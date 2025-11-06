Horgászbotokat letenni! Kemény ellenőrzés indult a magyar tavaknál: nem fogod elhinni, mit találtak

A Szupermenta programban 13 horgásztavat ellenőriztek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. Az ellenőrzéseken azonnali hatósági intézkedést indokoló problémát nem tártak fel. Ugyanakkor egy horgásztó üzemeltetője nem tett eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, emiatt a hatóság eljárást indított az ügyben. További két horgásztó vezetőjét a halgazdálkodási terv teljesítésére szólították fel az Állami Halőri Szolgálat felügyelői. A hatósági ellenőrzés tapasztalatai és a vendéghorgász szempontú kérdőíves felmérés alapján végül két horgásztó érdemelte ki a kiválóan megfelelt minősítést.

A Nébih Állami Halőri Szolgálatának szakemberei országszerte 13 horgásztónál jártak. Ellenőrizték többek között, hogy a működésük, valamint a gazdálkodási tevékenységük az előírásoknak megfelelően történik-e és eleget tesznek-e az adatszolgáltatási kötelezettségnek.

Két horgásztó nem telepített halakat, mert a nyilatkozatuk szerint a természetes szaporulat megfelelő, azonban a tervük előírja ezt a kötelezettséget. A felügyelők figyelmeztették az érintett horgásztavak a vállalás/előírás teljesítésére. Amennyiben ez nem történik meg a terv lejártáig, úgy halgazdálkodási bírságot szab ki a hatóság.

Egy esetben kifogásolták a szakemberek, hogy a horgásztó a telepítési szándékot kizárólag a vármegyei halgazdálkodási hatóságnak jelentette be, a jogszabályban előírt halgazdálkodási szakrendszerbe viszont nem rögzítette. Megállapították továbbá a kísérő dokumentumok feltöltésének a hiányát is. A horgásztóval szemben hatósági eljárás indult.

A felügyelők a horgászok engedélyének kezelését is ellenőrizték

Két esetben azt tapasztalták, hogy a helyszínen elkérik a horgászok állami engedélyét és csak a tevékenység befejeztével adják vissza. Az ellenőrök felhívták az érintett horgásztavak üzemeltetőinek/dolgozóinak figyelmét, hogy bár halgazdálkodási jogsértést ezzel nem követnek el, azonban indokolatlan a horgászok hivatalos okmányát elvenni és maguknál tartani.

A hatósági ellenőrzéskor a létesítmények vezetői, dolgozói részt vehettek egy vendég szempontú felmérésben. A vásárolható jegyekre vonatkozó információk mellett lényeges volt például a horgásztó elhelyezkedése és felszereltsége. A kérdőív emellett olyan, a betartandó szabályokra és egyéb szolgáltatásokra irányuló kérdéseket is érintett, mint hogy elérhető-e a helyszínen írásos tájékoztató a horgászat szabályairól, vásárolhatóak-e horgászkellékek és található-e büfé vagy étterem a horgásztó területén. Az értékelés elsősorban a hatósági ellenőrzés alapján történt, de a kérdőíves felmérés eredményei is hozzájárultak a végső minősítésekhez.

Két horgásztó kapott „kiválóan megfelelt” minősítést: a sáregresi Aranyponty Rétimajor Horgászcentrum és az Akasztói Horgászpark.