2025. október 31. péntek Farkas
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Részlet a Valcamonica (más néven Val Camonica-völgy vagy Valle Camonica) Bienno faluban található ősi vízimalom belsejéből.
HelloVidék

Ilyen fesztiválról sem hallott még Magyarország: 2026-ban igazi kuriózumra készülnek a Bakonyban

HelloVidék
2025. október 31. 13:15

Egy kis bakonyi falu most olyasmibe fogott, amire eddig senki sem gondolt Magyarországon: országos „Malomnapot” szerveznek, ahol egyszerre nyílhatnak meg a vízimalmok, szélmalmok és hajómalmok az érdeklődők előtt. A cél: életre kelteni a molnárok hagyományát – és közben újra turistacélponttá tenni a Bakonyt.

Pápateszér neve eddig főként a vízimalmairól volt ismert – nem véletlenül. A Kisalföld és a Bakony találkozásánál fekvő településen egykor huszonöt patakmalom működött, három különböző vízágon. Ennyi vízimalom egy helyen sehol máshol nem volt az országban, így a falut ma is gyakran nevezik a malmok fővárosának - írta a Veol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hagyományokat ma is őrzik: a Pápateszéri Molnár Céh Egyesület tagjai között ott van a falu polgármestere, Völfinger Béla is, aki szerint eljött az idő, hogy a múltból turisztikai jövőt építsenek.

A pápateszériek nem a semmiből indítják a kezdeményezést: a szászországi malomszövetség meghívására Németországban jártak, ahol testközelből tapasztalták, hogyan működik az ottani országos malomfesztivál. A német és osztrák eseményen több száz malom vesz részt egyszerre, a helyszíneken pedig szakmai programok, koncertek és családi rendezvények váltják egymást.

A magyar változat – a tervek szerint Magyarországi Malomnap néven – 2026-ban debütálhat

Pápateszér egyik legszebb ékköve egyébként a Bögi-malom, amit az egykori molnárcsalád leszármazottai építettek újjá. A vízikerék ma is működik, a szerkezet pedig pontosan úgy forog, ahogy egykor őseink idején. Ahogy a cikkből kiderült, a malmokban rejlő mérnöki lelemény és kézműves tudás is egyre több látogatót vonz. Nem csoda hát, hogy több olyan település, ami malommal büszkélkedhet, köztük Kapolcs és más Balaton-felvidéki falvak is jelezték már, hogy csatlakoznának a kezdeményezéshez.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

De nemcsak a turisták, a szakma is felfigyelt Pápateszérre. Nemrég a Nemzetközi Molinológiai Társaság (a malmok tudományos kutatásával foglalkozó szervezet) küldöttsége járt a faluban. Az észt, holland és román szakemberekből álló csapat egy lehetséges nemzetközi konferencia helyszíneként tekint a településre – ami újabb lendületet adhat a magyar molnárcéhnek.
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #turizmus #németország #malom #hellovidék #hagyomány #bakony

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:44
13:28
13:15
13:03
12:44
Pénzcentrum
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
4 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
3
4 napja
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
4 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
6 napja
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladat-szolgáltató
az a bank, amely szerződés alapján a BAR listába adatot küldhet vagy onnan kérhet le

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 13:44
Baj van a Fordnál: 80 ezer autót hívnak vissza, súlyos és veszélyes meghibásodás az ok
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 13:03
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
Agrárszektor  |  2025. október 31. 13:33
Ezek a zöldségek a telet is túlélik nálunk: sokan mégis nyáron termesztik