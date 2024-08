Több ezer magyar család szívhatja a fogát: komoly díjemelés jön, erre senki sem számított

Az MBH Bank váratlanul megemeli a CSOK Plusz termékre érvényes kamatát 2024. augusztus 16-tól. Kit és hogyan érint ez a változás? Egy biztos, a kedvező kamatozású, támogatott lakáshitelt kínáló banki ajánlatok között egyre kisebb a kamatkülönbség: vagyis felértékelődnek a bankválasztásnál a kamat mellett más szempontok is.

A 2024-ben induló CSOK+ jelenleg az otthonteremtési támogatási rendszer legfontosabb eleme. A legalább egy gyermeket vállaló házaspárok ugyanis kedvező, legfeljebb 3 százalékos kamat mellett kaphatnak támogatott hitelt lakáscéljuk megvalósításához - írja a Bankmonitor.

Sőt egyes bankok még a 3 százaléknál kedvezőbb kamat mellett is kínáltak CSOK Pluszt. A helyzet azonban megváltozik, ugyanis az MBH Bank augusztus 16-tól megemeli 3 százalékra a kedvezményes kölcsön kamatát. A pénzintézetnél augusztus 16. előtt 2,89 százalékos kamat mellett lehetett igényelni CSOK Pluszt, vagyis a bank 0,11 bázispontos kamatemelést hajt végre.

Mit jelent ez egy 30 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű kölcsön esetében?

2,89%-os kamat mellett az első évre érvényes törlesztőrészlete a kölcsönnek 72 250 Ft, ami a második évtől megemelkedik 171 148 Ft-ra. (Az első évben csak kamatot kell fizetni a kölcsön után, ugyanakkor a második évtől a tőketörlesztés megkezdésével a havi fizetnivaló megemelkedik.) 3,00%-os kamat esetén az induló törlesztőrészlet 75 000 Ft lenne, ami a második évtől 172 782 Ft-ra nőne. A magasabb kamat miatt egy augusztus 16. után igényelt kölcsönre összességében 405 ezer Ft-tal kell többet fizetni.

Ezzel a lépéssel a legtöbb banknál már a jogszabályban előírt 3 százalékos kamat mellett lehet elérni a CSOK Pluszt. Ilyen kondíciókkal kínálja a kérdéses hitelt a CIB Bank, az Erste Bank, a K&H Bank, a MagNet Bank, az OTP Bank, a Raiffeisen Bank és az UniCredit Bank is. Illetve ehhez a sorhoz csatlakozik augusztus 16-tól az MBH Bank is. Jelen ismereteink szerint azonban a Gránit Banknál továbbra is 3 százalék alatti - konkrétan 2,89%-os – kamat mellet érhető el a CSOK Plusz.

Azt azonban ki kell hangsúlyozni, hogy a megfelelő jövedelemmel rendelkező ügyfelek a többi banktól is kaphatnak a standard 3 százaléknál kedvezőbb kamat mellett egyedi ajánlatot.

A CSOK Plusz esetében a banki ajánlatok nagyon hasonlóak voltak, az MBH Bank lépésével a kamatban, egyéb kondíciókban látható különbségek még inkább szűkültek. Éppen ezért felértékelődhetnek más döntési szempontok.

Mennyi idő alatt folyósít a bank? Ha az adásvételi szerződésben szűk határidők vannak, akkor a gyorsaság nagyon is lényeges szemponttá válik.

Milyen kamaton ad a bank piaci lakáshitelt? Elképzelhető, hogy nem elég a CSOK+ a vásárláshoz, ilyenkor szükség lehet piaci kamatozású jelzáloghitelre is. Itt viszont már komoly különbség lehet a bankok között.

Hogyan kezelik a speciális jövedelmeket? Az egyes pénzintézetek a bírálat során másképp kezelik például a kismamák jövedelmét, a vállalkozásból származó jövedelmeket, vagy épp a külföldi munkaviszonyt.

Milyen a bank többi szolgáltatása? Felértékelődhet a hitel mellett a bank többi szolgáltatása: lényeges lehet a bankszámla, a netbank, vagy épp a mobilapplikáció a választás során.

Ami biztos, hogy a hasonló kamatok ellenére egy támogatott hitelnél is nagyon fontos a megfelelő felkészülés, a jó bankválasztás.