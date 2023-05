Egyre több magyar igényel ilyen kölcsönt a bankjától: mit tudhatnak, amit más nem?

A személyi kölcsönök lassan elmozdulni látszanak a súlyos mélypontról, de még mindig várni kell az igazi visszatérésre. Eközben viszont örülhetünk a kamatok csökkenésének, bár azt korai lenne kijelenteni, hogy valódi trendfordulót látunk-e. Ismét megnztük a hiteltípusokat, és most a márciusi adatokat vesézzük ki.

A vártnál talán kisebb mértékben esett vissza a személyi kölcsönök új szerződéseinek összege, ha az éves összehasonlítást nézzük - ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank új, a hitelezésekre vonatkozó adatsorából. A márciusi hónapot vizsgálva az is feltánhet, hogy a lakáshitelek még mindig nem tudtak kitörni a durva lejtmenetből, de talán már van ok reménykedni, míg a babaváró folytatja a mélyrepülést. A kamatok azonban végre együtt csökkentek tovább, ami lassan ráveheti a magyarokat, hogy elkezdjenek visszatérni a bankokba.

Hatmilliárddal kevesebb, mint tavaly

42 milliárd forintnál valamivel több volt márciusban a személyi kölcsönök új szerződéseinek összege - adta hírül szokásos összesítésében a jegybank hétfőn. A személyi hitelek a tavaly márciushoz képest így hatmilliárdos mínuszban vannak, jobbak viszont a két évvel ezelőtti adathoz képest, amikor mindössze 37 milliárd forint volt ez az érték.

Az év eleji uborkaszezont tehát a személyi hitelek vélhetően maguk mögött hagyták, ám lassan felmerül az a kérdés, hogy a nyaralásokra, majd az utána következő iskolakezdésekre vajon akarnak-e hitelt felvenni a magyarok? Ha most tippelni kellene, nehéz helyzetben lennénk: mindjárt bemutatjuk azt is, hogy mi okozná a dilemmát ebben a tekintetben.

Végre fellélegezhetünk?

A személyi kölcsönök egyébként ezzel a növekedéssel talán az egyetlenek az általunk havi gyakorisággal vizsgált hiteltípus közül, amely lassan kikecmeregni látszik az infláció megfékezésére indított kamatemelések miatt kialakult válságból. Mint a következő infografikán láthatjuk, sem a lakáshitel, sem pedig a babaváró nem tudott érdemben elmozdulni a brutális mélypontról (annak ellenére, hogy januárhoz és februárhoz képest azért valamicskét nőtt az új szerződések értéke), és továbbra is várnak a kamatcsökkentésre.

Arra a kamatcsökkentésre, amelyre talán olyan sokat már nem is kell várni. Miután a jegybank nemrégiben végrehajtott lépésével az egynapos betéti tenderek kamatát már lejjebb vitte, megágyazott annak a régen várt döntésnek, hogy a jegybanki alapkamat is végre csökkenni kezdjen a következő hónapokban. Ezt a hírt pedig az általunk vizsgált hiteltípusok kamatai is megköszönték: mint alább láthatjuk, érdemi csökkenést jegyezhetünk fel, raádásul most nem is volt "különc", mindegyikük egységesen kezdett lejjebb mászni. Ez pedig már annak is az előszele lehet, hogy megfelelő, megfizethető kamatkörnyezet esetén az emberek is visszatérnek majd lassan a bankokba, ami pedig jó tenne a durva pofonokat elszenvedett hitelpiacnak is.

Másfélszeres pénzt kérnek vissza

Végezetül pedig a szokásoknak megfelelően lássuk a bankok legjobb ajánlatait! 5 millió forint kölcsönösszeget, egy éves munkaviszonyt és 5 éves (60 havi) futamidőt írtunk be a Pénzcentrum személyi kölcsön-kalkulátorába, hogy megkapjuk őket, ezt láthatjuk a lenti táblázatban.

Kamatcsökkentés ide vagy oda, az ajánlatokat látva örülni azért még korai lenne. Mint kiderül, a havi törlesztő sehol sem áll meg 117 ezer forint alatt, ami egy 300 ezres nettó fizetés mellett még mindig azt jelenti, hogy a bevétel harmadát csak ez a törlesztő elviszi. Még durvább megnézni a visszafizetendő teljes összegeket, mert itt már olyan is van, ami 5 miliió forintos kölcsönösszeggel számolva másfélszeres visszafizetést ír elő. Tehát a magas kamatok még mindig komoly odafigyelésre és óvatosságra intenek, valamint még mindig mindennél fontosabb a nagyon alapos körültekintés, mielőtt komoly adósságba verjuük magunkat és a családot.