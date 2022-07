A magyar családokat fenyegeti a nyári adósságcsapda: kegyetlen vége lehet, ha így indulsz nyaralni

Brutális teljesítmény hoz az utóbbi két évben a magyar hitelpiac, a növekedésből pedig a személyi kölcsönök iránti keresletnövekedés is jócskán kivette a részét. Csak áprilisban 43,66 miiliárd forintot utaltak ki ilyen célra a magyar bankok és a szezonális hatások miatt az elemzők a nyári hónapokban még magasabb számokat várnak. Azonban még ma sem minden igénylő a legmegfontoltabb célra használja fel az ilyen kölcsönöket, az ésszerűtlen hitelcélok nyári királyát pedig az utázsra igényelt személyi kölcsönök jelentik. Most megérdeklődtük a magyarországi bankoknál, hogy mekkora számban igényeltek a magyarok személyi hitelt üdülési céllal és azt is kifejtettük, miért nem ésszerű milliós kölcsönt felvenni erre. A Pénzcentrum kalkulátorának segítségével pedig azt is bemutatjuk, hogy adósítják el magukat a hitelesek egyhetes programjuk miatt hosszú évekre.

Az elmúlt másfél évben valóságos hitelfelvételi láz tombolt Magyarországon. A jelenséget nem nehéz megmagyarázni. A koronavírus járvány után ugyanis az Intrum fizetőképességi indexe szerint tavaly ugrásszerű növekedést produkált a magyarok fizetőképessége. 2022 első negyedévében pedig folytatódott a magyar háztartások fizetőképességének növekedése, bár már szerényebb ütemben. A lakosság pénzügyi helyzetét jelző Intrum Fizetőképességi Index (IFI) értéke az előző negyedévhez képest 2 százalékkal nőtt. Egy nyaralás azonban még így is jócskán megterheli a legtöbb család költségvetését, így felmerül a kérdés: mennyiért és legfőképpen miből utazzunk?

Nem meglepő módon az emberek újra mernek hitelt igényelni, hiszen a rekord alacsony munkanélküliség és a koronavírus járvány gazdasági hatásainak fokozatos legyűrése révén mára ismét van miből törleszteni, ha kölcsönt vesznek fel. Így sokaknál felmerül az is, hogy hitelből finanszírozzák üdülésüket, ez azonban az esetek elenyésző részében jó ötlet.

Könnyű elcsábulni, hiszen a magyarok az utóbbi időben rendkívül nyitottá váltak a kölcsönfelvétel iránt. A hiteligénylési boomot egyébként most számos tényező pörgeti. Ezek közül talán a legfontosabb a tavalyi év elején bevezetett otthonteremtési támogatás, majd a februártól ahhoz társított hitel. Nem véletlen, hogy azóta a lakáskölcsönök váltak a slágerhitellé, ami a kifizetéseinek megindulása óta szinte folyamatosan növeli népszerűségét. Amíg pedig ez a hatás csak a lakáshitelezés esetében ilyen direkt, áttételesen az egyéb hiteltípusok piacán is megnövelte a fogyasztói érdeklődést. A személyi kölcsönök pedig ezek közül is kimagaslóan erősnek számítanak. Az ilyen hiteleknek azonban van egy sajátossága. Nem kell hozzájuk fedezet és a hitelcélt sem kell megnevezni. Mindig nagy kérdés ezért, hogy mire igényelnek a magyarok személyi hitelt.

Ahogy grafikonunkon is látszik, a magyar bankok csak áprilisban 43,66 milliárd forintnyi összegű új személyi kölcsönt folyósítottak lakossági ügyfeleiknek. Ez a tavalyi számhoz képest közel 7 milliárd forintos növekedés. De ebből még nem derül ki, a magyarok mire költik ezt a pénzt.

A személyi hiteleket éppen a rögzítetlen hitelcél miatt rengeteg különböző dologra fel lehet használni és nem is a bankok általában nem is igen járnak utána, hogy mire költik a pénzt az ügyfeleik. A Cetelem Bank ugyanakkor még a pandémia előtt arról nyilatkozott a Pénzcentrumnak, hogy végeznek ilyen irányú felmérést, akkor ráadásul a legdinamikusabb növekedést a hitelcélok között éppen az utazásra és nyaralásra fordított összegek tették ki. Míg pár évvel korábban a banknál ez 3-4 százalékos arányt tett ki, 2019-re ez már 10 százalék fölött volt - ráadásul a felvett összeg is gyakran milliós nagyságrendű.

Ugyanabban az évben a Pénzcentrum megkeresésére MKB Bank hasonló arányról számolt be: náluk is 10 százalék körül volt azok aránya, akik tervezett utazásaikhoz vesznek fel személyi kölcsönt. Az erre a célra felvett összeg az MKB-nál 650 ezer forint - ez valamivel meghaladja az átlagos összeget. A K&H-nál ugyanakkor a teljes hitelfelvételnek kevesebb mint 1 százalékát tette ki az utazási célból felvett hitelek aránya. Ugyanezt írta az UniCredit is - bár ők kutatási adatokra támaszkodva állították, hogy a hitelfelvételi célok között elhanyagolható az utazás aránya. Felmerül persze a kérdés, hogy az utóbbi években a személyi hitelek iránti általános keresletnövekedés mennyire változtatott ezen a nem feltétlen örvendetes tendencián.

Ma már kevesen utazhatnak hitelből

Mivel feltételeztük, hogy 2022-ben is hasonlóan nagy arányban használhatnak a magyarok utazási célra személyi kölcsönöket, ismét megkerestük az ország nagyobb bankjait, hogy megkérdezzük, mekkora arányt tesz ki náluk a nyaralási céllal igényelt hitelek összege. Persze mivel szabad felhasználású hitelről van szó, várható volt, hogy a bankok nem tudják pontosan, hogy mekkora is a teljes kiutalások összege, sőt az is, hogy számos bank ilyen irányú statisztikákat sem vezet.

