Fesztiválozók figyelem! Végre kiderült, Zamárdiban marad-e a STRAND

Zamárdi közgyűlése döntött arról, hogy a következő négy évben biztosan a város és annak szabadstrandja ad otthont a STRAND Fesztiválnak. A 2026-os időpont a nyárzáró, ünnepi napokat érinti: augusztus 20. és 22. között várják a közönséget.

A 2013-ban indult STRAND Fesztivál mára a Balaton Régió legnagyobb eseménye lett, amely idén kilencvenezer vendéget vonzott a déli partra. A MOL Nagyon Balaton zászlóshajójaként indult fesztivál turisztikai szempontból is jelentős szerepet tölt be, hiszen olyan időszakban telik meg élettel a Balaton, amikor jellemzően nagy szükség van a vendégekre.

A 2026-os STRAND Fesztiválra október 10-én 72 órán keresztül "a legjobb áron” kaphatók bérletek. Idén először a normál, a diák és a VIP-bérlet mellett gyerekbérlet is elérhető lesz annak érdekében, hogy a 10-14 év közöttiek kedvezményes áron juthassanak belépőhöz. Ebben a 72 órában 1000 db belépőt vehetnek a leggyorsabbak - derült ki a mai sajtóközleményből.