24 pontos javaslatcsomagot kapott a kormány: erre égető szüksége van a magyar gazdaságnak, különben nagy bajban leszünk

Idén is összeállította és elküldte a gazdaságpolitika irányítóinak, főbb döntéshozó-inak a közgazdász-vándorgyűlés szekcióülésen elhangzott, fontosabb megállapítá-sokat, szakpolitikai javaslatokat a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) elnök-sége. A dokumentum többek között felhívja a figyelmet arra, hogy a fiskális és mo-netáris politika jobb összehangolásával és a gazdaságpolitika hitelességének, kiszá-míthatóságának erősítésével elejét kell venni az infláció ismételt fellángolásának; a versenyképessége növelésének előfeltétele pedig a hazai K+F fellendítése – azon belül is összpontosítva a mesterséges intelligencia (MI) széles körű alkalmazására.

Az MKT 2025. szeptember 4–5-én Veszprémben, a Pannon Egyetemen rendezte meg a hazai közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciáját, a 63. Közgazdász-vándorgyűlést.

A tanácskozás helyszínén a két nap alatt két plenáris ülés és 16 szekció keretében csaknem 100 szakember osztotta meg gondolatait a hallgatósággal: a szekcióüléseken elhangzottak alapján, a mesterséges intelligencia segítségével készített összefoglalókból összeállított javaslatcsomag 24 pontban hívja fel a döntéshozók, így a miniszterelnök, a jegybankelnök, a kormány több tagja és a Költségvetési Tanács elnökének figyelmét arra, hogy az ország hitel-képessége megőrzésében fontos a jegybanki függetlenség védelme, ezért a gazdaságpolitikai kommunikációban kerülni kell a jegybanki kamatpolitika minősítését.

Kiemelték, hogy a monetáris politikának a reálkamatot következetesen olyan pályán kell tartania és olyan kommunikációt kell folytatnia, amely egyértelművé teszi az inflációs cél elsődlegességét, így lehet elejét venni az infláció és a forint elleni spekuláció újbóli elszabadulásának.

Ezzel együtt a költségvetési politika terén kerülni kell a „fiskális alkoholizmust”. A javaslatok között több is foglalkozik a gazdaságfejlesztés kérdéseivel. Az anyag megálla-pítja, hogy a külföldi befektetők számára csak előzetes megtérülési számítások alapján sza-bad költségvetési támogatásokat nyújtani.

Elhangzott továbbá, hogy a munkaerőpiaci helyzet már nem igényli nagy-számú, de alacsony hazai hozzáadott értéket teremtő munkahelyet létrehozását, ezért csak a magasabb hazai hozzáadott érték megteremtését lehetővé tevő beruházásokat célszerű tá-mogatni.

A társaság szerint növelni kell a gazdaság ellenállóképességét: a kereskedelmi és finanszírozási csatornák diverzifikálásával, a hazai tőkepiac mélyítésével, valamint az energiabiztonság erősítésével kell tompítani a geopolitikai és kereskedelempolitikai fordulatoknak való kitettséget. A kkv-fejlesztési programokon belül elsősorban a mesterséges intelligencia, a robotizáció és a digitális döntéstámogató rendszerek elterjedését indokolt támogatni.

A szakértők elmondták: a gazdaság verseny-képességének növelése és a K+F-eredmények piaci hasznosítása érdekében meg kell erősí-teni az egyetemek, a kutatóintézetek és a vállalkozások közötti kapcsolatrendszert. A K+F és az innováció terén az elkövetkező években a mesterséges intelligencia alkalmazását indo-kolt a középpontba állítani.

Ehhez országos szintű programokat szükséges indítani az adat-kezelési kompetenciák, az adatvédelem, az adatszuverenitás, a digitális függetlenség, vala-mint az adatkezelés és a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának fejlesztésére - áll a társaság közleményében.