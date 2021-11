Rengeteg lakáshitelt vettek fel a magyrok idén: a bankszámlákon is egyre több pénz van

Az Erste Bank 45,1 milliárd forint adózás utáni nyereséggel zárta az idei első kilenc hónapot. A működési bevételek 23,4 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakának eredményét, míg a költségek ettől elmaradó mértékben, 9,2 százalékkal emelkedtek. Az új lakossági hitelek 1,6 százalékkal nőttek, a vállalati üzletágban az új hitel és kötvény kihelyezés volumene 14 százalékkal bővült tavalyhoz képest, a lakossági ügyfélvagyon pedig 19 százalékkal nőtt egy év alatt.

Eredményes első kilenc hónapot zárt az Erste Bank. A pénzintézet működési bevételei – a nemzetközi könyvviteli szabványok szerint (IFRS) készített kimutatás alapján – részben egyedi hatások miatt 23,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a nettó kamatbevételek 21,4 százalékkal, a díj- és jutalékbevételek pedig 18,6 százalékkal emelkedtek, míg a kereskedési és konverziós bevétel 22,8 százalékkal nőtt.

A működéssel kapcsolatos kiadások ettől elmaradó mértékben, 9,2 százalékkal nőttek egy év alatt, így a pénzintézet működési eredménye 37,8 százalékkal 76 milliárd forintra emelkedett. A költség/bevétel arány is nagyot javult éves összevetésben: szeptember végére 44,4 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 50,2 százalékról. Az adózás utáni eredmény 45,1 milliárd forintra nőtt – mondta el Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a pénzintézet idei első kilenc havi eredményeit bemutató sajtótájékoztatóján.

Az ügyfélhitelek és kötvények állománya szeptember végén 10 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az új finanszírozás volumene 6 százalékkal haladta meg 2020 első kilenc hónapjának teljesítményét. Az NPL-ráta a tavaly szeptember végi 2,6 százalékról 2,9 százalékra nőtt.

A lakossági területen az új kihelyezések értéke 1,6 százalékkal haladta meg a tavalyit, az összetétele azonban jelentősen különbözik attól. A teljes lakossági hitelállomány – csökkenő mértékben bár, de részben a moratórium miatt is – 16 százalékkal nőtt a tavalyi első kilenc hónaphoz képest – ismertette Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese.

A lakáspiac bővülésének köszönhetően a lakáshitelek folyósítása 34 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a Babaváró hitel esetében elmaradt az előző év azonos időszakától. A fogyasztási típusú hiteleknél a személyi kölcsönök folyósítása meghaladta a tavalyi teljesítményt. A kisvállalkozók esetében az új kihelyezés 58 százalékos növekedést mutat éves összehasonlításban. A magyarországi Erste-csoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon – befektetés és betét – egy év alatt 19 százalékkal 4082 milliárd forintra nőtt szeptember végére, ezen belül a befektetések aránya 59 százalék volt.

A befektetések jövőbeli növekedéshez a továbbra is magas lakossági megtakarítási kedv mellett hozzájárul a Random Capital Zrt. megszerzése is. A szeptember elején megvásárolt brókercéggel közel 22 ezer értékpapírszámla és mintegy 70 milliárd forint megtakarítás érkezik az Erste kötelékébe, miközben a bank olyan know-how birtokába is kerül, melynek segítségével tovább javíthatja szolgáltatásai színvonalát – mondta el Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A vállalati üzletágban az új hitel és kötvény kihelyezés volumene 14 százalékkal növekedett 2020 első kilenc hónapjához képest, így a kötvény- és a hitelállomány együttesen több mint 3 százalékkal haladta meg a tavaly szeptemberi értéket. A kis- és középvállalkozásoknál (kkv) a hitel- és kötvényállomány egy év alatt 14 százalékkal gyarapodott, míg az új kihelyezés 31 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának teljesítményét köszönhetően annak, hogy a kkv-szegmensben az ügyfél-elégedettségi mutatóban továbbra is piacvezető az Erste.

A kereskedelmi célú ingatlanoknál az új finanszírozás 57 százalékkal nőtt éves összevetésben, az állomány azonban így is 13 százalékkal csökkent. A nagyvállalatok és önkormányzatok esetében az új kihelyezés volumene 14 százalékkal esett vissza, ugyanakkor a hitel- és kötvényállomány egy év alatt 13 százalékkal növekedett. Az ügyfelek számlaforgalma minden szegmensben 30 százalékot meghaladó mértékben bővült az előző év azonos időszakához képest.

A negyedév végén az Erste Bank és a Deutsche Leasing Hungária Zrt. stratégiai megállapodást írt alá. Az Erste Bank továbbra is képviselteti magát a piacon azokban az ügyfélkörökben és lízingkonstrukciókban, ahol eddig is meghatározó szereplő volt, emellett a Deutsche Leasing Hungaria partnereként, a lízingcéggel együttműködve szolgálja ki azokat az ügyfeleket, amelyeknek az adott eszközfinanszírozási igényét a megállapodás eredményeként még rugalmasabban tudja teljesíteni. A bank aktívan vesz részt a Nemzeti Kötvényprogramban. Az Erste az idei első kilenc hónapban hét kötvényjegyzésben vett részt, összesen több mint 50 milliárd forint értékben – tette hozzá Szabados Richárd, a bank vállalati üzletágának vezetője.