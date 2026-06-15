Vadonatúj bevásárlóközpont és idősotthon is épülhet ezen a kelet-magyarországi településen

Jelentős átalakulás előtt áll Vámospércs: a település rendezési tervének módosítása nyomán vadiúj bevásárlóközpont, idősek otthona, parkolók és zöldterületek is épülhet.

Újabb fontos fejlesztések körvonalazódnak Vámospércsen. A hajdú-bihari városban a településrendezési terv módosításáról tartottak lakossági fórumot, ahol a városvezetés és a szakemberek ismertették azokat a változásokat, amelyek hosszú távon meghatározhatják a település jövőjét - írta a Duol.hu.

Kosztin Mihály polgármester a lapnak elmondta, hogy a rendezési terv módosítása az utolsó szakaszába érkezett. Több ponton a helyiek kérései alapján változtatnak a korábbi elképzeléseken, hogy élhetőbb környezetet alakítsanak ki a városban. A tervek egyik legérdekesebb eleme, hogy az országhatár felé vezető út közelében, az iparterület mellett egy nagy kereskedelmi egység, akár egy jelentősebb élelmiszerüzlet számára is kijelölhetnek területet. A beruházáshoz parkolók is kapcsolódnának, így a helyiek a jövőben helyben intézhetnék a nagyobb bevásárlásokat is. A városvezetés emellett fontosnak tartja a környezet védelmét: a fejlesztés mellett további erdősítéseket és védőerdők kialakítását is tervezik.

A fórumon az is elhangzott, hogy a Hajnal utca és a Nap utca környékén idősek otthona számára jelölhetnek ki építési területet. Az intézmény önkormányzati tulajdonban működne, ligetes, zöld környezetben, nyugodt városrészben.

Emellett bővítenék a Városháza környezetét, új parkolókat alakítanának ki, valamint rendeznék a templom környékét is. Emellett több helyen zöldterületeket, közparkokat és idegenforgalmi célú fejlesztésekre alkalmas területeket is kijelölnének.

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