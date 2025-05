Videón a döbbenetes látvány: összeomlott a tető, életveszélyes a legendás vidéki polgármester háza

Összeomlott tető, repedező falak: életveszélyessé vált Szolnok egykori polgármesterének ikonikus háza a belvárosban. Hiába az emlékezet és a történelmi múlt, a Szapáry úton omladozó egykori Hubay-ház ma inkább a város szégyenfoltja, mintsem büszkesége.

Szolnok szívében, a Szapáry úton évek óta romló állapotban áll egy 20. század eleji polgári épület, amely valaha a város egyik legfontosabb alakjának, kétszeres polgármesterének, hubói Hubay Ferencnek adott otthont. A ház sorsa 2024 novemberében fordult drámaivá, amikor a tetőszerkezet részben beomlott, és a falakon is súlyos repedések jelentek meg. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azóta lezárta a veszélyessé vált járdaszakaszt, és a környéken több parkolóhelyet is megszüntettek. Az épület állapota azóta sem javult, sőt: félő, hogy a teljes szerkezet bármikor a földig rogyhat - írta cikkében a Szoljon.hu.

A ház a Hubay-örökösök tulajdonában van, akiket a szolnoki önkormányzat már 2024 novemberében felszólított a szükséges intézkedések megtételére – derül ki a város címzetes főjegyzője, dr. Sebestyén Ildikó által korábban kiadott tájékoztatásból. Az épület állapota miatt a kormányhivatal is hatósági eljárást indított, és 2024 decemberében kötelezte a tulajdonosokat a helyreállításra vagy a teljes bontásra. A munkálatok azonban 2025 tavaszáig sem kezdődtek el.

Történelmi örökség az omladozó falak mögött

A Szapáry út 21. szám alatt található egykori Hubay-ház nemcsak városképi jelentőséggel bír, de Szolnok történetének egyik kulcsfigurájához is kötődik. A Gömör vármegyei nemesi származású Hubay Ferenc 1874–76 és 1885–90 között töltötte be a polgármesteri tisztséget, és kulcsszerepet játszott abban, hogy Szolnok megyeszékhellyé váljon. Ő volt az, aki először vetette fel a város hivatalos képviseletében, hogy Szolnok földrajzi elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai és ipari fejlődése alapján méltó a megyei központi szerepre. Több történelmi jelentőségű épület is a Hubay-család érdekeltségébe tartozott, többek közt a jelenleg is életveszélyes állapotú Szapáry úti ház is.

Jelenleg úgy tűnik, sem a hatósági felszólítások, sem a történelmi múlt nem tudták megakadályozni, hogy az épület az enyészeté legyen. Bár a városlakók és örökségvédelmi szakemberek is aggódnak a ház sorsa miatt, a felelősség a tulajdonosoké – akik egyelőre se helyreállítást, se bontást nem kezdtek meg. A városvezetés viszont jelezte: a balesetveszély miatt minden szükséges intézkedést meg fognak tenni, és ha kell, jogi úton is lépnek az életveszélyes állapot megszüntetéséért.