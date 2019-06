Érik a káosz a bankokban: elárulták, hány ügyfél számláját kell zárolni

Ketyeg az óra a banki ügyfelek előtt, hogy a banki adategyeztetésen átessenek. Sokat foglalkozunk a témával, és azt tapasztaljuk, hogy az ügyfelek nagy része még mindig nincs tisztában azzal, hogy el kell végeznie-e. Mi most megkérdeztük a legnagyobb hazai bankokat arról, hogy hány ügyfelüket érint az adategyeztetési kötelezettség. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az ügyfél hogyan győződhet meg róla, hogy az adategyeztetésen már átesett, és ha esetleg nem, számíthat-e még tájékoztatásra. Bónuszkérdésként azt is feltettük, hogy miképp lehetséges az, hogy bár állításuk szerint ők mindenkit kiértesítettek, az ügyfelek többsége mégsem kapott értesítést. Bankonként nagyon eltérő válaszokat kaptunk - volt valami, ami ugyanakkor közös volt.

Teljes a káosz a banki adategyeztetés körül: a bankok állítása szerint kiértesítették a teljes ügyfélkört, az olvasók mégis arról panaszkodnak, hogy nem kaptak semmilyen értesítést a bankjuktól. Vannak bankok, akik kongatják a vészharangot, mások elzavarják az ügyfeleket - sok olvasó pedig arról ír nekünk, hogy a banki ügyintézők téves információkat adnak nekik. Az adategyeztetés egyébként egy 2017-ben elfogadott törvény miatt kötelező, így tehát nem a bankok találtak ki.

Mi ezen felbuzdulva most ismét megkérdeztük a bankokat, hogy mi állhat ezen jelenség hátterében. Mivel a legtöbb haza nagybanknak feltettük a kérdéseket, jó eséllyel a te bankod válaszát is olvashatod - könnyítésképp a kérdéseket és a bankok nevét alcímként kiemeljük, ha csak a saját bankod válasza érdekel. Mielőtt azonban rátérnénk a konkrét válaszokra, néhány általános megjegyezést tennénk, amelyek alighanem végérvényesen megválaszolják azt a sok kérdést, amit a ügyfelek - de sokszor maguk az újságírók is - mostanában oly sokszor feltettek:

Az adategyeztetést minden bank minden ügyfelének el kell végeznie

Egyes bankok már a számlanyitáskor, a törvény előtt beazonosították a teljes lakossági ügyfélkörüket, így nekik nincs további teendőjük

Az összes válaszoló bank kiértesített minden érintett ügyfelet

Csak az érintett ügyfelek kapnak tájékoztatást, ezért lehet, hogy sokan nem tudnak az adategyeztetésről

Ha nem kaptál tájékoztatást, nincs teendőd

Ha adategyeztetés előtt állsz, vélhetően a napokban is kapsz majd értesítést

Így tehát a bankok már minden ügyfélt elértek, egyes bankok mégis arra készülnek, hogy sok ügyfél bankszámláját kell zárolni elmaradt adategyeztetés miatt

Mert a banki értesítőket sokan nem olvassák el

Ha nem tudod, elvégezted-e már, érdeklődj a bankban - de inkább telefonon, mert a fiókok már most leterheltek.

Most pedig térjünk rá a banki válaszokra. Szemmel látható, hogy leginkább azok a bankok szenvednek az adategyeztetéssel, akik saját ügymenetükben korábban sem tették azt meg, így például az OTP és a Budapest Bank vélhetően már a törvény elfogadása előtt megtette azt - ezért ők most meglehetőse jól állnak.

A CIB elmondta, hogy esetükben az ügyfélkör 10 százalékának számlája zárolásra kerülhet, a Raiffiesennél még az ügyfelek kb. harmada nem végezte el az adategyeztetést. A vállalatok terén rosszul áll a Budapest Bank: a vállalati ügyfélkörül felét még nem tudták beazonosítani - de pár hete ez még 80 százalék volt. Az MKB és a K&H is mielőbbi adategyeztetésre buzdít. Nézzük a válaszokat:

Honnan tudhatod, hogy a bankod már beazonosított?

