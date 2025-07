Elképesztő, milyen ereklye került a bakonyi apátságba: 150 éve nem láttak ilyet

A nyomtatás történetének egyik csodája került a bakonyi ciszterci apátságba: a működőképes Sigl-féle kézisajtó nemcsak ipartörténeti műtárgy, hanem ráadásul mind a mai napig működő kuriózum is.

Több mint másfél évszázados legendás ereklye talált új otthonra a Zirci Ciszterci Apátságban: a Sigl-féle kézisajtó mostantól nemcsak múzeumi látványosság, hanem múzeumpedagógiai eszköz is lesz, amellyel kézzelfogható közelségbe kerül a sajtótörténet. Az impozáns, 860 kilós öntöttvas szerkezet az 1868-as évszámot viseli magán, és a mai napig működőképes - írta a veol.hu.

A gép a Bécsben, Berlinben és Bécsújhelyen is gyárral rendelkező Georg Sigl üzemében készült. Sigl nem csupán a kor egyik legsikeresebb gépgyárosa volt, hanem valódi újító szellem is – a Ferenc József-rend és a francia Becsületrend lovagja –, aki képes volt egyszerre nyomdagépeket, mozdonyokat, sőt még templomok acélszerkezetét is megálmodni.

A kézisajtó különlegessége az erőátviteli rendszer: kis kézi erővel is nagy nyomásra volt képes, ami lehetővé tette a pontos, sokszorosított nyomtatást. A bemutatón elhangzott: a gép a Szikra lapnyomda egyik darabja volt, éveken át több kézen át ment, majd egy maroknyi elkötelezett ipartörténeti rajongó mentette meg az enyészettől. Kiskőrösön például március 15-én a 12 pontot is ezen a gépen nyomtatták újra.

A gép mellé most egy több mint 150 éves betűszekrény is került Zircen kiállításra, benne az egyenként kézbe vehető ólombetűkkel, amelyek egykor könyveket, újságokat, röplapokat hoztak világra. A szerkezet nemcsak a nyomdászat történetét, hanem a tájékoztatás, az információhoz való hozzáférés útját is szimbolizálja.