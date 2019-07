A babaváró vagy a CSOK éri meg jobban? Nem is olyan könnyű a döntés

Elstartolt a babaváró támogatás, a magyarok pedig - úgy látszik - ráharaptak a lehetőségre. Az egyik legjellemzőbb felhasználási cél minden bizonnyal a lakhatáshoz lesz köthető - kérdés, hogy arra is érdemes-e felvenni a babavárót? Ha három gyermeket akarunk összesen, egyáltalán nem mindegy, hogy ezek közül megszületett-e már valamennyi az igénylés előtt. Így aztán az is lehetséges, hogy a CSOK, de néha még a CSOK-hitel is jobb megoldást jelent a háromgyermekeseknek, mint a babaváró. Ezt vesszük most sorra.

A múlt héten elstartolt a családvédelmi program, ennek keretén belül pedig a babaváró támogatás és a kibővített CSOK is. Az egyik legnépszerűbb, legjobban várt támogatás a babaváró, hiszen így akár bármire elkölthető 10 millió forintot is kaphatnak a 3 gyermekes családok. Ennyi pénz már nagyon jelentős összegnek tekinthető, a legjellemzőbb felhasználási cél várhatóan a lakhatáshoz lesz köthető, így aztán jelentős átfedés várható a CSOK és a babaváró között.

A jelenlegi lakásárak mellett az is teljesen mindennapos, hogy a két támogatással egyszerre kell élni, sőt, normális eset az is, ha mindehhez még a CSOK-hitelt is igénybe kell venni. Az első pillantásra is látszik, hogy a háromgyerekesek járnak a legjobban a támogatásokkal, nem mindegy azonban, hogy a három gyerek közül mennyit vállalunk előre, és mennyi van már meg. Így például ha valakinek 10 millió forint is elég, egyáltalán nem mindegy, hogy melyik támogatást választja három gyermek esetén. Mi alábbi cikkünkben ezt vizsgáljuk meg 3 esetre vonatkozóan:

Ha még nincs gyermek, és 3-at tervezünk

Ha egy már van, és 2 még érkezik

Ha már kettő van, és egy jön

Ha már van három gyermek, de több nem jön

Példánkban a család egy nagyobb lakást szeretne, aminek értéke 30 millió forint (a fővárosban ez inkább csak egy kisebb lakásra futja, de az agglomerációban és a vidéki városokban ebből már szép kis ház vásárolható). Azt vizsgáljuk meg az alábbi esetekben, hogy melyik forrást érdemes bevonni, és ezekből mennyit kell visszafizetni. Nézzük tehát!

Még nincs gyermek, de hármat tervezünk

Amennyiben még a gyermekvállalás nem történt meg, de három gyermeket szeretnénk vállalni a közeljövőben, mindenképp érdemes felvenni a babavárót akkor is, ha egyéb támogatásban és hitelben is gondolkodunk, hiszen ha megszületik a három gyermek, akkor a 10 millió forint teljes egészében vissza nem térítendő lesz - és ne feledjük, ezt az összeget arra költjük, amire akarjuk.

Visszafizetni egy részét így is kell, hiszen amíg meg nem érkezik az első gyermek, rendesen kell törleszteni. Ezért - ha módunkban áll, vagy akarunk tervezni - érdemes minél korábban világra hozni a gyermekeket.

Ha például egy év múlva születik meg a gyermek, akkor onnantól felfüggeszthetik 3 évre a törlesztést, és ha a másik két gyermek is megszületik ebben az időszakban, akkor a továbbiakban már nem kell fizetnünk. Kb. 530 ezer forintnak megfelelő összeget azonban már az első évben is kifizettünk törlesztésre.

A CSOK támogatását is érdemes felvenni - 3 vállalt gyermek esetén ez 10 millió forint, amiből semmit nem kell visszafizetni. Eddig tehát 20 millió forintnál tartunk, 30 milliós ingatlanhoz be kell még vonnunk 10 millió további forrást. Ezt érdemes a kamattámogatott, fixen 3 százalékos kamatozású CSOK-hitelből megtenni. Ebből azonban a második gyermek esetén 1, a harmadiknál pedig 4 millió forintot enged el az állam, így tehát a kamatokkal együtt kicsivel több mint 7,5 millió forintot fogunk visszafizetni. Összességében tehát úgy állunk, hogy 30 millió forint külső forrást vontunk be, és 8 millió forintnyi összeget fizettünk vissza 20 év alatt. Ez elég jó üzlet.

