Na ebből lesz az igazi baj: nagyon ráfázhat két hét múlva, akinek biztosítása van

Érik a káosz a bankokban, írtuk meg nemrég az adategyeztetésre vonatkozóan. Mindez igaz lehet a biztosítókra is, legalábbis a Pénzcentrumnak adott válaszokból az látszik, hogy bár ők a szokásos értesítéseket megtették, az sok ügyfelet nem ér el, egyes biztosítók pedig csak egykörös értesítéseket küldenek. Úgy tűnik, sokak életbiztosítása kerül majd befagyasztásra június 26 után. Főleg azért, mert az egyik biztosító válaszában kiderül, hogy ők előzetesen nem is végzik el az azonosítást, csak határidő lejárta után.



Kevesebb mint két hetük maradt az ügyfeleknek arra, hogy adategyeztessenek a bankban és a biztosítónál. A közelgő határidő ellenére sokan vannak azok, akik még mindig nem hallottak a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvényről, amely kötelezővé teszi az adategyeztetést. A banki folyószámlák esetén jobb a helyzet, a biztosítókról viszont kevesebb szó esik. Hogy miképp kell elvégezni a biztosítóknál az adategyeztetést, és pontosan milyen biztosítási termékekre vonatkozik, arról itt írtunk:

A biztosítók legutóbbi válaszaiból kiderült, hogy a beazonosítási folyamat számos nehézséget rejt magában, így minden bizonnyal lesznek olyan ügyfelek, akiknek a biztosítása "befagyasztásra" kerül a törvény következtében. Hogy mennyien vannak ők, azt nem tudtuk meg. Most arra keressük a választ, hogy miért lehetséges az, hogy az ügyfelek szinte egyáltalán nem halottak arról, hogy az adategyeztetési kötelezettség az életbiztosításokra is vonatkozik. Azt is megkérdeztük, hogy az ügyfél hogyan győződhet meg róla, hogy az adategyeztetésen már átesett. Kérdéseinkre az NN és a Groupama válaszolt.

Hogy lehetséges, hogy a lakosság nagy része még mindig nem hallott az adategyeztetésről?

Groupama: a biztosító azt írta, hogy már márciusban elkezdték az ügyfelek megkeresését. A tájékoztatások postán és elektronikusan már májusban kiküldésre kerültek a biztosító ügyfeleinek. A biztosító válasza szerint az azonosított ügyfelek száma napról napra nő, az utóbbi időszakban a növekedés ugrásszerű a biztosító bevallása szerint.

Az UNIQA válaszában leírta, hogy felmérte a jogszabályi követelményeket, jogi és üzleti működési kockázatokat és az ügyféligényeket az életbiztosítással rendelkező ügyfelek hiányzó adatainak pótlása tekintetében. Felmérte továbbá az ügyfelek postai úton történő értesítésének és elérésének lehetőségét is pénzügyi és környezetvédelmi szempontból, illetve előzetes piackutatást végzett a tekintetben, hogy az ügyfelek milyen arányban küldik (küldenék) vissza az érintett nyilatkozatokat, okmányokat -írják. A biztosító előzetesen nem küld tájékoztatást senkinek.

NN: a biztosító szerint bár a biztosítók elvégzik az értesítéseket és a médiában is kellő felületet kap, ennek ellenére valóban sok ügyfélhez nem ér el az üzenet, vagy egyszerűen nem tudatosul bennük, hogy teendőjük van ezzel. Ahogy a biztosító írta:

Ha szívünkre tesszük a kezünket, egyikünk sem szereti az ilyesfajta adminisztrációt, és még akkor is nehezen szánjuk rá magunkat, ha egy mindössze 4-5 percben elintézhető dologról van szó. Bár az azonosítás alapvetően nem a szolgáltató, hanem az ügyfelek kötelezettsége, szeretnénk elkerülni, hogy ügyfeleinknek akár csak ideiglenesen is korlátozott legyen a rendelkezési joga az életbiztosításuk felett. Ezért is igyekszünk minél több fórumon felhívni a figyelmüket, hogy végezzék el az azonosítást.

Csak az érintettek kapnak értesítést, vagy minden ügyfél?

A Groupama csak az érintett ügyfeleknek küld értesítést, így aki a törvény hatálybalépése óta bármilyen okból elvégezte az adategyeztetést, annak a biztosító már nem küld újabb üzenetet.

NN: a biztosító rendkívül pontosan jegyzi meg, hogy az azonosítási kötelezettség minden ügyfélre vonatkozik, de nem mindenkinek van most ezzel teendője. Az NN is csak azokat értesíti, akiknek most teendője van - azaz a jogszabályban előírt dokumentumai, nyilatkozatai nem állnak rendelkezésre. Aki tehát nem kap értesítést, annak nincs most dolga , például azért, mert a jogszabály hatálybalépése után, 2017 nyara óta kötött életbiztosítási szerződést. Esetükben az átvilágítás már szerződéskötéskor megtörténik.

Az UNIQA-nál személyre szóló hiánypótló levelet kizárólag az az ügyfél kap, akinek valóban hiányzik valamely adata, és a biztosító kizárólag akkor kéri ezt be, amikor a releváns tranzakció kezdeményezésére sor került. Akinek tájékoztatásra van szüksége, annak a biztosító ügynökei és kollégái is tájékoztatást nyújtanak.

