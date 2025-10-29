Volt már fatelep, színház és díszlet Angelina Jolie filmjében is. Most végre megkapja azt a figyelmet, amit mindig is megérdemelt: megújul Esztergom egyik legszebb sarokháza.
Hollywood lecsapott Székesfehérvárra, és egyből horrort csinált: így lett egy napra olasz városunk + Videó
Egy napra Olaszországgá változott Székesfehérvár: retró autók, elegáns kosztümök és filmes varázs töltötte meg a belváros utcáit – most az is kiderült, miért.
Aki kedden Székesfehérvár belvárosában sétált, könnyen érezhette úgy, mintha visszarepült volna az időben: csillogó, hatvanas évekbeli olasz autók, korhű ruhák és díszletek lepték el a várost. Fiatok, Alfa Romeók, és a korszak divatját idéző statiszták sorakoztak a macskaköves utcákon, miközben a filmes stáb feszített tempóban dolgozott a felvételeken. A forgalom korlátozott volt, a megszokott utcaképet pedig hirtelen a múlt század hangulata váltotta fel – mindezt nem véletlenül.
A Feol.hu értesülései szerint egy amerikai film, a Brides című horror egyes jeleneteit forgatták Székesfehérváron. A produkció egy hatvanas évekbeli olasz város hangulatát idézi meg, és ehhez a koronázóváros ikonikus belvárosi utcái szolgáltak tökéletes helyszínül. A járókelők közül sokan megálltak fotózni, hiszen ritkán látni, ahogy Fehérvár egy pillanatra Cinecittàvá változik.
A városban egyébként több helyen is forgalomkorlátozások voltak a forgatás miatt, de a legtöbben inkább izgalmas látványosságnak, mint kellemetlenségnek élték meg a filmes átváltozást.
A Szigetköz Fotóműhely csapata látványos légi felvételen örökítette meg, amint a szarvasbika és háreme békésen vonul át a gyönyörű szigetközi tájon.
Elhagyatott kert, borostyánnal benőtt ablakok, a szobákban sötétség – Marika néni háza évtizedek óta változatlanul őrzi egykori lakójának emlékét.
Valami egészen furcsa dolog történik a magyar erdők mélyén: a bőgés után itt a szerelmesek barcogása
A Körösvölgyi Állatparkban ismét különleges természeti jelenség zajlik: megkezdődött a dámszarvasok őszi násza, a barcogás.
Döbbenetes képek készültek a Velencei-tóról, amelynek vízszintje drámaian alacsony. Dr. Gusztáv Jakab ökológus fotóriportja bemutatja, hogyan hat a klímaváltozás a tó állapotára.
Idén is lezajlott a Duna főágának tudományos halfaunisztikai vizsgálata, amelynek eredményei szerint a folyó halállománya továbbra is változatos és jó általános egészségi állapotban van.
Régóta várt útépítés indulhat el Magyarországon: rengeteg autós életét könnyíti majd meg ez a gyorsforgalmi
Megkezdődtek a lakossági fórumok a Fejér vármegyei településeken a tervezett M200-as gyorsforgalmi útról, amely az M1-es és az M7-es autópályákat kötné össze.
Jogsértőnek minősítette a Kúria Tatabánya fizetőparkolási rendeletét, ezért az november 30-án megszűnik. A lakosoknak azonban még várniuk kell a megnyugtató megoldásra.
Szeptember végén kezdődött a galambok befogása Szombathelyen, a Domus üzletközpont környékén, azóta pedig a munkálatok három helyszínen zajlanak.
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
A Balaton-felvidék egyik legkedveltebb csárdája új gazdát keres Nemesvitán – teljes berendezéssel, vendégkörrel és hamisítatlan magyaros hangulattal.
Íme az ország legötletesebb erdei menedéke: egy titkos fakunyhó, csodás panorámával, ami ingyen vár rád
A Déli-Bükk kapujában, az Ódorvár sziklabástyája mellett rejtőzik az ország egyik legötletesebb erdei menedékhelye.
Szenzációs hír: több ezer éves sírokat és egy neolit kori gabonatárolót tártak fel az ipari park bővítése közben a szolnoki Damjanich János Múzeum régészei.
Látványos szakaszához érkezett a mohácsi Duna-híd építése, és már az is kiderült, kiről kapja a nevét az ország egyik legfontosabb új hídja.
Még 1900 forintért lehetett fürdőzni a Földesi Termálfürdőben, amit most 25 millió forintból fejlesztenek tovább. A gyógyvizes strand évtizedek óta a spórolós pihenés egyik utolsó...
A természet épp pihenni készül, de a kertészeknek most kezdődik csak az igazi munka. Ősszel sokan lelkesen nekiesnek a kertnek – pedig ezzel néha többet...
temetkezési költségek drasztikus emelkedése miatt Nógrádban is új – sokak szerint morbid – szokás kezd elterjedni.
A legtöbb magyar kedvenc ételei között dobogós helyet foglal el a hamisítatlan, hagyományos vörösboros marhapörkölt. Tudd meg, hogy szól a „tökéletes” recept, mi kerül a...
Október utolsó hétvégéjén izgalmas programokkal, gyermekfoglalkozásokkal és koncertekkel várják a látogatókat Balatonszabadiba. Az esemény célja, hogy a családok és az élményre vágyók egy felejthetetlen napot...
Ingyen gyűjthető most a magyar erdőkben: luxus alapanyag, kávé és koktél is készülhet belőle - recept
Tele van vele az erdő, ingyen van, és még kávé is készíthető belőle – ismerd meg a tölgyfa makkból készült koktélt, ami új szintre emeli...
