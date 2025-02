Megmenekült Eger legendás szállodája: évekig zárva tartották, most felújították + Vadiúj fotók

Több évig zárva tartott, de most újra megnyitotta kapuit Eger egyik legnagyobb szállodája, a Hunguest Flóra. A fejlesztés során nemcsak a szobákat és közösségi tereket újították fel, hanem fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vettek.

A Hunguest Flóra Eger turizmusának meghatározó szimbóluma, a város egyik legismertebb és legnagyobb szállodája. A hotel több évig tartó felújítás után tavaly december 18-án ismét megnyitotta kapuit. Az OPUS GLOBAL érdekeltségű szálloda 205 modern szobával, családbarát szolgáltatásokkal és 400 fős rendezvényterem-kapacitással várja a vendégeket - írt az egriugyek.hu

A Hunguest Hotels szállodalánc négycsillagos hotelje 205 felújított lakóegységgel, összesen 400 fős rendezvénykapacitással működik. A korábban háromcsillagos Hunguest Flóra a fejlesztés során teljes körű korszerűsítésen és átalakításon esett át: felújították a lakóegységeket, a közösségi tereket, a recepciót, a lobby bárt, az éttermet, valamint gyerekjátszóval és elektromos autótöltő állomásokkal is bővült az épület. Az újranyitást követően a korábban 194 szobával rendelkező, immár négycsillagos hotelben így jelenleg 205 lakóegység, köztük 166 standard kétágyas, 30 superior kétágyas, valamint 4 akadálymentes szoba, illetve egy junior és négy standard lakosztály található.

A fejlesztés eredményeként, a családos vendégek igényeire kiemelt figyelmet fordítva 30 pótágyazható családi szobát is kialakítottak, továbbá februártól minden hétvégén szakképzett animátorok várják a legkisebb vendégeket az új játszószobában. A szálloda emellett jelentős rendezvénykapacitással büszkélkedhet: három különböző méretű, a hóstyák, azaz az egri történelmi városnegyedek után elnevezett, összesen 400 fő befogadására alkalmas rendezvényterem nyújt ideális helyszínt üzleti események és konferenciák számára. A modernizált terek és a megújult szolgáltatások révén a Hunguest Flóra feledhetetlen élményeket nyújt mind a pihenésre vágyó, mind az üzleti utazóknak.

A felújítási projekt keretén belül, a Hunguest Hotels fenntarthatósági törekvéseinek megfelelően a szálloda nemcsak belsőépítészeti átalakításokon, hanem jelentős gépészeti és energetikai fejlesztésen is átesett. Az épület energiatakarékos LED fényforrásokkal lett ellátva, és lecserélték az összes nyílászárót. A szobák és közösségi terek hőmérsékletét korábban szabályozó, elavult hűtő-fűtő rendszert egy korszerű, egyedileg szabályozható hőszivattyús rendszer váltotta fel, továbbá napkollektorok is telepítésre kerültek. Az energiatakarékos üzemeltetés érdekében a fűtés- hűtés- és szellőztetés irányításért pedig most már épületfelügyeleti rendszer felel.

A szálloda minden szobájában kicserélték a bútorokat, minibárokat, szobaszéfeket, televíziókat, matracokat, illetve a fürdőszoba teljes felújítása részeként walk-in zuhanyzókat alakítottak ki, ezzel is modern, kényelmes és energiatakarékos környezetet biztosítva.

A Hunguest Flóra újranyitása évente "mintegy kilencvenezer vendégéjszakával erősítheti Eger turisztikai teljesítményét, miközben közel 100 új munkahelyet teremt a városban, hozzájárulva a helyi gazdaság fejlődéséhez" - írták.