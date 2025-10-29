2025. október 29. szerda Nárcisz
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hollywood lecsapott Székesfehérvárra, és egyből horrort csinált: így lett egy napra olasz városunk + Videó
HelloVidék

Hollywood lecsapott Székesfehérvárra, és egyből horrort csinált: így lett egy napra olasz városunk + Videó

HelloVidék
2025. október 29. 17:16

Egy napra Olaszországgá változott Székesfehérvár: retró autók, elegáns kosztümök és filmes varázs töltötte meg a belváros utcáit – most az is kiderült, miért.

Aki kedden Székesfehérvár belvárosában sétált, könnyen érezhette úgy, mintha visszarepült volna az időben: csillogó, hatvanas évekbeli olasz autók, korhű ruhák és díszletek lepték el a várost. Fiatok, Alfa Romeók, és a korszak divatját idéző statiszták sorakoztak a macskaköves utcákon, miközben a filmes stáb feszített tempóban dolgozott a felvételeken. A forgalom korlátozott volt, a megszokott utcaképet pedig hirtelen a múlt század hangulata váltotta fel – mindezt nem véletlenül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Feol.hu értesülései szerint egy amerikai film, a Brides című horror egyes jeleneteit forgatták Székesfehérváron. A produkció egy hatvanas évekbeli olasz város hangulatát idézi meg, és ehhez a koronázóváros ikonikus belvárosi utcái szolgáltak tökéletes helyszínül. A járókelők közül sokan megálltak fotózni, hiszen ritkán látni, ahogy Fehérvár egy pillanatra Cinecittàvá változik. 

A városban egyébként több helyen is forgalomkorlátozások voltak a forgatás miatt, de a legtöbben inkább izgalmas látványosságnak, mint kellemetlenségnek élték meg a filmes átváltozást.
Címlapkép: Getty Images
#autó #turizmus #forgalomkorlátozás #olaszország #film #belváros #horror #székesfehérvár #filmforgatás #hellovidék #amerikai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:54
17:44
17:38
17:16
17:08
Pénzcentrum
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Brutális, mekkora pénzért toboroznak kémeket Magyarországon: te lennél ennyiért besúgó?
Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
NAPTÁR
Tovább
2025. október 29. szerda
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
4 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
3
2 napja
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
3 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
2 hete
Ennyi volt, lehúzza a rolót Csernus Imre egri étterme: kiderült, ez nyílik majd a helyén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási számla
ötvözi a lekötetlen betétek és a lakossági bankszámlák előnyeit igénynek megfelelő időpontban lehet hozzájutni megtakarításhoz úgy, hogy közben a lekötött betétekre jellemző magas kamatról sem kell lemondani

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 17:54
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 16:03
Brutális, mekkora pénzért toboroznak kémeket Magyarországon: te lennél ennyiért besúgó?
Agrárszektor  |  2025. október 29. 17:32
Furcsa helyzet a növényvédős cégnél: nő a bevétel, de csökken a nyereség