Soha nem szenvedett ennyire a magyarok korábbi csodahitele: sokan rájöttek, miért nincs már értéke

Még mindig nem tud komolyabban elindulni felfelé a babaváró hitelek új szerződéseinek összege, a negatív trend márciusban is folytatódott. Négyéves összevetésben a legrosszabb márciusi hónapot produkálta a magyarok egyik kedvenc kedvezményes hitele, és nagy kérdés maradt, hogy mikor indulhat meg ismét felfelé - ha egyáltalán.

Továbbra sem képes kijönni a negatív sirálból a babaváró hitel, még mindig nagyon kicsi volt az új szerződések értéke - ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank összesítéséből, melyet a hét elején tettek közzé. A magyarázat erre többféle is lehet, ám nem lehet elmenni a lakáshitelek gyengélkedése mellett sem, ha érteni akarjuk. Az a hiteltípus ugyanis a babaváróhoz hasonlóan továbbra is szenved, márpedig a babaváró és a lakáscélú hitelek az elmúlt években kéz a kézben jártak. Megnézzük a friss számokat, és kitaláljuk, mi jöhet most.

Negatív spirál, nem látszik a vége

18 milliárd forintnál alig valamivel több volt a babaváró szerződések újonnan kötött értéke az év harmadik hónapjában. Bár ebben az évben nagyjából jónak mondható az érték, nagyon úgy tűnik, hogy aki akarta, az "ijedtében" felvette a hitelt decemberben, amikor nem lehetett tudni, hogy a támogatott hitel velünk marad-e 2022 után is.

Ezzel az eredménnyel minden idők legrosszabb márciusi eredményét produkálta ez a hiteltípus a 2019-es bevezetés óta: 2020 márciusához képest például immár kevesebb, mint a harmadára csökkent az új igénylesek értéke.

Mivel a lakáshitelek is nagyon durva zuhanásban vannak, nagyjából biztosan kijelenthető, hogy a két hiteltípus immár szinte nincs meg egymás nélkül: mivel a babavárót nagyon sokan használták önerőként, így a lakáshitelek gyenge eredménye is magyarázható mindezzel. Úgy látszik, a magas kamatkörnyezet még mindig keveseket tud rávenni mind a lakáshitel, mind a babaváró felvételére.

A Pénzcentrum korábban megnézte, hogy ma mennyivel ér kevesebbet a babaváró, ha önerőként használjuk, mint akkor, mikor 2019-ben bevezették. Akkori számításaink szerint önmagában 10 millió forint is majd a negyedével kevesebbet ér ma, mint 2019-ben. Ha ezzel az összeggel valaki az ingatlanpiacra megy ki, hogy lakást vegyen, még sokkolóbb lesz számára a valóság. Hiába tehát, hogy a legolcsóbb helyeken, még 10 millióval is van esély önmagában egy értelmezhető méretű, átlagos lakást vásárolnunk, még ezeken a helyeken is nagyon mélyen kell már idén zsebbe nyúlni. Ezt a cikkünket itt olvashatod el újra:

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási csapást mért az élet a babaváró hitelre: milliókat buknak, akik 2022-ben veszik fel Már több, mint három éve velünk van a babaváró hitel, amelynek összege azonban egy forinttal sem növekedett ezen időszak alatt. Mire megy, akinek nincs más az önerőben?

Csökkennek a kamatok, ez már a kilábalás lenne?

Szerencsére a hitelválság közepette is be lehet számolni egy örömteli eseményről, ez pedig az, hogy a Pénzcentrum által vizsgált hiteltípusok mindegyike csökkenő kamatokat produkált, radásul a négyből három már második hónapja testzi ezt. Ez arra lehet magyarázat, hogy a jegybank két hete csökkentette az egynapos betéti tenderek kamatát, ami a hozzáértők szerint már megagyazhatott annak, hogy hamarosan maga a jegybanki alapkamat is csökkenhessen. Ehhez persze még sok mindennek kell történnie, de ha a bizakodás a hitelfelvevőkbe is át tud csapni, akkor hamarosan a hitelfelvételek számai is jelentős javulásnak indulhatnak.