Ha egy gyermek már van

Azoknak sem kell búsulniuk, akiknek már van egy gyermeke, de kettőt még terveznek - nekik is jut bőven támogatás. A babavárót a 30 milliós ingatlanhoz ekkor is érdemes felvenni, és ha kellően korán megszületik a két gyermek, akkor akár 2,5 millió forint körüli összeget is nyerhetnek. Mivel az ő harmadik gyerekük a szerződéskötéstől számítva a második újszülött, ezért a tartozásuk legfeljebb 30 százalékát törlesztő elő helyettük az állam, a teljes összeget nem. De a felvett 10 millióból így is csak kb. 7 millió forintot kell visszafizetniük.

A CSOK támogatást ezt nem érinti, ott ugyanis a meglévő gyermekek is számítanak, így 10 millió forintot kaphatnak. Ismét szükség van 10 millió CSOK-hitelre, amiből a második gyermek (az első "új" gyermek) esetén 1 milliót elengednek a tőketartozásból, hiszen itt is számítanak a meglévő gyermekek. A harmadik gyermek (azaz a második újonnan vállalt gyermek) után pedig 4 milliót engednek el, így kamatokkal együtt kb. 6,5-7 millió forintot fizetnek vissza (ez attól is függ, milyen korán születnek a gyermekek. Minél korábban, annál kevesebbet). Azaz a 30 millió forint után összesen kb. 13 millió forintot fizettek vissza. Ez még így is bombaüzlet.

Ha már két gyermek van

Ebben az esetben felvett babavárót teljes egészében vissza kell fizetni, viszont még így is sokkal kedvezőbb a 0,5 százalékos THM-mel, mint egy piaci hitel. A CSOK támogatás 10 milliója így is jár, a CSOK-hitelnél viszont már csak 4 millió forintot enged el az állam, hiszen visszamenőleg nem lehet igényelni a második gyermekre járó 1 milliót. Így jön ki, hogy a felvett 30 millióra kb. 17,5-18 milliót fizet vissza a pár (itt is igaz, hogy ha később jön a gyermek, ez lehet némileg magasabb).

Ha már három gyermek is van

Ekkor is fel lehet venni a babavárót, viszont ha nem tervezünk gyermeket, akkor már nem olyan jó üzlet. Kezdjük a CSOK-támogatással, mert azzal most is érdemes élni, hiszen azt teljes egészében, 10 milliós összegben megkapjuk, a CSOK-hitel 10 millióját pedig szintén érdemes felvenni a kedvezményes kamatozás miatt. Itt már nem lesz semekkora jelzálogtartozás-elengedés, így fixen tudjuk, hogy a CSOK-hitelre 12 430 ezret fizetünk vissza, ha 15 év a futamidő (20 évnél ez 13 310 ezer lenne, így érdemesebb a rövidebb futamidőt választani).

Na de érdemes-e babavárót felvenni, vagy jobb a piaci lakáshitel? Ha felvesszük a babavárót, és 5 év múlva nem jön gyermek, akkor a kamattámogatást egyösszegben vissza kell fizetnünk (a jelenlegi referenciakamatokkal számolva ez cirka 2,5 millió forint), ezután pedig a rendeletben meghatározott módon kamatozik tovább a kölcsönünk (jelenleg ez 7,73 százalék). Ha kitöltjük a maradék 15 évet, akkor a babaváró 10 milliójára 16,8 millió forintot fizetünk vissza összesen. Ez így már nem éri meg annyira, mint egy piaci kamatozású lakáshitel - ott a kamatok ugyanis jelentősen alacsonyabbak. A személyi hitelnél viszont még így is jobb megoldás lehet.

De jól jártunk-e? A felvett 30 millió forintra visszafizettünk kb. 29-30 milliót - ez olyan, mintha kamatmentesen jutottunk volna ehhez az összeghez. Ha piaci lakáshitelt választottunk volna, akkor jobban jártunk volna, mert a babaváró azonnal elveszíti a varázsát, ha nem születik gyermekünk a törlesztés alatt.