Aggasztó jelentés: a magyarok tizede egyik hónapról a másikra él

A magyarok 66 százaléka nagyon aggódik a koronavírus-járvány miatt, 77 százalékuknak pedig a mindennapjait is érinti a pandémia. A megkérdezettek 39 százaléka tart attól, hogy minden óvintézkedés ellenére megbetegszik. A magyar családok közel 18 százaléka éppen, hogy csak belefér a havi büdzséjébe, 10 százalékuk minden hónapban anyagi problémákkal szembesül, 3 százalékuknak pedig nélkülözniük kell a megélhetés érdekében - derül ki egy friss felméréséből. Kiderült az is, hogy a járvány hogyan érinti a lakosság mindennapi pénzügyeit.

A koronavírus-járvány és az ahhoz köthető intézkedések teljesen új helyzetet teremtettek, de a pandémia megítélése egyénenként vegyes képet mutat. A Kantar Hungary piackutató felmérése a 18-65 éves, internetet használó lakosság járványhoz való hozzáállását vizsgálta. A bank saját kutatása pedig többek között arra kereste a választ, hogy milyen a magyarok jövedelmi helyzete és hogyan érinti a járvány az anyagi helyzetüket.

Átalakultak a mindennapok

A Kantar Hungary eredményei szerint a magyarok 77 százalékának alakította át a mindennapjait a koronavírus-járvány, ugyanakkor megkérdezettek 12 százaléka azt állította, semmi nem változott, nincs hatással az életükre a járvány. A lakosság 66 százaléka nagyon aggódik a koronavírus-járvány miatt, ezzel szemben 16 százalékuk, vagyis a lakosság hatoda egyáltalán nem tart a vírustól.

A válaszadók 39 százaléka fél attól, hogy bármennyire is igyekszik megóvni magát, ennek ellenére megfertőződik. Az optimisták vagy inkább magabiztosak táborába 31 százalék tartozik, ők bizonyosak abban, hogy az óvintézkedéseknek és higiéniás előírásoknak eleget téve nem lesz gond.

Mi a helyzet a pénztárcával?

A járványhelyzet az mindennapi kiadásokat is érinti, de ezen a téren is vegyes a kép. A megkérdezettek 58 százaléka egyfajta figyelmeztetésként tekint a koronavírus miatt kialakult helyzetre, vagyis a pénzügyek és anyagi helyzet megtervezésében előrelátóbb lesz. Ez leginkább egyébként a 18-29 éves korosztályra jellemző. 18 százalék szerint viszont a koronavírus-járvány semmilyen hatással nincs az anyagi terveire. A gazdasági helyzetet már jóval többen látják borúsan: mindössze 16 százaléka a megkérdezetteknek bízik abban, hogy a vírus levonulásával hamar talpra áll a gazdaság, 67 százalék szerint ehhez hosszú időnek kell eltelnie, és jelentős hatása lesz a járványnak a cégekre és a munkahelyekre.



A K&H a 18-65 év közötti magyar lakosság körében végzett online kutatása a megkérdezettek jövedelmi helyzetét is felmérte. Kiderült, hogy a magyar családok közel 18 százaléka éppen, hogy csak belefér a havi büdzséjébe, 10 százalékuk minden hónapban anyagi problémákkal szembesült, 3 százalékuknak pedig nélkülözniük kell a megélhetés érdekében. A háztartások 32 százalékának nincsenek megélhetési problémái, de félretenni nem tudnak, 31 százalékuk alkalmanként, 8 százalékuk pedig rendszeresen tud spórolni is a mindennapi kiadások mellett.

Címlapkép: Getty Images