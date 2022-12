Egyre fontosabb lesz ez a hiteltrükk: már most súlyos milliókat nyerhetsz vele

A lakáshiteleknél jóval gyakrabban szorulhatunk rá valamiért egy fedezetlen hitelre, mégis sokan kevesebb figyelmet fordítanak az ilyen kölcsönöknél a tökéletes ajánlat megtalálására. Bár kézenfekvőnek tűnik, hogy a számlavezető bankunkra essen a választás, ami mellett a kényelmi szempontok mellett komoly kedvezmények is szólnak, számos fontos szempontot érdemes még végigvenni, a költségeken túl a bank által felénk támaszott elvárásokig. Utánajártunk mennyire is érdemes a saját, illetve idegen banknál igényelni az áhított kölcsönt.

Mindannyiunk életében eljöhet olyan helyzet, hogy egy nagyobb kiadást megtakarításainkból nem tudunk, vagy nem akarunk finanszírozni. Legyen szó pénzügyi krízisről, vagy az évek óta tervezgetett álomnyarásálsról, terveink megvalósításához ilyenkor jól jöhet egy bank segítsége.

A leginkább kedvező hitel megtalálása persze nem könnyű feladat. A pénzintézetek jövedelmi helyzetünkön felül az igényelt összeg nagysága és a futamidő alapján is sok-sok különböző ajánlatot kínálnak. Az is sokakban felmerülhet, hogy érdemes-e annál a banknál igényelni a kölcsönt, aminél folyószámlájukat is vezetik. Utóbbi kérdés eldöntése nem egyszerű, ugyanis hiába kicsi annak esélye, hogy éppen a számunkra legkedvezőbb számlavezetést nyújtó pénzintézet kínálja a legjobb hiteleket is, a bankok külön kedvezményeket kínálnak ügyfeleiknek, hogy vonzóvá tegyék saját konstrukciójukat. Szóval akkor megéri a saját bankunknál igényelni a személyi kölcsönt? Utánajártunk!

Nézzünk alaposan körül a piacon

Egy fedezetlen kölcsön igénylését könnyebben veszünk félvállról, pedig ugyanolyan fontos alaposan körbenézni a különböző bankok ajánlatai között, mint egy jelzáloghitel esetében. Bár a hitel összege mellet a rosszul megválasztott konstrukciókon bukott pénz is kevesebbnek tűnhet, nem szabad elmulasztanunk ezt hangsúlyos lépést, az egyes hitelajánlatok kamatai között ugyanis hatalmas különbségek vannak, a teljes visszafizetendő összeg tekintetében pedig nagyon könnyen futhatunk többszázezres, de akár milliós eltérésekbe. Persze simán előfordulhat, hogy éppen a saját bankunk nyújtja az egyik legjobb ajánlatot, ennek esélye viszont nem túl nagy, maga a "piaci körkép" összeállítása pedig nem áll sokból. Számos erre a célra fejlesztett kalkulátor elérhető ugyanis, nem is kell messzebb tekinteni a Pénzcentruménál.

Bár a bankoknak stratégiai célja ügyfelbázisuk megtartása és az, hogy minél több termékek értékesítsenek neki, a legtöbb pénzintézet részéről nem elvárás a hiteligénylés előtt, hogy számlát vezessünk az adott helyen. Ha jobb ajánlatot találunk egy másik piaci szereplőnél, bátran folyamodhatunk tehát hozzájuk is a kölcsönünkért, viszont egy rendszeres havi jóváírás vállalásáért sok helyen kedvezményt kapunk, ami miatt sok esetben megéri ugyanott vezetni folyószámlánkat, mint ahonnan a hitelünket is folyósítják.

Sokat spórolhatunk ezzel a vállalással

A havi jóváírásoknak egyébként jellemzően csak az összege van meghatározva, tehát nem elvárás, hogy például a bérünket ide irányítsuk, csak a bank által a meghatározott minimum összeget kell elérnünk ahhoz, hogy jogosultak legyünk a kedvezményre. Az elvárt jóváírás összege is bankonként és hitelenként igen eltérő lehet és akár az is előfordulhat, hogy a teljes fizetésünk sem elegendő ennek fedezésére, ilyenkor megtakarításainkból, vagy akár családtagunk segítségével is pótolhatjuk az összeget, általában nem számít az utalás forrása. A kamatkedvezmény emellett lehet többelemű is. A K&H például a Pénzcentrumnak arról nyilatkozott, hogy átutalási kamatkezményük keretében havi 150 000 forintos jóváírás mellt 1, míg 300 ezer forintos jövedelem igazolása mellett 2 százalékot engednek el az ügyeleti kamatból. Ahhoz, hogy megmutassuk, hogy mennyit is spórolhatunk egy ilyen vállalással, elvégeztünk két példakalkulációt a Pénzcentrum kalkulátorban.

