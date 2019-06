Vallottak a bankok: ezért adósodik el a legtöbb magyar

Idén áprilisban ismét rekordot döntött a személyi hitelfelvételek összege, a magyarok 47,5 milliárdnyi összegben vették fel ezt a fogyasztási hitelt. Ez meglehetősen magas összeg, de a kérdés az, hogy mire kell ennyi pénz a magyaroknak? A személyi hitel szabadon felhasználható, egyes bankok mégis rákérdeznek a hitelcélra, vagy a tanácsadás fázisában akaratlanul is megtudják azt. Mi ezért megkérdeztük a bankokat, ők pedig elárulták a Pénzcentrumnak, hogy mik a legjellemzőbb hitelcélok.

Tegnap beszámoltunk róla, hogy mekkora arányt tesz ki a nyaralás a személyi hitelcélok között - ez egyes bankoknál a 10 százalékot is eléri. Nem csak erre voltunk azonban kíváncsiak, az is érdekelt minket, hogy mik a legjellemzőbb hitelcélok. Megkérdeztük a magyarországi bankokat erről, valamint arra is rákérdeztünk, hogy az egyes hitelcélokra felvett összeg milyen nagyságrendű. Nézzük meg bankonként az egyes hitelcélokat (a bank nevére kattintva bővebb leírás olvasható a bank személyi hiteleiről).

Elárulták a bankok - erre kell a pénz az ügyfeleknek



A Budapest Banknál az ügyfelek jellemzően lakásfelújításra, autó- vagy nagyobb értékű eszközök vásárlására vesznek fel személyi hitelt. Az is jellemző, hogy az ügyfelek a korábbi hitelüket cserélik ki alacsonyabb kamatozású személyi kölcsönre. A bank válasza szerint az átlagos hitelösszeg növekvő tendenciát mutat, ma ez körülbelül másfél és kétmillió forint között mozog.

Hasonlítsd össze a bankok hiteleit a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorában!

A Cetelem válasza szerint ügyfeleik körében a legnépszerűbb cél a lakásfelújítás, bővítés, átalakítás, valamint új vagy használt autó vásárlása. Ez a legutóbbi a kihelyezett hitelek majdnem harmadát, a lakásfelújításhoz kötődő hitelfelvételek pedig a portfólió közel felét teszik ki. Autóvásárlás esetén az átlagos hitelösszeg a 2 millió forintot közelíti, a lakásfelújításnál meghaladja azt. Ahogy azt tegnap megírtuk, a Cetelemnél kb. 10 százalékos arányt tesz ki az utazási célra felvett személyi hitelek aránya.

A K&H-nál 3 fő hitelcélt látnak, ezek pedig az autóvásárlás, a lakásfelújítás és a hitelkiváltás. Ezek együttesen 75-80 százalék körüli arányt tesznek ki. Személyi kölcsönöknél az átlagos hitelösszeg 1,5 millió forint.

Az MKB-nál a személyi hiteligénylés oka 40 százalék feletti arányban a váratlan kiadás finanszírozása, 40 százalék feletti arányban a lakásfelújítási/bővítési szándék a jellemző - és 10 százalék körül alakul a nyaralási hitelcél is. A váratlan kiadás esetén az átlagos hitelösszeg 650 ezer forint, lakásfelújításnál ez meghaladja az 1 millió forintot. Az utazásra - ahogy azt tegnap megírtuk - 650 ezer forintot vesznek fel átlagosan a magyarok.

Az UniCreditnél a lakásfelújítás szintén a jellemző hitelcélok közé tartozik, de megemlítették még az autóvásárlást és az iskolakezdés anyagi támogatását is. A Raiffeisennél a leggyakrabban megnevezett hitelcél a lakásfelújítás, de újabban megjelent a gépjárművásárlás is.

A fenti bankok kölcsöneinek összehasonlításáért használd a Pénzcentrum kalkulátorát!

A lakásfelújítás dominál

Teljesen érthető, hogy a lakásfelújítást minden bank a vezető hitelcélok között nevezte meg. A jellemzően 2-3 milliós összegű felújításokért nem érdemes jelzáloghitelt felvenni, még akkor sem, ha ennek kamata némileg alacsonyabb. Az is egy fontos szempont, hogy ha a sokkal alacsonyabb kamatú felújítási célú lakáshitelt választjuk, akkor ott bizony számlákkal kell alátámasztani, hogy a felújítási munkák megtörténtek - a magyarok nagy része 1-2 milliós összegeknél nem vállalja ezt a plusz adminisztrációs terhet.

Mivel a magyarországi lakásállomány meglehetősen elavult, feltehetően ez a hitelcél a továbbiakban is jelentős aránnyal veszi majd ki a részét a teljes hitelfelvételből. De nézzük meg, hogy mennyire drága egy kétmillió forintos hitel az egyes bankoknál. Ehhez nézünk pár ajánlatot a kalkulátorunkból.

2 millió forint 60 hónapra, 250 ezer forint feletti jövedelemmel például a CIB-nél 8,17 százalékos THM-mel elérhető, ez havonta kb. 35 ezer forintos törlesztőt jelent. A Raiffeisennél szintén 35 ezer forint a törlesztő, 8,86 százalékos THM-mel, az MKB-nál már 10 százalékos a THM, a havi törlesztő így 36 ezer forint. De kalkulátorunkban találtunk egy 19,55 százalékos THM-mel felvehető hitelt is, ahol a törlesztő 45 604 forint - nagyon nem mindegy tehát, hogy melyik bankot választja az ember.

Az autóvásárlás is a vezető hitelcélok között

Szintén nem meglepő, hogy az autóvásárlás is a legjellemzőbb hitelcélok között van. A fenti, lakásfelújításra kalkulált kamatok érvényesek lehetnek autóvásárlásra is, így aztán itt sem mindegy, hogy mit választunk. Persze ha szerencsénk van, akkor találhatunk akár 0 százalékos kamattal felvehető autóhitelt is, ehhez azonban jellemzően magas önrész kell. A személyi hitel ezzel szemben szabadon elkölthető, így aztán önrészként is felhasználható autóvásárláskor - ha tudjuk, érdemes is kombinálni a kettőt, és a személyi hitelt csak az önrésznek megfelelő összegig felvenni, a maradékot pedig - ha az elérhető - 0 százalékos lízingből fedezni.

Autót vennél? Keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát!

A hitelkiváltással rengeteget spórolhatunk

Érthető módon több bank is megemlítette a hitelcélok között a hitelkiváltást is. A személyi hitelek kamata folyamatosan csökkent az elmúlt években, így aki például 3 éves hitelét váltja ki most, az is jelentős összegeket spórolhat. Ha például 15 százalékos THM-mel kamatozik a hitelem, a tőketartozásom 1 millió forint, és kiváltom azt egy 10 százalékos THM-mel felvehetőre, akkor két év alatt 150 ezer forintot spórolhatunk, és a havi törlesztőnk 13 ezer forintról 9500-ra csökken. Természetesen nagyobb összegnél a hatás még markánsabb.

Hitelkiváltáshoz keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát!

Amire szintén sokan vesznek fel hitelt - és nagyon rosszul teszik

Tegnap megírtuk, hogy egyes bankoknál 10 százalék körül van az utazási, nyaralási célból felvett személyi hitelek aránya, és az igényelt összeg akár az egymillió forintot is meghaladhatja. Ez meglehetősen magas összeg. Ahogy azt tegnap megírtuk, az előző hitelcélokkal szemben ez egy kevésbé racionális cél. Aki nem teheti meg, hogy egy év alatt összegyűjtse a havi 40-50 ezernek megfelelő összeget egy nagy nyári nyaralásra, az feltehetően évekig nyögni fogja az erre a célra felvett hitel törlesztését is. A nyaralás ráadásul semmilyen módon nem számít befektetésnek.