Budapest Bank

Mivel a Budapest Bank a lakossági ügyfelektől már a törvény életbe lépése előtt begyűjtötte a kellő információkat, esetükben csak a vállalat ügyfeleket veszélyeztetheti a zárolás. Ez nem jelenti azt, hogy lakossági ügyfelekre a törvény nem vonatkozik, egyszerűen csak a Budapest Bank a lakossági ügyfelek adategyeztetését már elvégezte. A Budapest Bank lakossági ügyfeleinek így tehát nincs további teendője.

A vállalati ügyfelek közül csak azokat értesítik ki, akiknek ezzel teendője van. Annak a vállalati ügyfélnek, aki nem kap értesítést, további teendője nincs. Aki adategyeztetés előtt áll, azokat a bank postai úton, internetbankon, SMS-ben, elektronikus levélben és telefonon is felkeresi. Amelyik ügyfelet a bank nem éri el, a tájékoztatási kampányt megismétlik. Ismét kiemeljük - a Budapest Banknál már csak a vállalati ügyfeleknek van teendője.

CIB

A banknál a fiókba egyén ügyintézés céljából érkező ügyfeleknek elvégzik a beazonosítását - ezt a bank már korábban megkezdte. Azoknál, akiknek az okmánymásolatai nem állnak rendelkezésre, több csatornán is értesítette a bank. Ha ezeknek a ügyfelek elérhetőségében nem történt változás, akkor meg kellett kapniuk az értesítést - írják.

A CIB azoknak küldött értesítést májusban postán, akiknek még adategyeztetési kötelezettsége van, ez a kampány a banknál 2018 novemberében kezdődött. Ha az ügyfelük nem kapott ilyet, az azt jelenti, hogy már átesett az adategyeztetésen - feltéve, ha azért nem kapja meg a levelet, mert az elérhetőségében változás történt - hívja fel a figyelmet a bank.

Gránit

A Gránitnál mindössze néhány száz ügyfelet érintett az adategyeztetési kötelezettség, ők személyre szóló értesítést kaptak több hullámban. Előbb a netbankon jött az értesítés, majd SMS-ben arról, hogy fontos levelet küldött a bank, majd az utolsó körben a megadott e-mail címre is küldtek levelet. Ha nem kaptál ilyen értesítést, és az elérhetőséged nem változott, akkor feltehetően nincs több dolgod. A bank egyébként azt írja, hogy a közösségi oldalukon is aktív kampányt folytatnak.

A Gránit abból a szempontból különleges, hogy nem rendelkezik fiókhálózattal, így tőlük azt is megkérdeztük, hogy miképp lehet náluk adatot egyeztetni. Válaszukban azt írták, hogy egyedi megoldást dolgoztak ki erre: a kiküldött tájékoztató tartalmaz egy okmányfeltöltő oldalra vezető linket, így az ügyfelek akár otthonról is elvégezhetik az okmányok feltöltését. De természetesen postán és személyesen a kis számú fiókok egyikében is elvégezhető az adategyeztetés náluk.

K&H

A K&H-nál a törvény életbelépése óta (2017. június 26) a bankfiókokban folyamatosan végezték az adategyeztetést, így aki járt K&H fiókban - és ügyet is intézett, nem csak bement melegedni -, annak jóeséllyel elvégezte az ügyintéző a teendőt. Mindenesetre a banknál telefonon és személyesen a fiókban is lehet érdeklődni afelől, hogy ez megtörtént-e.

A K&H azt írta, hogy az érintetteket ügyfelek minden csatornán keresztül értesítik, így például több alkalommal küldtek ki postai levelet, internetbank üzenetet, SMS-t, de a honlapon keresztül is tájékoztatnak. Jóeséllyel ha K&H-s ügyfél vagy, és adatot kell még egyeztetned, akkor te is kaptál a fenti csatornákon üzenetet - érdemes visszakeresni a bejövő értesítéseket, ha esetleg nem emlékszel rá.

