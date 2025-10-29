Hollywood lecsapott Székesfehérvárra, és egyből horrort csinált: így lett egy napra olasz városunk + Videó

Egy napra Olaszországgá változott Székesfehérvár: retró autók, elegáns kosztümök és filmes varázs töltötte meg a belváros utcáit – most az is kiderült, miért.

Aki kedden Székesfehérvár belvárosában sétált, könnyen érezhette úgy, mintha visszarepült volna az időben: csillogó, hatvanas évekbeli olasz autók, korhű ruhák és díszletek lepték el a várost. Fiatok, Alfa Romeók, és a korszak divatját idéző statiszták sorakoztak a macskaköves utcákon, miközben a filmes stáb feszített tempóban dolgozott a felvételeken. A forgalom korlátozott volt, a megszokott utcaképet pedig hirtelen a múlt század hangulata váltotta fel – mindezt nem véletlenül.

A Feol.hu értesülései szerint egy amerikai film, a Brides című horror egyes jeleneteit forgatták Székesfehérváron. A produkció egy hatvanas évekbeli olasz város hangulatát idézi meg, és ehhez a koronázóváros ikonikus belvárosi utcái szolgáltak tökéletes helyszínül. A járókelők közül sokan megálltak fotózni, hiszen ritkán látni, ahogy Fehérvár egy pillanatra Cinecittàvá változik.

A városban egyébként több helyen is forgalomkorlátozások voltak a forgatás miatt, de a legtöbben inkább izgalmas látványosságnak, mint kellemetlenségnek élték meg a filmes átváltozást.