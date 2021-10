Melyiket válasszam: zöld hitel vagy otthonfelújítási támogatás? Segítünk!

Dübörög a lakossági hitelpiac, a legfrissebb statisztikák szerint mind a személyi kölcsönök, mind a lakáshitelek iránt komolyan növekszik az érdeklődés, de a családtámogatási program keretében nyújtott konstrukciók népszerűsége is töretlen. Nagyon nem mindegy ugyanakkor, hogy melyik terméket választjuk, az egyes konstrukciókat ugyanis más és más élethelyzetekre találták ki.

Noha a koronavírus világjárvány tavaly márciusi kitörése után igencsak visszaesett a lakossági hitelek kihelyezése, idén már újra erőre kapott a hitelpiac. A számok azt mutatják, hogy 2021 tavaszától visszatért a magyarok bátorsága: a felvett lakáskölcsönök, személyi hitelek, és babaváró támogatások összege is már-már rekord szintekre emelkedett.

A növekedés nemcsak lakáshitelek területén kiugró - hiszen ezt szinte borítékolni lehetett az otthonfelújítási hitel februári bevezetését követően -, a babaváró és személyi kölcsönök iránti kereslet is drasztikusan nőtt. Vajon mi hozhatta meg a magyar lakosság kedvét a hitelfelvételhez; és meddig tarthat még a bumm? A kérdés azért is nagyon aktuális, hiszen, mint arról itt a Pénzcentrumon is írtunk,

az MNB hosszú évek után elkezdte emelni a jegybanki alapkamatot, amely végső soron a hitelek kamatszintjének emelkedését is indukálja.

Egy új hitel - legyen az egy új autóra felvett konstrukció, vagy épp egy lakásfelújítási támogatás önerejét fedező személyi kölcsön - felvétele előtt természetesen számtalan kérdés merül fel, legtöbbjük szükségszerűen, sőt, jogosan. Mire jó ez a termék és mire nem? Melyik a piacon most a legkedvezőbb ajánlat? Mire kell figyelni a felvétel előtt? Hogyan kell kiválasztani a számunkra legmegfelelőbbet? Hol kaphatom meg a leggyorsabban a felvett összeget?

Ezért a Pénzcentrum 2021. október 11-től, egy héten át, tematikus cikkekkel próbál majd segítséget nyújtani a témában. Tarts velünk Te is!