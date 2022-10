Lépéskényszerben a magyar bankok: ritkaság maradhat a villámgyors hitel

A digitalizáció, bár látszólag kényelmesebbé és gördülékenyebbé tette a lakossági bankolást, mind banki, mind pedig ügyféloldalról komoly buktatókat teremtett, miközben felforgató a pénzügyi szektorokat. A hosszú távú trend azonban mindenképp a digitális átállás és a hipergyors hitelezés lesz, így ehhez a piac minden szereplője is kénytelen lesz alkalmazkodni - derült ki a Portfolio Future of Finance 2022 rendezvényén kedd délután lezajlott kerekasztal-beszélgetésén ahol a szabályozás, a bankszektor és az innovatív technológiák szakértői ütköztették véleményüket a témáról.

Nem csak az MNB, hanem a bankok érdeke is, hogy olyan kölcsönök legyenek, amik biztonságosak is és az ügyfelek vissza is tudják fizetni. 10-20 év múlva is lesznek bankszámlák és az ezeken lévő kereteket az emberek fel fogják használni - árulta el Tokodi Gábor (retail szegmens és termékmenedzsment vezető, Raiffeisen) Felfalusi Péter moderátor (vezérigazgaó, Intrum Zrt.) kérdésére a Portfolio Future of Finance 2022 rendezvényén délután zajló egyik panelbeszélgetésén.

A hitelezés az egyik "legősibb mesterség", sok egyéb mellett. Kábé 4000 éves biznisz modell és ez a néhány ezer év bizonyította, hogy fent is marad. Viszont a fiatalabb korosztály attitűdje más a hitelekhez. És nyilván a vállalkozások esetében lehet egy keresletváltozás és emiatt egy átalakulás - tette hozzá Fáykiss Péter, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója.

Az ügyfeleknek sokszor fogalmuk sincs, hogy milyen termék van egy hitel mögött.

Egy lakáskölcsönt, meg egy személyi kölcsönt talán még meg tudnak különböztetni, de ennél mélyebb dolgokhoz már jellemzően szakértő kell. És persze ez nem is elvárható az ügyfelektől, hiszen ez nem az ő szakmájuk. Nem a termék, hanem a kényelem lesz a fontos a jövőben - véleményezett Bruzsa Géza, a Fintrous Group vezérigazgatója.

Abszolút egyetértünk, a gondolatbeli változás és az ügyfelek kényelmének előtérbe helyezése kulcsfontosságú. A hitelfelvételt ilyen olyan technikai megoldásokkal közelebb fogjuk hozni. Még gyorsabb és gördülékenyebb folyamatok lesznek. A fizetőképesség ellenőrzése azonban nem eshet ki, sőt még átfogóbbá is válhat, csak a technika fog változni - jelentette ki ezután Tokodi Gábor

A technológia már nagyon sok mindenben rendelkezésre áll a bankoknak is. A szabályozói környezet ezzel lépést tud tartani? - szegezte ezután a kérdést a beszélgetés résztvevőinek Felfalusi Péter.

Hogyha valójában a szabályozás lenne a korlát, akkor mindenki ugyanott állna. Látható, hogy nem ez a helyzet. A szabályozás annyit kér, hogy amikor aláírod a lakáshitelt, legyél ott. Előtte nem kell megjelenni a bankban. Ez mégsem ilyen egyszerűen működik a legtöbb banknál. Szerintem legtöbb esetben nem a szabályozás a szűk keresztmetszet, persze nyilván lehetnek ilyen esetek. Egy állandó folyamat megtalálni a gátlókat és gördülékenyebbé tenni a bankrendszert - fejtette ki véleményét Fáykiss Péter.

Minden bank dolgozik azon, hogy digitalizáljuk a folyamatokat. De érdemes megnézni, milyen dokumentumkötegek kíván meg egy ilyen hitelszerződés.

Egy jelzáloghitel dokumentációja olyan bonyolult, hogy azzal kapcsolatban joggal felmerül az ügyfelek részéről az igény, hogy egy szakértő magyarázza el nekik ezt az 50 oldalt. Egy fedezetlen hitel esetén az ellenkezője a probléma, ott az ügyfelek átvilágítását kihívás digitalizálni - replikázott Tokodi Gábor.

Az a probléma, hogy jelenleg nem perceket kell várakozni az ügyfeleknek, hanem napokat. Egyébként ne úgy azonosítsunk már minden ügyfelet, hogy foglalhat videóhívást jövő hétre. Van olyan ügyfél, akinek nincs kérdése. Nem akar fél órát beszélgetni erről. Annyira távol vagyunk a jótól, mint Makó Jeruzsálemtől - fejtegette Bruzsa Géza.

Nekünk is hasznos látni, hogy merre megy az innováció. Látszik, hogy az innovátorok jönnek. Az elmúlt időszakban kevés olyan banki innováció volt, amiben nem volt előtte beszélgetés az innovátorral. Ez a szabályozói munka része. Nyilván úgy kell kialakítani a folyamatokat, hogy szabályozói, piaci és ügyfélszempontból is biztonságosak legyenek és ez utóbbi, amiről a legkevesebb szó esik - magyarázta ezután Fáykiss Péter.

Amit most meglépett a banki szektor, hogy 1-2 másodperc alatt hitelt tudjon adni, a következő lépés az lenne, hogy ezt az új ügyfeleknek is meg tudjuk adni. Ez nem is elsősorban technológiai, hanem ügyfél-és kockázatkezelési probléma - véli Tokodi Gábor.

A magyar piac azért úgy néz ki, hogy akinek hitelt tudunk adni, azok vélhetően más bankokban már ügyfelek és itt fontos az átfutási idő. Hogy az ügyfelet ugyanolyan hatékonysággal és gyorsasággal tudjuk átvilágítani, ugyanolyan gyorsasággal tudjunk neki hitelt adni, mint a saját bankja - tette hozzá a Raiffeisen Bank szakértője.