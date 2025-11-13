Csodálatos égi jelenséget csíphettek el tegnap a szerencsés magyarok: ilyen 100 évben csak egyszer van, fotón a letaglózó látvány

Rendkívüli sarki fény jelenséget okozott a közelmúltban bekövetkezett X5.1-es napkitörés, amely geomágneses vihart váltott ki és látványos égi jelenséget eredményezett több országban, köztük Magyarországon is.

Az erőteljes napkitörés következtében kialakult geomágneses vihar rádióforgalmi és navigációs zavarokat okozott, bár jelentősebb rendszerleállások nem történtek.

A jelenség vizuális hatása különösen az Egyesült Államok nyugati partvidékén volt lenyűgöző. Koncz Attila csillagász beszámolója szerint a vihar csúcspontján, 23:30 és 00:00 óra között, G4 erősségű, 9-es KP-indexű geomágneses vihar alakult ki:

Az Ohio államból készült felvételeken jól látható, ahogy élénk vörös, zöld és lila színek világították meg a teljes horizontot. A különleges égi jelenség a magyarországi ködtakaró felett is észlelhető volt, bár nem olyan intenzitással, mint az Egyesült Államokban.