Hogyan győződhet meg az ügyfél arról, hogy már átesett az azonosításon?

A Groupama azt javasolja, hogy az ügyfélszolgálati irodákban vagy call centeren kérjenek tájékoztatást - ott kapnak pontos információt arról, hogy elvégezték-e már az adategyeztetést.

Az NN szerint a felsorolt dokumentumokra szükséges figyelni: az értesítőkben rendszerint tételesen fel van sorolva, hogy milyen nyilatkozatokat és fénymásolatokat kell megküldeni a szolgáltatónak. Ha ezt az egyébként csupán néhány elemből álló listát megfelelően leköveti az ügyfél, és azokat a szolgáltató által meghatározott módon és tartalommal megküldi a szolgáltató részére, az ügyfél eleget tett kötelezettségének - írja az NN.

Az UNIQA azt írja, hogy adategyeztetés annak az ügyfélnek kötelező, akinek valóban van hiányzó adata és csak akkor kéri be azt, amikor valamilyen tranzakció kezdeményezésére kerül sor. Azonban lehetőség van arra, hogy az adathiányt az ügyfél előzetesen is pótolja. A hiányzó adatokról az ügyfelek telefonon, személyesen és az ügynöki hálózaton keresztül is érdeklődhetnek.

Aki kapott már egyszer értesítést, számíthat-e arra, hogy még egyszer kap?

A Groupamánál mindenki csak egyszer kap értesítést - e-mailen vagy postai úton.

Az NN több alkalommal is felhívja azon ügyfelek figyelmét, akik még nem tettek eleget a kötelezettségüknek - aki már kapott üzenetet, de még mindig nem tett eleget a kötelességének, az elektronikus úton számíthat további értesítésre. Mivel itt jelentős ügyfélállományról beszélünk, az emlékeztetők kiküldése több napot is igénybe vesz. Ezért elképzelhető, hogy olyan ügyfelünk is megkapja az értesítőt, aki közben elvégezte az azonosítást. Ilyen esetben figyelmen kívül kell hagyni az újabb felhívást - írják válaszukban. Tehát ha már biztos vagy benne, hogy elvégezted az adategyeztetést, de mégis kapsz utána pár nappal értesítést, hagyd figyelmen kívül.

Ahogy már írtuk, az UNIQA nem küld előzetesen tájékoztatást senkinek, így az adatokat kizárólag csak egy alkalommal kérik be - ahogy írják, az adategyeztetési folyamat technikai hátterét is ennek szem előtt tartásával építették ki.

Felkészültek-e a biztosítók arra, hogy az ügyfelek egy részének zárolni kell a biztosítását?

A Groupama válaszában közli, hogy felkészültek arra, hogy amennyiben az azonosítással nem rendelkező ügyfél ügyletet kezdeményez, akkor azt nem hajtják végre addig, amíg az átvilágítás nem történt meg. A biztosító azt írja, hogy az ügyfelek ebből keveset fognak észlelni, mivel a szolgáltatás teljesítésekor a folyamatba illesztetten, az általános szabályok szerint megtörténik az ügyfélazonosítás.

Az NN azt javasolja, hogy az ügyfelek mielőbb végezzék el az adategyeztetést, nem szeretnék ugyanakkor túldramatizálni a helyzetet, hiszen legkésőbb akkor, amikor az ügyfél valamilyen rendelkezést szeretne tenni szerződése kapcsán, akkor is el tudják végezni az azonosítást. Viszont felhívják a figyelmet, hogy ajánlot mielőbb elvégezni az azonosítást, hogy ezután bármikor, online vagy offline is gyorsabban tudja elvégezni az általa kívánt rendlekezést az ügyfél.

Az UNIQA is felkészült arra, hogy 2019. június 26-tól nem teljesítheti az érintett tranzakciókat - írják.

Felvetettünk egy sajnálatos, de életszerű esetet is a biztosítónak. Nevesen azt, hogy mi történik abban az esetben, ha az ügyfél nem végzi el az adategyeztetést, és a határidő után meghal - ekkor már nincs lehetősége adategyeztetésre, de a törvény szerint a biztosítás sem kerül kifizetésre. Mi az eljárás ilyenkor.

Az NN, az UNIQA és a Groupama is egyaránt azt válaszolta, hogy ebben az esetben kifizetésre kerül a biztosítás a kedvezményezettnek, hiszen a törvény szerint azt kell azonosítani, aki a biztosítási összeg felvételére jogosult.

Összegzés

Bár több biztosító nem válaszolt a megkeresésünkre, a két biztosító válaszából egyértelműen látszik, hogy a biztosítók kevésbé görcsölnek rá az adategyeztetésre, mint a bankok. Ennek minden bizonnyal az is lehet az oka, hogy a biztosítását ritkábban "használja" az ember, mint a banki folyószámlát. Ennek ellenére - mivel a válaszok szerint a beazonosítások nemrég kezdődtek - az egyik biztosító pedig el sem kezdi határidőig -, és az egyik válaszadónál például csak egykörös tájékoztatás zajlott, minden bizonnyal sokakat érint majd a biztosítási tranzakciók megtagadása.