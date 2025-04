Ez lehet a vidéki fürdők aduásza 2025-ben: óriási átalakítás készül, 423 milliót ezt tervezik + videó

Négycsúszdás vízi élménypark, felújított medencék és okospadok a Bükkalja szívében – nagyszabású fejlesztés indul Bogácson európai uniós támogatással.

Jelentős turisztikai fejlesztés indul Északkelet-Magyarországon: 423 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásból korszerűsítik a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőt, valamint túraútvonalat is kialakítanak a térségben – derül ki a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. közleményéből, amit a Magyar Építők szemlézett.

A beruházás a Széchenyi Terv Plusz program részeként valósul meg. A projekt leglátványosabb eleme egy négy csúszdával felszerelt vízi vár lesz, amely új szintre emelheti az élményfürdő szolgáltatásait. Emellett felújítják az egyik ikermedence teljes burkolatát, míg egy másik medence köré árnyékoló szerkezetek kerülnek.

A fejlesztések nem csak a látványosságokat érintik

Új vízgépházat is építenek, mosdót létesítenek, felújítják a zuhanyzókat, korszerűsítik a világítást, bővítik a kamerarendszert és a wifi-hálózatot is, így a fürdőzés mellett a komfort is jelentősen javul. A kivitelezést a közbeszerzési adatok szerint a miskolci székhelyű PEKA-BAU 2000 Kft. végzi.

A projekt másik része egy, a régió turizmusát célzó fejlesztés: új túraútvonal létesül Cserépfalu, Bükkzsérc és Bogács összekötésével. Az út mentén két pihenőhely is épül, ahol okospadokat és információs táblákat helyeznek el, amelyek a környék élővilágát mutatják be. A munkálatok várhatóan 2026 februárjára fejeződnek be. A cél, hogy a fürdővendégek és turisták hosszabb időt töltsenek a térségben, ezáltal élénkítve a helyi gazdaságot.