2025. november 13. csütörtök Szilvia
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Bemondta Orbán Viktor: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege - óriási pénzesőre készülhetnek a szépkorú magyarok ×
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Jéghegyek sarki fény és tükröződések, Jokulsarlon glaciális lagúna, Breidamerkurjokull gleccser, Vatnajokull jégsapka, Izland
HelloVidék

Csodálatos égi jelenséget csíphettek el tegnap a szerencsés magyarok: ilyen 100 évben csak egyszer van, fotón a letaglózó látvány

Pénzcentrum
2025. november 13. 11:15

Rendkívüli sarki fény jelenséget okozott a közelmúltban bekövetkezett X5.1-es napkitörés, amely geomágneses vihart váltott ki és látványos égi jelenséget eredményezett több országban, köztük Magyarországon is.

Az erőteljes napkitörés következtében kialakult geomágneses vihar rádióforgalmi és navigációs zavarokat okozott, bár jelentősebb rendszerleállások nem történtek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelenség vizuális hatása különösen az Egyesült Államok nyugati partvidékén volt lenyűgöző. Koncz Attila csillagász beszámolója szerint a vihar csúcspontján, 23:30 és 00:00 óra között, G4 erősségű, 9-es KP-indexű geomágneses vihar alakult ki:

Az Ohio államból készült felvételeken jól látható, ahogy élénk vörös, zöld és lila színek világították meg a teljes horizontot. A különleges égi jelenség a magyarországi ködtakaró felett is észlelhető volt, bár nem olyan intenzitással, mint az Egyesült Államokban.
Címlapkép: Getty Images
#facebook #magyarország #egyesült államok #hellovidék #égi jelenségek #égi jelenség #csillagászat #sarki fény #napkitörés #geomágneses vihar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:29
11:23
11:15
11:01
10:53
Pénzcentrum
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés
Ezek a leggyakoribb plasztikai műtétek itthon: döbbenetes, mennyi magyar fekszik kés alá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 13. csütörtök
Szilvia
46. hét
November 13.
A kedvesség világnapja
November 13.
A magyar nyelv napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
2
2 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
3
2 napja
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
4
1 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
5
1 hete
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázat
a kártokozó véletlen események bekövetkezésének lehetősége. A kockázatot káresélynek is nevezzük.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 11:23
Nagyon súlyos veszélyben lehetnek a magyar gyerekek: ijesztő adat érkezett az egészségükről
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 10:30
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
Agrárszektor  |  2025. november 13. 10:27
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország