2025. október 3. péntek Helga
13 °C Budapest
Tömeges halpusztulás a kedvelt horgásztavon: több száz kiló süllő, amur, csuka is odaveszett
Tömeges halpusztulás a kedvelt horgásztavon: több száz kiló süllő, amur, csuka is odaveszett

2025. október 3. 10:15

Tömeges halpusztulás borzolja a kedélyeket a Sárszentmihályi-tározón: több száz kiló süllő, csuka, balin és keszeg, és később 300 amur teteme sodródott a partra az elmúlt napokban. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége szerint a pusztulás oka a hirtelen időjárás-változás és a lokális oxigénhiány volt.

Ahogy a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége Facebook posztjában írta, a  elmúlt időszak hirtelen légnyomás-változásokkal és frontokkal tarkított időjárása kedvezőtlen körülményeket teremtett. Mint kiderült, két hullámban rázta meg halpusztulás a Sárszentmihályi-víztározót.

Első körben - a szövetség közlése szerint - mintegy 3–400 mázsa hal gyűlt össze egyidőben az érintett területen, ami a magas kopoltyúszám miatt tovább fokozta az oxigénhiányt. Ennek következtében halőrök mintegy 180 kilogramm elpusztult halat – süllőt, csukát, balint és keszegféléket – gyűjtöttek be, amelyeket szabályosan a fehérje-feldolgozóba szállítottak.

A szövetség még közölte: valószínűsíthetően a vízben felszabaduló ammónia toxikus hatása okozta a második pusztulási hullámot. Ennek során nagyjából 300 amur tetemét találták meg a tározóban.

A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége hangsúlyozta, hogy az elhullott halállományt a jövőben pótolni fogják, így a horgászok hosszabb távon nem maradnak lehetőség nélkül.
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #horgászat #hal #környezetszennyezés #horgász #halgazdálkodás #hellovidék #horgásztó #fejér megye #halpusztulás

