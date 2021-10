Óriási változások a magyar bankfiókokban: ezeknek az ügyintézéseknek lassan befellegzett

Vevő a lakosság az új, elektronikus - egyben készpénzmentes digitális megoldásokra - közölte Árva András a K&H lakossági szegmensért felelős marketingvezetője, egy csütörtöki, üzleti eseményen. Mind elmodta, a banknál megkezdődött a papíralapú ügyintézés nyugdíjazása is, 800 ezer ügyfélnél már a biometrikus aláírást használják, a fiókok 87 százaléka pedig már pénztármentes, továbbá a mobilbankos sárgacsekk-befizetések száma havi átlagban 53 ezer, a személyi kölcsönöknél pedig fölénybe került az online igénylés, 53 százaléka történik az interneten keresztül.

Hova megy a készpénz?

“Ma már tömegesen használják az elektronikus csatornákat. Több mint 600 ezer digitálisan aktív ügyfelünk van, 480 ezren mobilbankolnak rendszeresen és az ügyfelek 85 százaléka választja a digitális utat” - mondta Árva András, a K&H lakossági szegmensért felelős marketingvezetője. Az eseményen hozzátette: “Egy pillanatra sem szabad megállni, újabb és újabb digitális alternatívákat kell nyújtani az igényeknek megfelelően. Az elektronikus, készpénzmentes megoldások térnyerése például jól látható az ATM-es befizetések területén.”

A bank valamennyi - összesen 214 ATM-je - alkalmas a befizetésre és az összes készpénzbefizetéses tranzakció több mint 90 százalékát ezek az automaták végzik. “Ezzel az aránnyal piacvezetők vagyunk a magyar bankszektorban. Az ATM-es befizetések pedig már több mint 5 éve több 100 milliárd forintos összeget jelentenek egy-egy esztendőben. Ez pedig jelentősen hozzájárul a készpénzhasználat visszaszorításához” - tette hozzá Árva András. Szintén hozzájárul a készpénzmentes pénzügyek térnyeréséhez bankkártyás, okostelefonos és okosórás fizetések terén látható bővülés, valamint az elektronikussá váló csekkbefizetések.

“A digitalizált bankkártyák száma meghaladja a 320 ezret. Az összes bankkártyás tranzakció 15 százalékát adják az okoseszközös - azaz okosórás vagy okostelefonos - fizetések. Ezekből idén összesen 7,3 millió tranzakciót regisztráltunk 45 milliárd forint összegben” - emelte ki a szakember. Hozzátéve azt is, hogy havonta átlagosan 53 ezer alkalommal a sárgacsekk-befizetésre a mobilbankot választják a K&H-sok. A hitelezés oldalán is komoly igény mutatkozik a digitális alternatívákra. Az idei év pedig fordulatot hozott ezen a téren. A személyi kölcsönöknél fölénybe került az internetes csatorna, az igénylések 53 százaléka online érkezik a bankhoz és a jövőben várhatóan tovább nő ez az arány.

Kapuvá váló fiókok

Perszer nemcsak az ATM-eknél, a fizetéseknél és a személyi kölcsönöknél, hanem a fiókhálózatban és a mindennapi ügyintézésben is komoly változásokat hozott a digitális forradalom. A K&H-s bankfiókok 87 százaléka pénztármentesen működik. A személyes ügyintézés 80 százaléka teljesen papírmentes köszönhetően annak, hogy ma már a bank 800 ezer ügyfele biometrikus aláírással hagyja jóvá a különböző ügyeket. “Fontos, hogy a digitális fejlesztésekkel párhuzamosan az ügyfelek száma nem csökkent. Azaz az érintetteknek is tetszenek az új megoldások” - fogalmazott az üzleti eseményen Árva András.

A szakember szerint fontos, hogy az innovatív, elektronikus alternatívák mellett a bank biztosítsa a személyes ügyintézést is, utóbbira mindig is volt és a jövőben is lesz igény. Ugyanakkor bankfiók mint “intézmény” megváltozott, inkább ügyfélpontról lehet beszélni, amely lényegében egy kapu a digitális megoldások felé. Az ügyfélpontokon ugyanis a bank szakértői személyes iránymutatással segítenek a digitális szolgáltatások megismerésében, használatában a fiókokban létrehozott úgynevezett digi zónákban.