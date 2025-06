Szenzációs felfedezés: titkos láperdőre bukkantak a Balaton-felvidéken + Fotók

Zala déli részén, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának területén újonnan felfedeztek egy eddig ismeretlen láperdőt, amely jelentős természeti értéket képvisel hazánkban. A botanikus szakértők és az igazgatóság munkatársainak közreműködésével feltárt lápi zsombékos élőhely fontos megőrzési célpontot jelent a lápok drasztikus visszaszorulása miatt.

A lápok, amelyek jellemzően tartós vagy időszakos vízborítással és tőzegképződéssel rendelkeznek, rendkívül ritka és különleges élőhelyek, melyek speciális, ún. specialista fajoknak adnak otthont. Magyarországon a lápterületek az elmúlt évszázadok során közel 97%-ukban eltűntek, miközben Európában ez a veszteség 62 százalék körül alakul. A lecsapolások előtti időszakban hazánk területének mintegy 1,1%-át borították lápok, így minden megmaradt folt óriási jelentőségű - adta hírül a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság.

Az újonnan felfedezett láperdőben több tízezer példányban élnek a tőzegpáfrány (Thelypteris palustris) és a mocsári békaliliom (Nymphaea alba), továbbá védett növényfajok, mint a bugás sás (Carex pseudocyperus), a keserű kakukktorma (Cardamine amara) és a szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana) is megtalálhatók. Ezek a fajok a lápi élőhely egyediségét és természetvédelmi értékét emelik.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága kezdeményezte a terület védetté nyilvánítását, és továbbra is aktívan közreműködik a lápok megóvását szolgáló hatósági eljárásokban. A lápok fenntartása és hosszú távú védelme holisztikus megközelítést igényel, amely figyelembe veszi a vízháztartás helyreállítását, a természetes élőhelyek megóvását és a tájgazdálkodás fenntartható módjait.

Ahogy a nemzeti park megjegyezte: az utóbbi években a klímaváltozás és az egyre gyakoribb extrém időjárási helyzetek miatt a vízmegtartás fontossága felértékelődött. A lápok és más vizes élőhelyek nemcsak a biodiverzitás fenntartásában játszanak szerepet, hanem a táj vízháztartásának szabályozásában is kulcsszerepet töltenek be. A lápok különleges, ritka természetvédelmi értékei miatt az 1996-os természetvédelmi törvény is „ex lege” védelmet biztosít számukra Magyarországon. A most felfedezett láperdő hozzájárul ahhoz, hogy a hazai lápok múltjának hírmondójaként fennmaradjon és példát mutasson a természetvédelem fontosságára.