Rejtély a köbön: megcsonkított női torzót találtak az egykori vidéki rutinpályán

Rendkívüli dolgot találtak az egykori szolnoki rutinpályán, ami félig kilátszik a földből. A helyieket és a művészettörténet iránt érdeklődőket egyaránt lázba hozta a felfedezés: vajon honnan származik a rejtélyes női szobor, és miért hevert elfeledve a földben? A titokzatos szolnoki női torzó feje azonban még nincs meg.

Meglepő és izgalmas felfedezés borzolja a kedélyeket Szolnokon: húsvéthétfőn egy tereprendezés során egy megcsonkított női szobortorzóra bukkantak az egykori MHSZ-rutinpálya bozótosában – számolt be róla a szoljon.hu. A helyieket és a művészettörténet iránt érdeklődőket egyaránt lázba hozta a felfedezés: vajon honnan származik a rejtélyes alkotás, és miért hevert elfeledve a földben?

A szoborra egy munkagép vezetője, Dudás Boldizsár Zoltán bukkant, amikor a gépe ismeretlen, kemény tárgyba ütközött. A részben a földbe süllyedt, moha borította torzó egy nőalakot ábrázol, de a feje hiányzik, és az is látható, hogy egykor homlokzatra illesztett díszítőelemként funkcionálhatott.

A lelet megtalálása után hamar beindultak a találgatások. Sokan a város egykori ikonikus épületéhez, az 1929-ben épült, majd az 1969-es tűz után lebontott Nerfeld-palotához kötötték a szobrot, amelynek homlokzatát női és férfialakos díszek ékesítették.

Az alkotásról Pogány Gábor Benő Munkácsy-díjas szobrászművész, a Szolnoki Művészeti Egyesület elnöke is nyilatkozott. A művész szerint a torzó kialakítása, hátsó felülete és dőlési szöge egyértelműen arra utal, hogy nem önálló szobor volt, hanem épületdísz. Megerősítette, hogy több példány is létezhetett ezekből az alkotásokból, ugyanis a 20. század első felében gyakran készítettek öntőformákat az épületszobrokról, amelyekkel több másolatot is elő tudtak állítani.

Felmerült az is, hogy a szobor akár a Halászcsárda melletti bérház erkélyén ma is látható nőalakos dísz másolata lehet, amelyet ugyancsak a Nerfeld-palota szobrai alapján készítettek. Az eredeti szobor valószínűleg egykor egy magánkertben is állhatott, mielőtt ismeretlen okból a jelenlegi helyére került.

A titok tovább bonyolódik: egyes feltételezések szerint a szobor akár más, szolnoki épületekről is származhat, például a Tiszti Klubból vagy a Táncsics Mihály utcai park szoborkompozícióiból. A pontos eredet megállapításához azonban levéltári kutatásra lenne szükség.

A felfedezés helyszínéhez közel található a híres Szolnoki Művésztelep, amely hosszú évtizedeken át adott otthont neves alkotóknak. A terület később polgárvédelmi funkciót kapott, és egyes feltételezések szerint az ottani szoborgyűjtemény darabjai kerülhettek ki a környékre. A megtaláló, Boldizsár János Tibor szerint gyermekkorában több szobor is hevert ezen a részen.

A megtalálás óta a szobor a helyszínen maradt. A megtalálók értesítették a Damjanich János Múzeumot a leletről. A tisztítás, a szakszerű vizsgálat még várat magára.