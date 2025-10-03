2025. október 3. péntek Helga
Zamárdi, 2024. augusztus 23.Közönség ByeAlex és a Slepp koncertjén a Strand Fesztiválon Zamárdiban 2024. augusztus 22-én. A fesztivált augusztus 22. és 24. között rendezik meg a Balaton-parti településen.MTI/Vasvári Tamás
Fesztiválozók figyelem! Végre kiderült, Zamárdiban marad-e a STRAND

2025. október 3. 13:15

Zamárdi közgyűlése döntött arról, hogy a következő négy évben biztosan a város és annak szabadstrandja ad otthont a STRAND Fesztiválnak. A 2026-os időpont a nyárzáró, ünnepi napokat érinti: augusztus 20. és 22. között várják a közönséget.  

A 2013-ban indult STRAND Fesztivál mára a Balaton Régió legnagyobb eseménye lett, amely idén kilencvenezer vendéget vonzott a déli partra. A MOL Nagyon Balaton zászlóshajójaként indult fesztivál turisztikai szempontból is jelentős szerepet tölt be, hiszen olyan időszakban telik meg élettel a Balaton, amikor jellemzően nagy szükség van a vendégekre.  

A 2026-os STRAND Fesztiválra október 10-én 72 órán keresztül "a legjobb áron” kaphatók bérletek. Idén először a normál, a diák és a VIP-bérlet mellett gyerekbérlet is elérhető lesz annak érdekében, hogy a 10-14 év közöttiek kedvezményes áron juthassanak belépőhöz. Ebben a 72 órában 1000 db belépőt vehetnek a leggyorsabbak - derült ki a mai sajtóközleményből.

 
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #Balaton #turizmus #strand #bérlet #augusztus 20 #zamárdi #belépő #hellovidék

