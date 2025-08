Ehhez a fesztiválhoz túracipő is kell: a zempléni erdő mélyére költözik a Váralja Akusztik

Idén augusztus 8-án és 9-én ismét megrendezik a Váralja Akusztik fesztivált Boldogkőváralján, a Téka tábor erdei környezetében – olvasható a rendezvény hivatalos honlapján. A független, helyi közösségi és művészi értékekre építő fesztivál célja, hogy a fellépők és a közönség egyaránt különleges, „pillanatnyi” élményekben részesüljenek, amelyek csak ezen a helyszínen és ezen a két napon történhetnek meg.

A Váralja Akusztik fesztivált Boldogkőváralján helyi kötődésű fiatalok szervezik, akik arra törekednek, hogy a fesztivál ne csak színpadi produkciók sorozata legyen, hanem egy közösségi élmény, amely a természethez és a hely szelleméhez igazodik. A Téka Tábor hangulatos, természetközeli helyszínén a zenés programok mellett interaktív tábori foglalkozások, ismeretterjesztő előadások és szórakoztató játékok is várják a résztvevőket.

A zenei kínálat idén is sokszínű: többek között fellép a népszerű Csakneked Kétsrác, a balkáni hangzásokat képviselő Balkan Pop-up, a Várkonyi Csibészek, valamint a Mad About Marilyn, a Csodaszoba és a Grabovski is.

Itt zenél majd: Cserihanna, Ohnody, Platon Karataev, Odett, Co Lee, Dánielfy, Lenkee, Labek & Chrobak, Bohemian Betyars, Somody, Maluridé is... A fellépők repertoárja alkalmazkodik a helyszín intim hangulatához, így a koncertek minden alkalommal egyediek és megismételhetetlenek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A fesztivál programját gazdagítja egész napos kvízjáték, pálinkakóstoló, kocsmasportok, népi játszótér, valamint kerekasztal-beszélgetések, melyek során a résztvevők eszmét cserélhetnek különféle témákban. A szervezők célja, hogy a fesztivál ne csak zenei esemény legyen, hanem élményszerű közösségi tér, ahol a művészet és a természet együtt teremtenek felejthetetlen hangulatot.