Mindkét esetben egy 3 millió forintos kölcsön kondícióit néztük meg, öt éves futamidőre. Példaigénylőnk jövedelme 300 ezer forint, amit első számításunkban nem kívántunk a hitelt folyósító bankhoz utalni. Ilyen feltételek mellett a legjobb ajánlatnak a Raiffeisen Személyi Kölcsöne bizonyult, amit 71 449 forintos induló törleszővel és 16,66 százalékos THM-el hirdetnek, a futamidő végére pedig 4 316 898 forintot kéne visszafizetni. De az öt legjobb ajánlatba még az UniCredit 19.86 százalékos THM-el kínált ajánlata is befért, aminek esetében a havi törlesztő már 76 589 forint és a futamidő végéig 4 595 326 forintot kéne visszafizetnünk. A legjobb öt kölcsönre tehát 316 989 és 595 326 forint közötti összeget fizetünk rá a hónapok alatt, ami a példaügyfelünk havi és két havi bére közé eső összeg.

Megnéztük viszont azt is, hogy miben módosulnak a feltételek, amennyiben vállaljuk, hogy az említett fizetést teljes egészében a hitelt folyósító bankhoz utaljuk. Ebben az esetben már 70 ezer forint alatti (69 084 forint) havi törlesztővel is találunk ajánlatot, mégpedig a CIB, jövedelemérkeztetés vállalása nélkül az ötödik helyen végzett személyi kölcsenét, ami így már 14,41 százalékos THM-el is elérhető és a futamidő végéig is csak 4 145 064 forintot kell visszafizetnünk. Sokat mondó, hogy a Raiffeisen - a vállalás nélkül a legjobbnak számító - ajánlata csak a harmadik helyre fért fel, ahogy az is, hogy az öt legkedvezőbb közé enélkül be sem férő CIB Előrelépő Személyi kölcsön a második, míg a Takarék Fix Személyi Kölcsön az ötödik helyen szerepel ezen a listán. Utóbbi esetében 73 290 forintos induló havi törlesztő (17,62 százalékos THM) mellett 4 410 600 forintot kell visszafizetnünk öt év alatt, ami kedvezőbb, mint az előző listán található ajánlatok nagyobb része. Ilyen feltételek között tehát 145 064 és 410 600 forint közötti összeget kell "ráfizetnünk" a kölcsön összegére a teljes futamidő alatt, ami azt is jelenti, hogy kevesebb, mint feleannyi ennek minimum összege, mint a jövedelemátutalás nélkül nézve. Valóban megérheti tehát egy helyen vezetni számlánkát és hitelünket.

Kérdésünkre a bankok elárulták, hogy mindemellett egyéb egyedi kedvezményeket is kínálnak azon ügyfeleiknek, akik mind bankszámlavezetésüket, mind pedig hiteligényüket rájuk bízzák. A körképünkben már említett Raiffeisennél például most minden Személyi Kölcsön mellé 30.000 forint jóváírást adnak az új és meglévő ügyfelek számlájára (a 2022. 12. 16-ig leadott igénylések esetén), valamint az aktív számlahasználathoz és jövedelemszintünkhöz kapcsolódóan is elérhetőek kamatkedvezmények, az új ügyfeleknek adott esetben jövedelemáutalás nélkül is.

A legfontosabb a megfelelő bankválasztás

Megállapítható tehát, hogy jövedelemátutalás érkezetésével sokat lehet nyerni, a fókuszt azonban érdemes nem erre helyezni, hanem inkább a nagy képet nézni. Találjuk meg tehát azt a bankot, ahol a bankszámlavezetés és a személyi kölcsön együtt a legalacsonyabb költséggel jár. Lehet, hogy az egyik kicsit magasabb kamatú hitelt kínáló pénzintézetnél elérhetőbb például egy jóval olcsóbb bankszámlacsomag és vice versa.

A különböző díjtételek összegén felül pedig fontos azt is szem előtt tartani, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnük egy-egy szerződés megkötése előtt. Nem érdemes befürödni például egy olyan helyzettel, hogy egy nullás számla miatt veszünk fel hitel az egyik banktól, úgy hogy utólag kiderül, arra jogosultak sem vagyunk, fordítva pedig hatványozottan fontos erre figyelni, egy kölcsönnek ugyanis számos bírálati szempontja lehet.