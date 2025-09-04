2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
kórház kórházi ágy
Besokalltak vidéken: százezrek maradtak normális kórházi ellátás nélkül – petícióval tiltakoznak

2025. szeptember 4. 10:45

A Keszthelyi Kórház súlyos helyzetben van: a szülészet bezárt, az orvoslétszám kritikus, és százezer ember maradhat biztonságos ellátás nélkül. Dr. Tóth Gergely polgármester nyolcpontos tervet mutatott be a kórház megmentésére.

Dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere a közelmúltban sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet a Keszthelyi Kórház kritikus helyzetére. Egészségügyi szakemberek és orvosok bevonásával egy nyolcpontos cselekvési tervet dolgoztak ki annak érdekében, hogy a minimumfeltételek teljesüljenek, és biztosítva legyen a térség lakosságának alapvető egészségügyi ellátása - számolt be róla a Keszthelyi Televízió.

A polgármester emlékeztetett: a megszűnt szülészeti osztályhoz korábban 84 település tartozott, ami közel százezer embert érintett – a turizmus miatt pedig ennél is több betegről van szó. „Ezen változtatni kell, és ehhez összefogásra van szükség” – hangsúlyozta Tóth Gergely.

A nyolcpontos cselekvési terv legfontosabb elemei:

  1. A kórház nyerje vissza önállóságát, legyen saját felhatalmazott igazgatója, aki tárgyalni tud a várossal.
  2. Új orvosok és ápolók toborzása – a normál működéshez 75 orvosra lenne szükség, jelenleg mindössze 32 dolgozik a kórházban.
  3. A fekvőbeteg-ellátás újranyitása.
  4. A szülészet és nőgyógyászat működésének helyreállítása.
  5. A működőképesség határán álló osztályok – az intenzív, a sürgősségi és a sebészet – megerősítése.
  6. A rezidensprogram újraindítása, államilag támogatott szolgálati lakásokkal az orvosok idevonzására.
  7. Egy új munkacsoport felállítása, amely rendszeresen foglalkozik a kórház ügyeivel.
  8. Stabil, kiszámítható jövőkép megteremtése, amely biztosítja az ellátáshoz való jogot, és párbeszédre kényszeríti a fenntartót.

„A cél az, hogy elérjük ezt a nyolc pontot, hogy legyen egy stabil, kiszámítható jövő, és a fenntartó állam alkotmányos kötelezettségének megfelelve biztosítsa a normális egészségügyi ellátáshoz való jogot. Az első, vagy nulladik lépés az, hogy párbeszédbe fogjon velünk” – mondta Dr. Tóth Gergely.

A polgármester hozzátette: a kórház működésének költségvetése tavaly 4,4 milliárd forint volt. Úgy látja, csak közös együttműködéssel lehet megoldani a helyzetet, ezért bízik a helyi közösség, a szakemberek és a kormányzat együttműködésében.

Marcali is hasonlóan súlyos problémákkal küzd

A keszthelyi kórház helyzete nem csak a város lakóit érinti. Bereczk Balázs, Marcali polgármestere a közösségi oldalán hangsúlyozta: a két település hasonló problémákkal küzd, és az összefogás elengedhetetlen a sikerhez. Ahogy fogalmazott:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Azt hiszem, mi marcaliak pontosan tudjuk, hogy mi történik most a keszthelyi kórházzal, és azt is, mennyire fontos a kiállás és a véleménynyilvánítás. (Emlékezzünk rá, volt már lakat a sebészeten és a belgyógyászaton is.) Támogassuk aláírással a keszthelyi kezdeményezést!

A bejegyzésre reagálva a polgármester hozzátette: ez a bejegyzés és petíció pont arról szól, hogy közösen tudjanak eredményt érni. Keszthely, Marcali ugyanazokkal a problémákkal küzd:

  • mindkét város 60 km-re van a kijelölt megyeszékhelyi kórháztól, egymástól pedig 30 km-re,
    arra hivatkoznak, hogy kicsi a lakosságszámuk (a két járás együtt közel 100.000 főt jelent, nyári idegenforgalom nélkül),
  • mindkét kórházból hiányoznak a rezidensek, akik később a városban maradnának – az elmúlt 15 évben a központi jogszabályok miatt kis kórházakban dolgozni szinte lehetetlenné vált.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a két városnak sok közös problémája van, amelyeket nem lehet egyetlen bejegyzésben részletezni. „Jelenleg azzal tudunk elindulni, hogy közösen keressük a lehetőséget és jelezzük a problémákat az állami fenntartó felé. Ezért fontos ez a petíció” – tette hozzá.