MKB

A bank 2018 végén kezdte meg az aktív tájékoztatást, és a munkatársaik ekkor kezdték meg a bankfiókba látogató ügyfelek azonosítását. Így a bank arra kéri az ügyfeleket, hogy

aki 2018. vége óta nem járt a bankfiókban, az újra menjen be, hogy a bankja el tudja végezni az adategyeztetést.

Azaz 2018 vége előtt (pontos dátumot nem írtak) biztosan nem kezdték meg az adategyeztetéseket. Ezt egyébként a bank azzal indokolta, hogy a törvényre nem lehetett előre felkészülni, annak elfogadása után egy projektcsapatot kellett felállítani, akik kidolgozták a technikai feltételeket. A bank arra kéri továbbá ügyfeleit, hogy amennyiben bizonytalan, látogassanak el valamelyik MKB fiókba, de az adategyeztetés tényéről a TeleBankár felületen is érdeklődhetnek.

OTP

A bank azt írja, hogy a korábbi ügyfélazonosítási folyamatainak és "prudens eljárásrendjének" köszönhetően náluk nem általános érvényű az ügyfelek nyilatkozási kötelessége, a jogszabályi kötelesség azokat az ügyfeleket terheli, akik kiemelt közszereplőnek minősülnek, valamint azokat, akiknek az OTP-nél vezetett számlája inaktív. Ez magyarul annyit jelent, hogy bár az OTP-s ügyfelekre egyaránt vonatkozik a törvény, csak a bank saját eljárásrendjében az ügyfelek nagy részét beazonosította.

A beazonosítás előtt álló ügyfeleket a bank levélben és az OTPdirekten keresztül értesíti, aki nem kap június folyamán értesítést, annak nincs teendője. Aki tehát az elmúlt két évben megfordult az OTP-s fiókban, annak a bank elvégezte a beazonosítást, ha valaki még ennek ellenére is bizonytalan, akkor bármelyik fiókban egyeztetheti személyes adatainak naprakészséget.

Takarék Csoport

A csoport valamelyik fiókjába befáradó ügyfelek adategyeztetését a bank az elmúlt két évben elvégezte. Ha erre nem emlékszik az ügyfél, akkor a bank válasza szerint erre a számlavezető fiókban rákérdezhet, ahol tájékoztatni fogják. Az értesítést az érintett ügyfeleknek a számlakivonattal együtt küldték meg, mindenkinek azon a csatornán, ahova a számlakivonatot kéri. Aki nem kap számlakivonatot, annak az értesítés önálló levélben érkezett. Itt is igaz tehát, hogy azok az ügyfelek kapnak tájékoztatást, akiknek van adategyeztetési kötelezettsége.

UniCredit

A bank azt írta válaszában, hogy az átvilágítással kapcsolatos tájékoztatást nem a fióklátogatáskor végezték el, hanem írásban értesítették azokat, akiknél el kellett végezni az adategyeztetést. Az értesítések postai úton levélben, internetbankon keresztül és e-mailen küldték attól függően, hogy melyik csatornán érhetik el a leghatékonyabban őket. Ha tehát unicredites ügyfélként nem kaptál tájékoztatást, vélhetően nincs teendőd - ha csak nem változott meg az értesítési címed, vagy nem vetted észre az értesítést.

Raiffeisen

A banknál minden fiókba látogató ügyfélnél elvégezték az adategyeztetést az elmúlt két évben, de a bank felhívja a figyelmet, hogy akinek változás történt az adataiban, annak ezt a változást be kell jelentenie a bankban. Arra is figyelmeztet válaszában a bank, hogy a nem magánszemély ügyfelek eseté újra kell nyilatkozni a tulajdonosi viszonyokról. Az adategyeztetés előtt álló ügyfelek számlakivonaton, telefonhívás által, postai levélben és internetbankon is kaptak tájékoztatást. Azok, akiknek nincs teendője, nem kaptak értesítést - megfordítva: azok, akik nem kaptak értesítést, nincs teendőjük (hacsak az értesítést nem vették észre, ugye).

Kaphatok még figyelmeztetést? Akkor is, ha már egyeztettem adatot?

