Scientist crouching near an ice hole, collecting water samples for environmental analysis
HelloVidék

Életveszély a hazai tónál: beszakadt a jég a lékvágók alatt Kiskunhalason

HelloVidék
2026. január 19. 11:45

Sokan próbáltak segíteni, de a jég alattakció majdnem tragédiába torkollott: január 18-án, vasárnap reggel a kiskunhalasi Sóstó jegén beszakadt a jég a lékvágók alatt, amikor a Sóstó Sporthorgász Egyesület tagjai a vízben élő halak védelmében dolgoztak.

A kiskunhalasi Sóstó jegének vastagsága jelenleg mindössze 5-6 centiméter, ezért a jégen tartózkodás életveszélyes – figyelmeztetett Dobos János, az egyesület elnöke. A lékvágás célja, hogy a vízben lévő halak oxigénhez jussanak, és a káros gázok – például a szén-dioxid és az ammónia – távozni tudjanak, ellenkező esetben a jég alatti fulladás veszélye fenyegeti a vízi élőlényeket - írta a Pecaverzum.

A reggeli munka során a horgászok két lékvágónál látták beszakadni a jeget, majd egy harmadik alatt is eltört a jégtábla. A három ember percekig mellkasig érő, dermesztő hideg vízben volt, de szerencsére senki sem sérült meg: egyikük saját erejéből mászott ki, a másik kettőnek társai nyújtottak segítséget.

 

Az eset után Dobos János azonnal felfüggesztette a további munkálatokat, és az előírásoknak megfelelően piros-fehér szalaggal jelölték ki a kivágott lékek helyét, majd mindenki biztonságosan lejött a jégről.

Az egyesület vezetője hangsúlyozta: a Sóstó jelenleg nem alkalmas korcsolyázásra vagy sétára, a biztonság kedvéért mindenki inkább a város főterén felállított műjégpályát vegye igénybe.
Címlapkép: Getty Images
