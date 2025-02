Vidám bégetésre ébredt a vidéki állatkert: megszülettek a tavasz első őshonos bárányai

Új lakók érkeztek a Debreceni Állatkertbe, két őshonos cigája bárány látta meg a napvilágot! A tündéri bébik már az állatsimogatóban várják a látogatókat!

A Debreceni Zoo-ban született életerős kis bárányok jókedvűen és sok játékkal, de még anyjuk gondoskodása mellett töltik idejüket az állatsimogatónkban, ahol a látogatóink születésük óta találkozhatnak velük - adta hírül közleményében az állatkert. "Kiemelt feladatunknak tekintjük az őshonos, illetve hazánkban nagy múltú állatfajok és fajták génállományának megőrzését, ezért is tartja 2016 óta a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központjának törzsállományából származó cigája juhokat" - tették hozzá.

A kisázsiai származású cigája juhok a XVIII. század végén kerültek Magyarországra, és az alföldi körülményekhez kiválóan alkalmazkodtak. Erről árulkodik elnevezése is: zombori juh, oláh juh, de hívták berkének is. Közismert elnevezése a román ţigáie szóból származik. Elterjedését elősegítette az a tény, hogy az addig itt tenyésztett juhokkal ellentétben nem kettős, hanem hármas hasznosítású volt: húsa és teje mellett finom gyapja is értéket jelentett. A Debreceni Egyetem Agrártudományi Központjának törzsállományából származó állatok 2016 óta részei az állatkert génmegőrzési programjának - írta az állatkert sajtóközleményében.

Ez az alapvetően hegyi juh nagyon jól alkalmazkodott az alföldi környezethez, és rövid idő alatt elterjedt. Legnagyobb arányban a Duna-Tisza közén tartották, és itt maradt fenn a tenyésztése az első világháborút követően is, elsősorban a parasztgazdaságokban, mivel a fajta jelentősebb tenyészterületei a határokon kívülre kerültek. Magyarországon nem veszélyeztetett fajta, állandó, bár kis létszámú állományban megtalálható. Moldáviában a vezető juhfajta, Romániában és Szlovákiában pedig az egyik legfontosabb.

Több színváltozata is létezik a cigája juhoknak, de Magyarországon a fekete fejű és fehér gyapjas a leggyakoribb. A fajmegőrzés szempontjából is igazi különlegesség, hiszen hozzájárul e régi magyar juhfajta fennmaradásához.

A Zoo Debrecen továbbra is elkötelezett a természetvédelem mellett, és folytatja az őshonos állatok bemutatását, hogy a látogatók testközelből ismerkedhessenek meg hazánk különleges juhfajtájával.