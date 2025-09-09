Titokzatos kolostor rejtőzik a Zemplén erdejében: a 600 éves csoda megmentésére készülnek + Fotók

A Zemplén erdejében rejtőzik egy titokzatos rom, amely több évszázadig őrizte titkait. Most azonban az ÉSZAKERDŐ Zrt. szakemberei nekiláttak a 600 éves pálos kolostor állagmegóvásának. A régészeti feltárások izgalmas részleteket árulhatnak majd el az évszázadokkal ezelőtti életből.

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. Facebookon közölte: megkezdte a gönci pálos kolostorrom állagmegóvását, amely a Zempléni-hegység egyik különleges történelmi emlékhelye. A munkálatok célja, hogy a középkori eredetű épületmaradvány hosszú távon is megőrizze értékeit a következő generációk számára. Ahogy írták, a folyamat részeként régészeti feltárások is zajlanak. Az állagmegóvási munkák várhatóan 2027 végéig tartanak.

A gönci kolostor alapításának pontos ideje nem ismert, de a források szerint a 14. század végén kezdték építeni a pálos szerzetesek. A kolostor hét oltárát 1420-ban szentelték fel. A reformáció idején a rend elhagyta az épületet, amelyet kiraboltak és részben feldúltak. A rom állagának megóvására már a 20. században is tettek kísérleteket: 1940-ben gönci kőművesek igyekeztek megállítani a további pusztulást, ekkor részben helyreállították a hajó ablakait. Régészeti feltárása először 1985-ben indult meg, majd 2005-ben a miskolci Herman Ottó Múzeum régészei végeztek részletesebb kutatást.

A középkori épület egy kisebb méretű kolostor lehetett, amely hajóból, szentélyből és toronyból állt. E három fő rész falai ma is állnak. Főbejáratának faragott, csúcsíves ablakát a gönci Huszita-házban őrzik.

A romok Gönc külterületén, 320 méteres tengerszint feletti magasságban találhatók. Megközelíthetők Göncből a piros kereszt jelzésen (kb. 5 km), illetve Telkibányáról a piros turistajelzésen, a Rákóczi-út mentén, Potácsháza érintésével (kb. 3 km). Aki továbbhalad dél felé a piros jelzésen, újabb három kilométer után az Amadé-vár romjaihoz érkezhet.

Mint kiderült, a korábbi régészeti feltárások során a falak melletti árkokat nem temették vissza, így a szerkezet állapota gyors romlásnak indult. A most induló állagmegóvási program célja, hogy a rom hosszú távon megmaradjon, és továbbra is turisztikai, kulturális értéket képviseljen a térségben.