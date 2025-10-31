Ilyen fesztiválról sem hallott még Magyarország: 2026-ban igazi kuriózumra készülnek a Bakonyban

Egy kis bakonyi falu most olyasmibe fogott, amire eddig senki sem gondolt Magyarországon: országos „Malomnapot” szerveznek, ahol egyszerre nyílhatnak meg a vízimalmok, szélmalmok és hajómalmok az érdeklődők előtt. A cél: életre kelteni a molnárok hagyományát – és közben újra turistacélponttá tenni a Bakonyt.

Pápateszér neve eddig főként a vízimalmairól volt ismert – nem véletlenül. A Kisalföld és a Bakony találkozásánál fekvő településen egykor huszonöt patakmalom működött, három különböző vízágon. Ennyi vízimalom egy helyen sehol máshol nem volt az országban, így a falut ma is gyakran nevezik a malmok fővárosának - írta a Veol.hu.

A hagyományokat ma is őrzik: a Pápateszéri Molnár Céh Egyesület tagjai között ott van a falu polgármestere, Völfinger Béla is, aki szerint eljött az idő, hogy a múltból turisztikai jövőt építsenek.

A pápateszériek nem a semmiből indítják a kezdeményezést: a szászországi malomszövetség meghívására Németországban jártak, ahol testközelből tapasztalták, hogyan működik az ottani országos malomfesztivál. A német és osztrák eseményen több száz malom vesz részt egyszerre, a helyszíneken pedig szakmai programok, koncertek és családi rendezvények váltják egymást.

A magyar változat – a tervek szerint Magyarországi Malomnap néven – 2026-ban debütálhat

Pápateszér egyik legszebb ékköve egyébként a Bögi-malom, amit az egykori molnárcsalád leszármazottai építettek újjá. A vízikerék ma is működik, a szerkezet pedig pontosan úgy forog, ahogy egykor őseink idején. Ahogy a cikkből kiderült, a malmokban rejlő mérnöki lelemény és kézműves tudás is egyre több látogatót vonz. Nem csoda hát, hogy több olyan település, ami malommal büszkélkedhet, köztük Kapolcs és más Balaton-felvidéki falvak is jelezték már, hogy csatlakoznának a kezdeményezéshez.

De nemcsak a turisták, a szakma is felfigyelt Pápateszérre. Nemrég a Nemzetközi Molinológiai Társaság (a malmok tudományos kutatásával foglalkozó szervezet) küldöttsége járt a faluban. Az észt, holland és román szakemberekből álló csapat egy lehetséges nemzetközi konferencia helyszíneként tekint a településre – ami újabb lendületet adhat a magyar molnárcéhnek.