9+1 bakancslistás védett vadvirág, amit most látni kell: tilos leszedni őket, őrült bírság jár értük

Az utóbbi hónap időjárása már előcsalogatta a Mátrában a tavaszi hérics aranysárga virágait. Bár régebben gyógynövényként használták, mára gyűjtése szigorúan tilos – ráadásul mérgező is. Hatóanyaga, a gyűszűvirágéhoz hasonló glikozid, érzéstelenséget okozhat. Az állatok, amikor legelnek, rendszerint elkerülik, és még a széna közül is kihagyják szárát. Nem véletlenül!

A Facebookon jött szembe a hír, miszerint a Mátra napsütötte lejtőin már ontja szirmait a tavaszi hérics (Adonis vernalis). A ritka és védett növény aranysárga virágaival díszíti a száraz füves hegyoldalakat és tölgyeseket, ám szépsége mellett mérgező is. Hazánkban ma még sokfelé előfordul, de hiányzik a Nyugat-Dunántúlról és kipusztult az Alföld jelentős részéről. A Bakonyban néhol még gyakori, de Magyarországon többek közt megtalálható az Aggteleki-karszt, a Jászság, a Keszthelyi-fennsík, a Kisalföld területén. "Sztyepplejtőkön, lösz- és homokpusztagyepekben található. Termeszthető, ha van rá gyógyszeripari igény" - írják róla.

A kakasvirágfűként is ismert hérics jellemzően március és május között bont szirmot, terméseit pedig akár félméteresre nőtt bokrocskáin hozza. Egy ógörög monda szerint a virág Adonisz véréből sarjadt, más legendák Aphroditéhoz kötik. Ma már azonban természetvédelmi oltalom alatt áll, így gyűjteni tilos, csak gyönyörködni szabad benne. Közeli rokona, az erdélyi hérics, mely ágasabb szárú, kisebb termésű, sima termésfalú növény élőhelyeinek megszűnése, valamint az egykori mértéktelen droggyűjtés miatt mára végveszélybe került.

A tavaszi hérics védett. Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft.

Vigyázat, bár gyógynövény, súlyosan mérgező!

A tavaszi hérics hatóanyagai egykor a népi gyógyászatban is helyet kaptak, mivel enyhébb és közepes fokú szívelégtelenség, valamint időskori szívpanaszok kezelésére is alkalmazták. Hatóanyaga a gyűszűvirágéhoz hasonló hatású glikozida, amely érzéstelenséget idéz elő. Az állatok legelés közben rendszerint otthagyják, és szárát a széna közül is kiválogatják. Semmi esetre sem szabad kísérletezni vele, sem magunk számára gyűjteni! A növény szívre gyakorolt erőteljes hatása miatt főzete akár szívmegállást is okozhat.

A szakirodalom is figyelmeztet: „A növény más szívre ható glikozidokat tartalmazó szerekkel együtt nem alkalmazható, és káliumhiányos betegek számára tilos. Emellett kinidinnel, kalciumot tartalmazó készítményekkel, sóürítést fokozó gyógyszerekkel, hashajtókkal, valamint hosszú távú glükokortikoid-kezelés mellett kölcsönhatások léphetnek fel.”

A tavaszi hérics tehát erős hatóanyagokat tartalmaz, ezért házi gyógyszerként vagy gyógyteaként történő alkalmazása szigorúan kerülendő, mert súlyos mérgezést okozhat!

