Rengeteg szülő találkozik ezzel a kihívással sulikezdés előtt: életbevágó, amiről dönteniük kell

Sokak számára az első iskolanap nemcsak a régen látott osztálytársakkal és a tanárokkal való találkozást jelenti, hanem egy új fejezetet is: számos fiatal ilyenkor kapja kézhez első saját bankkártyáját, és kezdi el önállóan kezelni a pénzét. Az OTP Bank kutatása1 szerint a fiatalok egyre érdeklődőbbek a pénzügyek iránt, mégis sokszor bizonytalanok a döntéseikben. A szülők szerepe ilyenkor felértékelődik: a jó példák, a pénzügyekről való beszélgetések és a digitális eszközök tudatos használata mind segítenek abban, hogy a gyerekek magabiztosan és egyúttal felelősen bánjanak a pénzükkel.

Az OTP Bank megbízásából készített kutatás szerint a fiatalok egyre nyitottabbak a pénzügyekre: míg tavaly a válaszadók fele (50 %) figyelte a banki és pénzügyi újdonságokat, idén ez az arány tovább emelkedett (53 %). A barátok (59 %) és a szülők (57 %) tanácsai továbbra is meghatározóak a pénzügyi kérdésekben, ugyanakkor a megkérdezettek 57 százaléka tart attól, hogy az ismeretei hiányosak a témában, ezért rossz döntést hozhatnak.

A pénzügyi tudatosság nem egy tantárgy, amit megtanulunk és kipipálunk, hanem egy folyamat, amelyben a szülőknek kiemelt szerepük van. A mindennapi beszélgetések, a közös költségtervezés és a jó példák mutatása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok magabiztosan, felelősen kezeljék a pénzüket. A digitális eszközök ebben hatékony segítséget nyújtanak, de a személyes odafigyelés és az útmutatás az, ami valóban megalapozza a biztonságos pénzügyi jövőt.

Az OTP Bank adatai szerint a fiatalok többsége 14–16 évesen nyitja meg első saját bankszámláját. Ilyenkor indul a pénzügyi önállósodás: a középiskola megkezdése, a digitális formában kapott zsebpénz, a nyári diákmunka során megkeresett jövedelem mind hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok fokozatosan megtanulják, mit jelent jól bánni a pénzzel.

Az ezt követő életszakaszokban is kiemelten fontos a biztonság: a Mastercard kutatása2 szerint a 18–29 éveseknek már a 90,5 százaléka magabiztos, és úgy véli, hogy nehéz őket átverni – ennek ellenére, a digitális biztonsági felkészültségük a legalacsonyabb az összes korosztály közül a felmérés alapján.

A felelős pénzkezeléshez a költési szokások mellett a megtakarítás is hozzátartozik. Ebben segít az OTP Bank digitális megtakarítási funkciója, a Persely, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfelek kis összegeket takarítsanak meg és különböző célokat rendeljenek hozzájuk. Most ráadásul a Junior számlát nyitó ügyfelek 12 és 17 év között akár 20 ezer forintot, 18 év felett akár 30 ezer forint Persely jóváírást is kaphatnak (12 és 13 év között a jóváírás a bankszámlára érkezik).