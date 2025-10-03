Kesztyűt húztak az Őrségi Nemzeti Park munkatársai, hogy megfékezzék a bíbor nebáncsvirág terjedését. A látványos, de veszélyes jövevény növény százezres nagyságrendben lepte el a Dobogó-erdő...
Tömeges halpusztulás a kedvelt horgásztavon: több száz kiló süllő, amur, csuka is odaveszett
Tömeges halpusztulás borzolja a kedélyeket a Sárszentmihályi-tározón: több száz kiló süllő, csuka, balin és keszeg, és később 300 amur teteme sodródott a partra az elmúlt napokban. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége szerint a pusztulás oka a hirtelen időjárás-változás és a lokális oxigénhiány volt.
Ahogy a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége Facebook posztjában írta, a elmúlt időszak hirtelen légnyomás-változásokkal és frontokkal tarkított időjárása kedvezőtlen körülményeket teremtett. Mint kiderült, két hullámban rázta meg halpusztulás a Sárszentmihályi-víztározót.
Első körben - a szövetség közlése szerint - mintegy 3–400 mázsa hal gyűlt össze egyidőben az érintett területen, ami a magas kopoltyúszám miatt tovább fokozta az oxigénhiányt. Ennek következtében halőrök mintegy 180 kilogramm elpusztult halat – süllőt, csukát, balint és keszegféléket – gyűjtöttek be, amelyeket szabályosan a fehérje-feldolgozóba szállítottak.
A szövetség még közölte: valószínűsíthetően a vízben felszabaduló ammónia toxikus hatása okozta a második pusztulási hullámot. Ennek során nagyjából 300 amur tetemét találták meg a tározóban.
A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége hangsúlyozta, hogy az elhullott halállományt a jövőben pótolni fogják, így a horgászok hosszabb távon nem maradnak lehetőség nélkül.
Kiadták a riasztást: tömegével nő a halálos gomba a hazai erdőkben – interaktív térképen az ellenőrök
Beindult végre a gombaszezon, a szombathelyi vásárcsarnok külön videót készített arról, hogyan lehet felismerni a hazai gombászok legádászabb ellenségét, a gyilkos galócát.
Az ország egyik legnépszerűbb szurdokvölgye eztán biztonságosabb, élménydúsabb és fenntarthatóbb formában várja a természetjárókat a Pilisben.
Minden idők legnagyobb bontása kezdődött Salgótarjában: hamarosan végleg eltűnik az öblösüveggyár! Egykor több ezer család megélhetését biztosította, mára azonban az enyészeté lett.
A helyi panziótulajdonosok szerint a nyári idegenforgalmi időszakban egyéb programlehetőség híján vendégek nélkül maradhat az üdülőtelep.
Franciaország utolsó cirkuszi porondon szerepeltetett elefántja, Szamba végleges otthonra lelt a Richter Safari Parkban.
A Mecsek csúcsán álló Zengő-kilátó lett az ország új kedvence, több ezer szavazattal győzve a 2025-ös Év Kilátója versenyben.
A szombathelyi városháza több mint 40 éves épülete balesetveszélyes állapotba került. A bordázott falburkolatokat minél gyorsabban ki kell javítani, mielőtt valakire ráesnek.
Most jött a hír: ideiglenesen lezárták a pannonhalmi Boldog Mór-kilátót: a faszerkezetek súlyos korhadása már balesetveszélyt jelent.
Az ősz egyik leglátványosabb természeti eseménye idén is elstartolt: már közel 40 000 daru állomásozik a Hortobágy térségében.
A győri vendéglő még idén tavasszal is menüzőhelyként működött, most azonban új gazdát keres.
A védett kígyó nemcsak a padlást és a garázst választotta otthonául, hanem az éléskamrában is feltűnt, így szakértők szerint különös türelemre és odafigyelésre van szükség.
Íme, a hazai sztárkertész zseniális trükkje: nem vicc, így simán áttelelhet a paprika és a padlizsán is
Tudtátok? Egy kis odafigyeléssel átteleltethetjük a paprikát és a padlizsánt is, így tavasszal nem kell új palántákkal bajlódnunk, és a termés is korábban érkezik.
A Fertő tó magyar oldalán is kimutatták a márványrákot, amely szűznemzéssel szaporodik. A szakértők szerint a faj komoly veszélyt jelent az őshonos rákokra és az...
Czövek Béla neve örökre beíródott a Lökösházi Kavicsbányató történetébe: a horgász egy hét leforgása alatt kétszer is megdöntötte a tórekordot.
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
A legendás színész, Hirtling István megmutatta lenyűgöző vidéki kertjét, ahonnan néhány percnyi sétával a Nagy-Kevély tetejére juthathatnak.
Vadkamerával sikerült lencsevégre kapni egy idei alomból származó aranysakálfalkát Tapolca közelében, az Eger-víz egyik szakaszán.
Egyedülálló régészeti felfedezés történt a Komárom-Esztergom vármegyei Dad határában: egy karddal eltemetett avar férfi maradványait tárták fel a szakemberek.
Elégedettek a nyári vendégforgalommal a Marcali Városi Gyógyfürdőben, ahol jelenleg energetikai fejlesztés is zajlik.