Budapest Bank

A bank vállalati ügyfelei júniusban ismét számíthatnak megkeresésre - de csak azok, akiknek adategyeztetési kötelezettsége még mindig fennáll. A figyelmeztetéspostán, e-mailen, SMS-ben érkezik majd, illetve telefonhívásokra is számíthatnak az ügyfelek.

CIB

A CIB csak azoknak tervez ismét levelet küldeni, akiknek az adategyeztetési kötelezettsége fennáll. Azt írják ugyanakkor, hogy előfordulhat, hogy olyan ügyfél is kap értesítést, aki a közelmúltban átesett már adategyeztetésen - ez azonban a dokumentumok feldolgozásának üteme miatt lesz. Ha tisztán emlékszel rá, hogy a közelmúltban elvégezted az adategyeztetést, mégis kapsz figyelmeztetést a bankodtól, akkor tehát nincs teendőd. Akkor is kapnak az adategyeztetést még el nem végzett ügyfelek értesítést, ha korábban már kaptak, így aki esetleg nem vette észre, és emiatt maradt le róla, az ismét megkapja majd a "behívót".

Gránit

A banknál csak az érintett ügyfelek kaptak figyelmeztetést, az általános tájékoztatás azonban mindenki számára elérhető. Az érintett ügyfelek netbankon, SMS-ben és e-mailen kaptak tájékoztatást az elmúlt hetekben, de ha valaki még továbbra sem végzi el, azt a bank ismét megkeresi majd a következő hetekben.

K&H

A K&H már eddig is több körben értesítette azokat, akiknek adategyeztetési kötelezettsége van, de a június 26-i határidőig még további értesítéseket küldenek majd az ügyfeleknek. A bank azt írja, hogy kapacitásuk függvényében kaphatnak az ügyfelek személyes értesítést: aki például megadott telefonszámot, és még nem egyeztetett adatot, őt fel is hívja a bank. A bank azt írja azonban, hogy

A már most megnövekedett ügyfélforgalom miatt nem tudnak mindenkit személyesen felhívni, ezért is használnak minden olyan csatornát, ahol tömegesen elérik az ügyfeleket.

Mivel a válaszból kiderül, hogy a bank alkalmazottai meglehetősen leterheltek, érdemes ellenőrizned, hogy kaptál-e tájékoztatást adategyeztetésre az elmúlt hetekben, ha pedig biztos vagy benne, hogy nem, akkor nyugodj meg: nincs több teendőd, akkor sem, ha esetleg a bank közösségi felületeit beleütközöl egy nem személyesen neked szóló értesítésbe.

MKB

Az MKB kiértesítette a teljes ügyfélkörét, de az adategyeztetési időszak lezárultáig az értesítés minden kommunikációs csatornán folyamatos. A bank arra hívja fel a figyelmet, hogy a megnövekedett ügyfélforgalom miatt aki teheti, az adategyeztetést postán vagy elektronikus úton végezze el. Az MKB közölte velünk, hogy az érintett ügyfeleket továbbra is több körben értesíti majd, ugyanakkor azt kérik, hogy aki már biztosan elvégezte az adategyeztetést, az az esetleges újbóli kiértesítést tekintse tárgytalannak. Itt is tapasztalható tehát a válasz szerint, hogy a bankfióki forgalom növekszik, és a munkatársak egyre inkább leterheltek.

OTP

A banktól csak azok kapnak értesítést, akik az elmúlt két évben nem végezték el az adategyeztetést. Ők 2019. júniusától havonta, levélben kapnak majd értesítést, a kiemelt közszereplőnek minősülő ügyfeleket egyszeri alkalommal, júniusan levélben és internetbankon értesítik. Az érintett ügyfelek tehát a határidő lejártáig már csak egyszer kapnak személyre szóló értesítést az OTP-nél.

Takarék Csoport

Arra a kérdésünkre, hogy küldenek-e még többkörös tájékoztatást akkor is, ha azt egyszer már megtették, a bank annyit válaszolt, hogy igyekeznek minden érintett ügyfelüket tájékoztatni.

