balázs, az FPKOSZ elnöke. „Érdemeslehet az első lakásszerzőkre vonatkozó vételárkorlátot, valamint a CSOK Plusz esetén támasztott minimális alapterület- kategóriákat a piaci változásokkal is összhangbahozni. Jelenleg ugyanis a támogatás feltétele az említett házaknál egy gyermekesetén a minimum 70, két gyermek esetén a minimum 80, három gyermek esetébenpedig a minimum 90 négyzetméteres élettér. A támogatás igénybevételéhez aszóban forgó ingatlan vételára vagy bekerülési költsége – vásárlássalegybekötött bővítés esetén a vételár és a bekerülési költség együttesen– nem haladhatja meg első közös lakásszerzők esetén a 80 millió forintot. Amegszabott kritériumok gátat jelenthetnek a támogatás kihasználását tekintve,hiszen nincsenek összhangban a kínálati oldal lehetőségeivel, hiszen jelenleg – különösen afővárost tekintve – kevés a piacon a 80-90 négyzetmétert meghaladó családi ház,megfizethető kategóriában.” Továbbá a családi házak közel harmadánálprobléma, hogy az ingatlan jogilag rendezetlen részeit egyes bankok figyelembeveszik, mások azonban nem. Az FPKOSZ szerint egyszerűbb lenne, ha a jogilagrendezett részeket – amelyek megfelelnek a CSOK Plusz elvárásoknak –elfogadnák. Jelenleg ezt a kérdést jogkörén kívül kezeli a Kormányhivatal, ígyrészükről nincs állásfoglalás. További kérdést vet fel azértékbecslés témaköre: a szakértők tapasztalata szerint, számtalan adásvétel hiúsul meg (foglaló veszik el) azzal, hogy a bank szerint nem ér annyita piaci áron vásárolt ingatlan, mint ami az adásvételben szerepelt. Kockázat lehetaz ügyfeleknek, hogy nem lehet előzetesen olyan értékbecslést elkészíttetni,ami az éles bírálatnál elfogadható. Van olyan bank, amely elfogad korábbi adásvételit, amennyiben 1-2 éven belül vásárolt ingatlanról van szó, és van,amelyik csak friss, 90 napnál nem régebbi) értékbecsléssel dolgozik. A piaciszereplők szerint az egészet eleve el kellene törölni, hiszen az igénybe vehetőhitelösszegre nincs hatással. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Egyelőre nincs jogegység a korábbi (a CSOK Plusz igénylést megelőzően felvett) kamattámogatott kölcsönök visszafizetéséről sem. A nagyobb pénzintézetek álláspontja különbözik, amieleve érdekes jogértelmezési problémát vet fel. Az ügyfelek sok esetben kíváncsiak arra, hogy mennyi lesz a visszafizetendő összeg, milyen büntetőkamatokkal kell számolni, ha nem jön össze a baba. Viszont mivel az első években változik a kamat alapja, így szinte kiszámolhatatlan ez az összeg, valamintaz is, hogy mennyire emelkedik meg a törlesztőrészlet. Az FPKOSZszerint a fent említett javaslatok bevezetése és a meglévő problémák orvoslásahozzájárulhat egy egészségesebb és hatékonyabb lakáshitel-piac kialakításához,valamint növelhető lenne a sikeres igénylések száma is - zárul a szövetség közleménye.

Címlapkép: Getty Images

