Mátrafüreden, egy közkedvelt turistaút mentén farkasok támadtak meg és ejtettek el egy muflont. A helyszín alig néhány száz méterre található a buszmegállótól és az Ördög-forráshoz...
Életveszély a hazai tónál: beszakadt a jég a lékvágók alatt Kiskunhalason
Sokan próbáltak segíteni, de a jég alattakció majdnem tragédiába torkollott: január 18-án, vasárnap reggel a kiskunhalasi Sóstó jegén beszakadt a jég a lékvágók alatt, amikor a Sóstó Sporthorgász Egyesület tagjai a vízben élő halak védelmében dolgoztak.
A kiskunhalasi Sóstó jegének vastagsága jelenleg mindössze 5-6 centiméter, ezért a jégen tartózkodás életveszélyes – figyelmeztetett Dobos János, az egyesület elnöke. A lékvágás célja, hogy a vízben lévő halak oxigénhez jussanak, és a káros gázok – például a szén-dioxid és az ammónia – távozni tudjanak, ellenkező esetben a jég alatti fulladás veszélye fenyegeti a vízi élőlényeket - írta a Pecaverzum.
A reggeli munka során a horgászok két lékvágónál látták beszakadni a jeget, majd egy harmadik alatt is eltört a jégtábla. A három ember percekig mellkasig érő, dermesztő hideg vízben volt, de szerencsére senki sem sérült meg: egyikük saját erejéből mászott ki, a másik kettőnek társai nyújtottak segítséget.
Az eset után Dobos János azonnal felfüggesztette a további munkálatokat, és az előírásoknak megfelelően piros-fehér szalaggal jelölték ki a kivágott lékek helyét, majd mindenki biztonságosan lejött a jégről.
Az egyesület vezetője hangsúlyozta: a Sóstó jelenleg nem alkalmas korcsolyázásra vagy sétára, a biztonság kedvéért mindenki inkább a város főterén felállított műjégpályát vegye igénybe.
Itt vannak a nagykőrösi vásár 2026-os időpontjai: nyilvános a vásárnaptár, mikor lesz vásár Nagykőrös mellett
A nagykőrösi vásár 2026-ban is várja az árusokat és vásárlókat, nézelődőket februártól a hónap minden utolsó vasárnapján.