UniCredit

Ez a bank is azt válaszolta, hogy az értesítés szakaszokban történik, és a következő napokban is küldenek értesítést azon ügyfeleknek, akik még mindig nem tettek eleget törvényi kötelezettségüknek.

Raiffeisen

A Raiffiesen saját bevallása szerint sikeresen kiértesítette az összes érintett ügyfelet, azok esetén azonban, akik ennek ellenére sem végezték el az adategyeztetést, a bank további értesítést küld.

És a lényeg - mennyien vannak veszélyben?

A fentiekből látszik, hogy a bankok alapvetően alapos munkát végeztek a kiértesítéssel, egyesek pedig már szinte a teljes lakossági ügyfélkörnek az átvilágítását elvégezték. Leginkább az történhet tehát, hogy azoknak az ügyfeleknek fogják zárolni a bankszámláját, akik nem olvassák el a banki üzeneteket/értesítéseket, vagy a megváltozott elérhetőségek miatt nem kapták meg azt. Lássuk bankonként, mennyien vannak ők!

Budapest Bank

A Budapest Bank legutóbb pár hete arról számolt be, hogy vállalati ügyfeleik 80 százaléka még nem végezte el az adategyeztetést. Májusra ez a szám 45 százalékra csökkent a bank válasza szerint, azaz a bank vállalati ügyfeleinek több mint fele már átesett az átvilágításon.

Arra a kérdésünkre, hogy számítanak-e megnövekedett forgalomra, valamint felkészültek-e az ügyfelek egy körének számlazárolására, a Budapest Bank elmondta, hogy már most jelentősen nőtt a fiókok forgalma. Sőt, június közepétől a fiókok megnövekedett nyitva tartási idővel üzemelhetnek, hogy a még mindig magas 45 százalékos arány ellenére sikerüljön a banknak elvégeznie az adategyeztetést minden vállalati ügyfélre. Ismét leírjuk: a lakossági ügyfelek esetén a bank ezt már teljeskörűen elvégezte.

CIB

A CIB elárulta, hogy ők felkészültek arra, hogy az ügyfeleik egy részének átmenetileg korlátozzák a bankszámlához való hozzáférést. Emiatt jelentős többletterhelésre készülnek a fiókokban és a telefonos ügyfélszolgálaton.

A bank elárulta, hogy az ügyfélkörének még 20 százaléka nem végezte el az adategyeztetést, és a bank arra számít, hogy ez az arány június 26-án 10 és 15 százalék köré mérséklődik.

Mindez azt jelenti, hogy a CIB-nél ennyi ügyfél számíthat arra, hogy a bankszámláját átmenetileg zárolják június 26-án, noha az összes érintettet több körben is kiértesítették.

K&H

A K&H is egyértelműen megnövekedett forgalomra számít a bankfiókjában, a Telecenteren és az elektronikus csatornán egyaránt. A bank azt írja, számítanak arra, hogy bizonyos ügyfelek számláját és az egyéb szolgáltatások feletti rendelkezési jogukat kénytelenek lesznek blokkolni. A bank válaszában felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy az adategyeztetést ne hagyják az utolsó az adategyeztetést. Aki pedig bizonytalan abban, hogy érintett-e, mielőbb érdeklődjön a Telecenteren.

MKB

Az MKB állítása szerint szintén felkészült minden helyzetre, és arra kérik az ügyfeleket, hogy amennyiben zárolásra kerül a számlájuk, a határidő lejárta után a lehető leghamarabb végezzék el az adategyeztetést, hogy a bank fennakadásmentesen tudja teljesíteni az ügyleti megbízásokat. Arra a kérdésünkre, hogy mennyien végezték el eddig az adategyeztetés, a bank azt válaszolta, hogy június 26-ig nem kezelik számottevő szigorúsággal az arányokat, de az utolsó hetekben további lépéseket tehetnek a folyamat meggyorsítása érdekében. Ergo az arányokat nem tudtuk meg, de az tisztán látszik, hogy az MKB is számít zárolásokra.

