Csúnya karácsonya lehet rengeteg magyarnak: nagy hibát vétenek, keményen megfizetnek

Kommunikációs kampányt indít az MNB a karácsonyi és év végi felelős hitelfelvétel támogatására. A pénzügyi fogyasztóvédelmi tematikus honlaptartalmak, kisfilmek, szórólapok, tanácsadás és médiainterjúk célja, hogy körültekintően válasszunk hitelt, ne fölösleges adósságot tegyünk a fa alá. Az ünnepi időszak előtt ugyanis rendszeresen megnő a kis összegű fogyasztási hitelfelvételek száma itthon, és nem biztos, hogy minden ügyfél tudatosan dönt pénzügyei kapcsán.

Év végén hagyományosan megugrik a rövid futamidejű, kis összegű fogyasztási hitelek száma és összege: sokan ezek révén vásárolnak karácsonyi ajándékot szeretteiknek. A járványok, infláció és a gazdasági válság időszakában kiemelten fontos, hogy körültekintően mérlegeljük anyagi helyzetünket, teherviselő képességünket.

A hitelszerződés aláírása előtt ezért célszerű tájékozódni az adott fogyasztási hiteltípus – pl. személyi kölcsön, áruhitel, folyószámlahitel, hitelkártya – teljes hiteldíjáról (THM), törlesztőrészletének mértékéről és a törlesztés módjáról, futamidejéről, a teljes visszafizetendő összeg nagyságáról, az előtörlesztés, szerződésmódosítás módjáról, s az esetleges késedelem, nemfizetés következményeiről is. A felelős hitelfelvétel szempontjait a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Navigátor kisfilmjében is összefoglalta.

A jegybank az év végi körültekintő kölcsönfelvétel támogatására „A hitel nem ajándék!” címmel kommunikációs kampányt indított. Ennek keretében a Pénzügyi Navigátor honlapon e célra összeállított tematikus tartalmakból, a közösségi médiában, a megyeszékhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor Tanácsadó irodákban, illetve az MNB Ügyfélszolgálatán is kaphatunk segítséget a felelős hitelfelvétel témájában.

Az MNB a kampány keretében ünnepi költségvetés-tervező mintát is közreadott, amellyel – tartalékaink, a kiadások és bevételek, illetve a várható ajándékok, egyéb karácsonyi, újévi költségek számbavételével – egyszerű, év végéig szóló pénzügyi tervet készíthetünk. Ennek segítségével eldönthetjük, hogy hitelfelvétel nélkül vagy pedig csak azzal együtt tudjuk fedezni a karácsonyi kiadásainkat.

A „zöld karácsony” támogatása érdekében a jegybank emellett tippeket ad a fenntartható ünnepekhez is. A decemberben megugró fogyasztást, és ezzel együtt a környezetterhelés mértékét, a keletkező hulladékok mennyiségét is csökkentjük, ha házilag készítünk ajándékot, illetve azzal is, ha a felnőttek közös döntéssel csak szimbolikus ajándékokat adnak egymásnak. Kiváló meglepetés lehet, ha a családon belül nagy eszmei értékkel bíró, megjavítandó tárgyakat újítunk fel az ünnepekre, és nem kínos az sem, ha családon vagy baráti körön belül jó minőségű használt javakat (pl. játékokat, gyermekruhákat) ajándékozunk. Ezzel nem csupán a pénztárcánkat, a Földet is óvjuk. Az MNB honlapján emellett tanácsok olvashatók a karácsonyi online vagy kártyás vásárlások kapcsán a digitális biztonságról, a kiberbűnözők elleni védekezés lehetőségeiről is.

Egy át nem gondolt, erőn felüli hitelből történő vásárlás után jogszabályi lehetőség is van arra, hogy – ha a hitel folyósítása még nem történt meg – a szerződéskötés utáni 14 napon belül indokolás nélkül elálljunk a hitelszerződéstől. Az elállás a hitelhez kapcsolódó pl. biztosítási vagy egyéb szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja. Ha a hitelt már folyósították, a hitelszerződés 14 napon belül akkor is díjmentesen felmondható. Ilyenkor a hitel összegét legkésőbb 30 napon belül, az adott időszakra megállapított időarányos hitelkamattal együtt vissza kell fizetnünk.

A hitelszerződéstől való elállás/felmondás a megvásárolt termékre megkötött szerződést nem érinti. Utóbbi kapcsán a (nem pénzügyi jellegű jogszabályok alapján fennálló) elállásra van lehetőségünk. Ezt online vásárlásnál szolgáltatás esetén a szerződés megkötésétől számított 14 napig, weben vásárolt terméknél az annak kézhez vételétől számított 14 napig tehetjük meg.