Az UniCredit Bank például válaszuk szerint azon pénzintézetek táborát erősíti, ahol nem gyűjtik a hitelcélokat, révén személyi kölcsön termékeik szabad felhasználású. Kutatások alapján ugyanakkor elmondható - teszik hozzá, hogy jellemzően a lakásfelújítás, illetve az autóvásárlás a fő hitelcél, mely területeken nem mértek drasztikus változást az elmúlt években. A Cofidis Hitelmonitorának eredményei is megerősítik, hogy a lakásfelújítás szerepe milyen domináns. Az utóbbi hitelintézetnél személyi kölcsönök 21 százalékát használták fel ilyen célra. Az utazásra felvett hitelek aránya ezzel szemben nem szignifikáns.

A K&H-tól is elenyésző arányban vesznek fel utazási célra hitelt, bár a nyári hónapokban emelkedhet kissé az ilyen irányú hitelcél. Tapasztalataik alapján viszont továbbra is csupán átlagosan a hitelkérelmek 1 százaléka utazási céllal felvett személyi hitel, a vírushelyzet magunk mögött hagyásával pedig az erre a célra igényelt kölcsönök esetében is tapasztalható volt a volumenben valamekkora növekedés.

Jobb lehet saját pénzből nyaralni

A nyári pihenésre persze mindenkinek szüksége van, ha pedig a pénzüket belföldön költjük, még a a magyar gazdaság koronavírus utáni talpraállását is és a hazai vállalkozások, a jelenlegi válság alatti életben maradását is segítjük, ezzel további haszont hajtva. A jellemző hitelösszegekből kiindulva azonban valószínűleg ez a hatás sem igen érvényesül. A gyakran millió feletti összegek ugyanis jó eséllyel legalább 1-2 hetes külföldi nyaralásokra kerülnek kifizetésre. Ezzel persze saját szemszögünkből a legkisebb gond az, hogy nem a hazai GDP-t pörgetjük. Nagyobb probléma, hogy könnyen adósságba verhetjük magunkat.

Általánosságban is elmondható, hogy a nyaralási célú hiteligénylés nem jó, vagy átgondolt döntés. Adósságot magunkra venni akkor van értelme, ha valaminek a finanszírozását saját tőkéből nem tudjuk vállalni, vagy valamilyen befektetési célunk van vele. Azonban aki egy 1 millió forintos, pusztán pihenését és szórakozását szolgáló programot nem tud saját zsebből finanszírozni, annak lehet, hogy jobb ötlet kicsiben gondolkodni, mint kölcsönpénzből beváltania tervét.

Persze ez az összeg nagy pénz, de nem annyira, hogy egy komolyabb megtakarításból ne engedhessük meg magunknak. Tehát, ha hitelből finanszírozzuk, az utóbbival jó eséllyel nem rendelkezünk, így a váratlan helyzetekre sem lehetünk felkészülve. Ha pedig egy üdülés miatt eladósodunk, jó eséllyel nem jutunk majd jó feltételekkel hitelhez, hogyha valós pénzügyi problémákkal szembesülünk.

A lényeg tehát, hogyha egész éves spórolással sem tudunk a nyaralásunkra elég pénzt összekuporgatni, akkor vélhetően jövedelmünk túl alacsony egy ekkora üdülés finanszírozására. Egy egyhetes nyaralásért pedig nem éri meg hosszú évekre adósságcsapdába zárni családunkat.

Súlyos havi költsége lehet egy hét pihenésnek

Nézzük hát meg, havonta számszerűen mekkora vállalást veszünk a nyakunkba egy 1 milliós kölcsön felvételével. Ehhez a Pénzcentrum kalkulátorában kerestük meg a jelenleg elérhető legkedvezőbb feltételekkel kecsegtető ajánlatokat. Ha 300 ezres havi jövedelemmel, 5 éves futamidőre igényelnék személyi kölcsönt, fix. törlesztővel, akkor a költségek jelenleg a következőképp alakulnának:

A legkedvezőbb ajánlat a K&H-é, ahol mindössze 12 százalékos THM-el kell számolnunk, a havi törlesztő azonban még itt is 21 242 forintot vesz ki a zsebünkből, a a teljes visszafizetendő összeg pedig 1 millió 315 444 forint, tehát végeredményében még a legjobb feltételek esetében több mint egy havi bérünk rámehet a hitelből finanszírozott nyaralásra.

Az OTP Bank ajánlatát nézve pedig a hitel teljes költsége látványosan magasabb. Az ott kínált 23,93 százalékos THM közel dupla akkora költséggel járó hitelt indikál. A havi törlesztő ennek megfelelően itt már 27 212 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 1 640 218 forint, tehát jóval több, mint a havi példafizetés duplája.

Persze alapvetően nem az ilyen hitelek kondícióival van baj, de egy nyaralás nem is feltétlenül indokolja az igénylésükkel járó költségek és kockázatok felvállalását. Sokkal megfontoltabb dolog, hogyha hitelt igénylünk, azt lakásfelújításra, autóvásárlásra, vagy egyéb racionálisabb célokra költjük. Ezek ugyanis befektetésnek is tekinthetőek és törlesztőik mellet hasznukat és kényelmüket is hosszú éveken keresztül élvezhetjük. A nyaralásra viszont, ha pénzügyi lehetőségeink nem engedik meg a megálmodott úticélt, keressünk olcsóbb megoldást és ne feltétlen a bankunkba rohanjunk.