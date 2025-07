Le ne tépd, horrorbírság jár érte: virágzik Magyarország egyik legritkább vadvirága + Fotók

Ez a különleges, molyhos levelű sárga virág alig száz példányban él hazánkban – leszakítása akár 100 ezer forintodba is kerülhet.

Hazánk egyik legritkább növényritkasága, a nagy aggófű (Senecio umbrosus) újra virágzik a Tapolcai-medencében – számolt be róla a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. A fokozottan védett faj természetvédelmi értéke 100 000 forint egyedenként, így virágzása idején különösen fontos, hogy a kirándulók, fotósok és természetbarátok is tisztában legyenek vele: nem csak tilos, de igen költséges is lehet a virág leszedése vagy letaposása - hívta fel rá a figyelmet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság.

A nagy aggófű nevét nem csak termetéről kapta – akár másfél méter magasra is megnőhet –, hanem arról is, hogy sajnos valóban „aggódni” kell a fennmaradásáért. Magyarországon mindössze két ismert természetes előfordulási helye van: egy nagyobb populáció Tatán (kb. 1100 tő), és egy kisebb, mintegy 120 egyedből álló állomány Lesencetomaj közelében, a Tapolcai-medencében.

A faj lápréteken fordul elő, így fő veszélyeztető tényezője az élőhelyének kiszáradása, illetve az invazív növényfajok – különösen a kanadai aranyvessző (Solidago canadensis) és a magas aranyvessző (Solidago gigantea) – terjedése, melyek kiszorítják az őshonos, érzékeny fajokat.

A nagy aggófű júniustól szeptemberig virágzik, így a mostani hetek különösen fontosak megfigyelése és védelme szempontjából. A nemzeti park felhívja a figyelmet: a növény leszedése, gyűjtése, vagy akár letaposása természetvédelmi szabálysértésnek minősül, és komoly bírság jár érte.