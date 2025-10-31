A „helyi önazonosság védelméről” szóló törvényre hivatkozva három település – Kajdacs, Bonyhádvarasd és Sárszentlőrinc – helyi rendeletben szabályozza, kik és milyen feltételekkel vásárolhatnak ingatlant a...
Ilyen fesztiválról sem hallott még Magyarország: 2026-ban igazi kuriózumra készülnek a Bakonyban
Egy kis bakonyi falu most olyasmibe fogott, amire eddig senki sem gondolt Magyarországon: országos „Malomnapot” szerveznek, ahol egyszerre nyílhatnak meg a vízimalmok, szélmalmok és hajómalmok az érdeklődők előtt. A cél: életre kelteni a molnárok hagyományát – és közben újra turistacélponttá tenni a Bakonyt.
Pápateszér neve eddig főként a vízimalmairól volt ismert – nem véletlenül. A Kisalföld és a Bakony találkozásánál fekvő településen egykor huszonöt patakmalom működött, három különböző vízágon. Ennyi vízimalom egy helyen sehol máshol nem volt az országban, így a falut ma is gyakran nevezik a malmok fővárosának - írta a Veol.hu.
A hagyományokat ma is őrzik: a Pápateszéri Molnár Céh Egyesület tagjai között ott van a falu polgármestere, Völfinger Béla is, aki szerint eljött az idő, hogy a múltból turisztikai jövőt építsenek.
A pápateszériek nem a semmiből indítják a kezdeményezést: a szászországi malomszövetség meghívására Németországban jártak, ahol testközelből tapasztalták, hogyan működik az ottani országos malomfesztivál. A német és osztrák eseményen több száz malom vesz részt egyszerre, a helyszíneken pedig szakmai programok, koncertek és családi rendezvények váltják egymást.
A magyar változat – a tervek szerint Magyarországi Malomnap néven – 2026-ban debütálhat
Pápateszér egyik legszebb ékköve egyébként a Bögi-malom, amit az egykori molnárcsalád leszármazottai építettek újjá. A vízikerék ma is működik, a szerkezet pedig pontosan úgy forog, ahogy egykor őseink idején. Ahogy a cikkből kiderült, a malmokban rejlő mérnöki lelemény és kézműves tudás is egyre több látogatót vonz. Nem csoda hát, hogy több olyan település, ami malommal büszkélkedhet, köztük Kapolcs és más Balaton-felvidéki falvak is jelezték már, hogy csatlakoznának a kezdeményezéshez.
De nemcsak a turisták, a szakma is felfigyelt Pápateszérre. Nemrég a Nemzetközi Molinológiai Társaság (a malmok tudományos kutatásával foglalkozó szervezet) küldöttsége járt a faluban. Az észt, holland és román szakemberekből álló csapat egy lehetséges nemzetközi konferencia helyszíneként tekint a településre – ami újabb lendületet adhat a magyar molnárcéhnek.
Magad is elkészítheted a savanyú káposztát, akár egy panellakásban, hordó nélkül is! Csak egy kis leleményre, reszeléshez időre és egy kis helyre van szükség.
Tökfaragás, süteményverseny, népi játékok és egy csipetnyi borzongás – ezek is várják az érdeklődőket a Balaton-parti településeken a hétvégén.
Egy korszak ér véget Kisteleken: az utóbbi években sorra zárnak be a kisváros kedvelt kocsmái és sörözői. A helyiek szerint a város lassan elveszíti közösségi...
Bevallotta a szakértő: elkerülhetetlen a parajdi sóbánya összeomlása + legfrisebb felvételek a bányáról
A parajdi sóbánya napjai meg vannak számlálva – figyelmeztetett dr. Deák György, az Országos Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője az Erdély TV #24plusz című...
Hollywood lecsapott Székesfehérvárra, és egyből horrort csinált: így lett egy napra olasz városunk + Videó
Egy napra Olaszországgá változott Székesfehérvár: retró autók, elegáns kosztümök és filmes varázs töltötte meg a belváros utcáit – most az is kiderült, miért.
Volt már fatelep, színház és díszlet Angelina Jolie filmjében is. Most végre megkapja azt a figyelmet, amit mindig is megérdemelt: megújul Esztergom egyik legszebb sarokháza.
Színes standok, frissen sült kürtőskalács illata és nosztalgikus slágerek a fák alatt – így indult el Paks legújabb közösségi helye.
Elveszítette egyik legnagyobb megrendelőjét és több dolgozójától is meg kellett válnia a szombathelyi Speidel Hungária Kft.-nek az utóbbi hónapokban.
Szerdán reggel indulnak a szerkezetjavítási munkák Szolnokon, a városi Tisza-hídon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csütörtök délutánig csak félpályán lehet csak közlekedni.
A Szigetköz Fotóműhely csapata látványos légi felvételen örökítette meg, amint a szarvasbika és háreme békésen vonul át a gyönyörű szigetközi tájon.
Elhagyatott kert, borostyánnal benőtt ablakok, a szobákban sötétség – Marika néni háza évtizedek óta változatlanul őrzi egykori lakójának emlékét.
Valami egészen furcsa dolog történik a magyar erdők mélyén: a bőgés után itt a szerelmesek barcogása
A Körösvölgyi Állatparkban ismét különleges természeti jelenség zajlik: megkezdődött a dámszarvasok őszi násza, a barcogás.
Döbbenetes képek készültek a Velencei-tóról, amelynek vízszintje drámaian alacsony. Dr. Gusztáv Jakab ökológus fotóriportja bemutatja, hogyan hat a klímaváltozás a tó állapotára.
Idén is lezajlott a Duna főágának tudományos halfaunisztikai vizsgálata, amelynek eredményei szerint a folyó halállománya továbbra is változatos és jó általános egészségi állapotban van.
Régóta várt útépítés indulhat el Magyarországon: rengeteg autós életét könnyíti majd meg ez a gyorsforgalmi
Megkezdődtek a lakossági fórumok a Fejér vármegyei településeken a tervezett M200-as gyorsforgalmi útról, amely az M1-es és az M7-es autópályákat kötné össze.
Jogsértőnek minősítette a Kúria Tatabánya fizetőparkolási rendeletét, ezért az november 30-án megszűnik. A lakosoknak azonban még várniuk kell a megnyugtató megoldásra.
Szeptember végén kezdődött a galambok befogása Szombathelyen, a Domus üzletközpont környékén, azóta pedig a munkálatok három helyszínen zajlanak.
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
A Balaton-felvidék egyik legkedveltebb csárdája új gazdát keres Nemesvitán – teljes berendezéssel, vendégkörrel és hamisítatlan magyaros hangulattal.