OTP

Hogy számít-e zárolásokra az OTP, a bank azt válaszolta, hogy azoknál, akik nem végezték el az adategyeztetést, kötelesek zárolni a bakszámlát. Azt viszont elárulták, hogy a jelenleg adategyeztetésen még át nem esett ügyfelek aránya mindössze a teljes ügyfélkör fél százalékát sem éri el, így bár zárolások biztosan lesznek, az OTP-nél ez nem lesz tömeges jelenség. A vállalati ügyfelektől egyébként hetente tízezres nagyságrendben érkeznek a tényleges tulajdonosi nyilatkozatok, azaz az OTP munkatársai is meglehetősen leterheltek lehetnek.

UniCredit

Az UniCreditnél már most megnőtt az ügyfélforgalom. Arányokat nem árultak el, annyit azonban leírtak, hogy azon ügyfeleknet, akiknek számlája esetleg zárolásra kerül, a bank június 26-a után is várja adategyeztetésre - ebből világosan kiderül, hogy ez a bank is számít zárolásokra.

Raiffeisen

A Raiffiesen egyelőre nem tudja megjósolni, hogy mennyi ügyfél számláját kell zárolni, válaszuk szerint minden erővel azon vannak, hogy senkinek ne kelljen. Látva azonban, hogy az ügyfélkörül kétharmada végezte eddig el, minden bizonnyal lesz olyan hányad, aki ezt határidőig sem teszi meg.

És mégis mi ez a fejetlenség?

Mint ahogy azt megírtuk, a lakosság nagy része még mindig nincs tisztában a pontos teendőivel, sőt, sokan nem is tudnak arról, hogy adategyeztetési kötelezettségük van. Egyes bankoknál a bankfiókok arról tájékoztatták az ügyfeleket, hogy csak vállalatok esetén szükséges az adategyeztetés, ami a törvény szövegéből következően tényszerűen nem igaz. Feltettük azt a kérdést is a bankoknak, hogy amennyiben ők kiértesítették a teljes ügyfélkört, hogy lehet az, hogy sokan még két-három héttel a határidő letelte előtt sem tudtak az adategyeztetésről.

K&H

A bank csak azoknak küldött értesítést, akinek feladata van az azonosítással. Ha valaki nem kapott értesítést, az fakadhat abból, hogy az adatait frissítette, miközben erről nem is tudott (például bankfiókban sima ügyintézéskor), vagy az értesítési adatok nem frissek, így aztán hiába küldtek tájékoztatást, azt az ügyfelek nem kapták meg.

MKB

Az MKB saját bevallása szerint mindent megtesz az ügyfelek teljeskörű értesítéséért, más bankok tevékenységére viszont nem lát rá. Arra hívják fel a figyelmet, hogy amennyiben valaki nem értesül a határidőig az adategyeztetésről, és emiatt zárolják a bankszámláját, akkor határidő után még elvégezheti azt, és a zárolást feloldják. Ez minden banknál így van, tesszük hozzá.

OTP

A bank válaszában leszögezi, hogy csak az érintett ügyfeleknek küldenek értesítést, az egyéb okból a fiókban érdeklődő ügyfeleknek az ügyintéző csak akkor végzi el az adategyeztetést, a banki rendszer számára jelzi. Ebben az esetben az ügyintéző által adott tájékoztatás, mely szerint az adott ügyfélnek nem kell adatot egyeztetnie, nem téved - mindenki, aki tehát a bankfiókban meggyőződött a saját teendőiről, megnyugodhat. Ez nem jelenti azonban feltétlenül azt, hogy a másik ügyfélnek nem érdemes érdeklődnie, hiszen az ő esetében már felmerülhet adategyeztetési kötelezettség

Raiffeisen

A Raiffesien szerint sokan azért nem tudhatnak az adategyeztetésről, mert nem kaptak értesítést a banktól - ennek oka az, hogy valószínűleg jártak bankfiókban az elmúlt két évben, ahol ügyintéző elvégezte az ügyfél adategyeztetését. Persze itt is fennáll annak az esélye, hogy az ügyfél értesítési címe megváltozott, és így a bank küldte az értesítéseket, amit az ügyfél nem kapott meg - tesszük hozzá.