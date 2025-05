Pánik Zalában: mérges kígyót láttak a gyógyfürdőjéről híres kisvárosban

Futótűzként terjedt a hír a közösségi médiában: emberre is veszélyes mérges kígyót, vélhetően keresztes viperát láttak a zalai Lenti város belterületén. Hamar pánikhangulat alakult ki, hiszen a szóbeszéd szerint a kígyó nem külterületen, hanem a lakóövezetben bukkant fel.

Bár a pontos és hivatalosan megerősített észlelésről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás, a feltételezett keresztes vipera jelenléte nem elképzelhetetlen - írta a Zaol.hu. A hozzászólók többsége szerint azonban nem valószínű, hogy vipera lett volna, sokkal inkább hihetőbbnek tartják, hogy ártalmatlan sikló bukkant fel Lentiben. Többen is úgy vélekednek, hogy a vipera igyekszik magát az embertől távol tartani, míg siklóval vagy kuszmával – vagyis közönséges lábatlangyíkkal – többen is találkoztak már az üdülőövezetben, a település nyugati részén, a városszéli utcákban, a kertekben, de akár kevésbé gondozott füves területeken is.

Az egyik hozzászóló viszont állítja, nekik néhány évvel ezelőtt volt dolguk viperával. A faj Magyarországon őshonos, és elsősorban dombvidéki, erdős–rétvidéki élőhelyeket kedveli, de az élőhelyek zsugorodásával időnként emberlakta területekhez is közelebb merészkedhet. A keresztes vipera mérges kígyó, harapása fájdalmas és orvosi ellátást igényelhet, különösen gyerekeknél vagy időseknél. Azonban nem agresszív, és csak akkor támad, ha sarokba szorítják vagy megzavarják.

A helyi természetvédők és szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben valóban kígyót látnak, semmiképp se próbálják meg elfogni vagy bántani, inkább azonnal értesítsék a helyi hatóságokat vagy a katasztrófavédelmet. Fontos az is, hogy a kígyó jelenlétét dokumentálják – egy gyors fotó vagy videó segítheti a szakértőket a beazonosításban.

A városvezetés még nem adott ki hivatalos közleményt az ügyben, de a lakók figyelmének felhívása és a megelőző tájékoztatás elengedhetetlen, különösen a nyári időszak közeledtével, amikor megnő az esélye a hüllők mozgásának.