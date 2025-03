Már a vadkacsák is plázáznak Szegeden: egy város imádja, mindenki őket fotózza

Hoppá! Plázacicák helyett plázakacsák lepték el Szegedet – mutatjuk, miért! A közeli tó miatt a szegedi pláza nemcsak a vásárlók, de a vadkacsák kedvenc helyévé is vált.

A bevásárlóközpontok világában jól ismert fogalom a plázacica, de Szegeden ennél különlegesebb látványosság is várja a látogatókat: a plázakacsák. A helyi tó közelségének köszönhetően a szegedi pláza nemcsak a vásárlók, hanem a vadkacsák kedvenc helye is lett – számolt be róla a Délmagyar.hu.

Esőben, napsütésben egyaránt sokan sétálnak le a plázához közeli tó partjára, ahol a kacsák úszkálnak, repkednek, víz alá buknak, incselkednek vagy épp udvarolnak egymásnak. Egy szó mint száz: a szegedi plázázók bevásárlás előtt és után imádják fotózni, videózni a plázakacsákat is: