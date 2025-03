Nem hiszed el, mit művelt a börzsönyi vadmacska a vörös rókával: szenzációs videón a vakrandi

Soha nem látott jeleneteket rögzített Povazsan Ferenc vadkamerája a Börzsönyben. A rejtett életet élő vadmacska ismét főszereplője lett a felvételnek, amelyen ezúttal egy vörös rókával kerül szembe.

Povazsan Ferenc Nógrád községben él a Börzsöny lábánál, szabadidejében járja az erdőt, fotózik és figyeli a természetet. Első vadkameráját 2020-ban helyezte ki, és már abban az évben sikerült rögzítenie egy vadmacskát. Azóta több különleges pillanatot is megörökített, köztük a vadmacska téli bundás megjelenését, illetve egy fácánkakassal közös jelenetét is - írta a Sokszínű Vidék.

Most a történet folytatódik: február végén újabb izgalmas felvétel készült, amelyen két ragadozó találkozik. A videón látható, ahogy a vörös róka óvatosan szimatol, keresgél, majd talál is magának valamit. Ekkor jelenik meg a vadmacska, aki észreveszi a betolakodót, és azonnal elkergeti onnan, jelezve, hogy ez az ő területe.

"A felvételen látható vadmacskát 2021 telén láttam először, de igazából a mostani télen járt gyakran ezen a helyszínen, így több videó is készült róla. A fácános videón is ő szerepelt. Valószínű, hogy az ő területe, de a róka is közel lakik. Éppen ezért olykor előfordul, hogy a vadmacska elzavarja a rókát" – mondta a természetfotós, aki hozzátette: a történet ezúttal úgy ért véget, hogy a róka engedelmeskedett a vadmacska akaratának, ügyesen menekülőre fogta, és odébbállt. Nem mert szembeszállni a kisebb termetű, de annál vehemensebb ragadozóval, inkább a távozást választotta.

A vadmacska fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke egyedenként 250 ezer forint. Állományát jelentősen veszélyezteti az erdők feldarabolódása, valamint a kóbor és kivadult házi macskákkal való keveredés.”