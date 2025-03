Hiányzott? Vége a bezárásnak, kinyitott Börzsöny turistaházának büféje, mutatjuk, mit kínál

A hétvégén kinyitott a Börzsönyben túrázók ikonikus büféje. Az üzemeltetők azt is remélik, hamarosan újra üzemel a Nagy-Hideg-hegyi turistaház egésze is.

Jó hír érkezett a Börzsöny szerelmeseinek: március 22-én ismét kinyit a Nagy-Hideg-hegyi turistaház büféje – jelentette be a Nagy Hideg-hegy Sí- és Túraközpont a Facebook-oldalán. A turistaház a tavalyi évben, május 1-jétől zárt be halaszthatatlan felújítási munkálatok miatt, így a vendéglátás is szünetelt az elmúlt közel egy évben.

A Nagy-Hideg-hegyi turistaház a Duna–Ipoly Nemzeti Park területén található, és az Országos Kéktúra útvonala is érinti. A nemzeti park igazgatósága szintén megerősítette a jó hírt a saját közösségi oldalán, ahol a büfé nyitvatartását is közzétették:

Hétfőtől csütörtökig: 8:00 – 20:00

Péntek és szombat: 8:00 – 21:00

Vasárnap: 8:00 – 18:00

A bejegyzés szerint a büfé hideg és meleg ételekkel, valamint frissítő italokkal várja a túrázókat. A szálláshely azonban egyelőre még nem nyit ki, de már az engedélyezési folyamat véghajrájában jár. Ahogy fogalmaztak: „arra még egy kicsit várni kell, hogy fent is aludhassunk”.

A felújításról szóló korábbi hírekben az is szerepelt, hogy az épületben tűzeset is történt, ám a mostani bejelentés alapján a turistaház hamarosan ismét teljes kapacitással üzemelhet, és továbbra is fontos pihenőhely marad a Börzsönyben kirándulók számára.