Új arculatot kap a Nyíregyháza-közeli kisváros központja: nézd meg, mivel varázsolnák modernné

Megújul Tiszavasvári központja, vadiúj közösségi tér, parkok és modern infrastruktúra készül.

A 12 ezres kisváros, Tiszavasvári művelődési, kulturális központja a Találkozások háza, amelynek felújítása összesen 725 m2-en valósulhat meg. Ennek során új közösségi kávézó és galéria kialakítása is a KE-VÍZ feladata, az egyes helyiségek vakolatjavítása és festési munkái mellett pedig klímák beépítése és a színházterem szellőzőrendszerének cseréje is megtörténhet - számolt be róla a Magyar Építők.

A fejlesztések középpontjában a Találkozások Háza áll, amely a város kulturális és közösségi életének egyik központja lesz. Az épület átfogó, 725 m²-es felújításon esik át, amely magában foglalja:

Új közösségi kávézó és galéria kialakítását,

a belső terek vakolatjavítását és festési munkáit,

modern klímaberendezések beépítését,

a színházterem szellőzőrendszerének cseréjét,

a mozi vetítővásznának és motorjának cseréjét,

színpadi fénytechnika korszerűsítését,

valamint a főbejárati ajtók cseréjét.

Emellett a könyvtár feletti tetőszerkezet is teljes felújítást kap, amely magában foglalja az újralécezést, cserepezést, gipszkartonozást és hőszigetelést.

Több zöldfelület, tér és park is megújul

Ahogy a lap írta, a zöldfelületek, parkok és terek felújítása is megvalósulhat a 270 millió forintos beruházásban, ahol 561 m2-en jöhet létre a Városháza tér megújítása új burkolt útvonalak kialakításával. "Játszótér és gazdag növényvilág teszi majd a város új zöldfelületét élővé, amelyhez az új utcabútorok is hozzájárulnak. A Kossuth utcán lévő díszkertek a gimnázium oldalában egészen az előtte lévő térig megújulhatnak, ahol szintén új utcabútorokkal, napvitorlával, új burkolattal és növények telepítésével frissülhet fel a tér" - jegyezték meg.

Kialakítanak továbbá egy nyilvános illemhelyet a Városháza tér és a Találkozások Háza között, valamint vele szemben, az Ady Endre utca végén 300 m2 területen térkőburkolatot kap a járda és buszmegálló területe is.